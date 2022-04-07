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Bu Yazın Modası Çekici Dudaklar ve Gösterişli Kırmızı Ruj

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Özel bir davete giderken ya da kendinizi iyi hissetmek istediğiniz herhangi bir anda kırmızı rujun güvenli bölgesine sığınabilirsiniz.

Bu Yazın Modası Çekici Dudaklar ve Gösterişli Kırmızı Ruj


Görünümünüzü ve modunuzu anında yükselten bu makyaj ürünü, klasik, joker ve etkileyiciliği tartışılmaz. Kırmızı rujunuzu seçerken cilt alt tonunuza göre tercih yapmanız gerektiğini biliyorsunuz, ancak bazı kırmızı rujlar var ki neredeyse her cilt tonuna kusursuz bir şekilde eşlik ediyor. Aralarında mat bitişliler de var, yoğun ve derin tonlar da: 





En güzel kırmızı rujlar


Herkese Yakışacak En İyi 7 Kırmızı Ruj
 
  • Maybellline New York - Made For All 382 Red For Me. ...
  • L'Oréal Paris Les Chocolats - 864 Tasty Ruby. ...
  • 3. NYX Professional Makeup - Liquid Suede - Kitten Heels. ...
  • Giorgio Armani - Ecstasy Shine - 300 Play. ...
  • Lancome - L'Absolu Rouge - Rouge Amour. ...
  • YSL Beauty - Rouge Pur Couture The Slim Matte 21.





 
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