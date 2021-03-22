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Bir Ay İçerisinde Harika Kirpiklere Sahip Olun

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Kim bir ay içerisinde uzun ve gür kirpiklere sahip olmak istemez ki? İşte kısa bir süre içerisinde harika kirpiklere sahip olmanızı sağlayacak öneriler...

Bir Ay İçerisinde Harika Kirpiklere Sahip Olun
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Konu güzellik standartları olduğunda bu standartların ne kadar hızlı değişebileceğini artık hepimiz biliyoruz. Tabii bu durum uzun ve gür kirpikler için geçerli değil!  Onlarca, hatta belkide yüzlerce yıldır hem erkeklerin hem de kadınların ilgisini çeken uzun kirpikler, günümüzde de popülerliğini koruyor. Kimileri takma ya da ipek kirpikle bu etkiyi yaratsa da kimileri de doğal kirpiklerini uzatmanın peşinde! Eğer siz de evde yapabileceğiniz kolay bakımlarla harika kirpiklere kavuşmak istiyorsanız doğru yerdesiniz! Bir ay içerisinde uzun ve gür kirpiklere sahip olmak için yapmanız gerekenleri araştırdık ve yazdık. İşte harika kirpiklere kavuşmak için izlemeniz gereken 10 adım…

1. Kirpiklerinizi tarayın

 

Kirpiklerinizi taramak, kan akışını çoğaltır ve kirpiklerinizin uzamasını hızlandırır. Eski bir maskara fırçasını iyice temizleyin, ardından birkaç damla E vitamini damlatarak kirpiklerinizi tarayın. Bu uygulamayı günde 2 kez, 5 dakika boyunca yapın.

2. Doğal yağlardan yararlanın

 

Hindistan cevizi yağı ya da zeytinyağı gibi doğal yağlar, kirpikleri besleyen önemli yağ asitleri içerirler. Tek yapmanız gereken şey parmak uçlarınıza birkaç damla yağ damlatmak ve gece yatmadan önce kirpiklerinize uygulamak!

3. Kirpiklerinize saf vazelin uygulayın

 

Saf vazelin, kuru kirpikleri yatıştırmak ve nemlendirmek için birebirdir. Gece yatmadan önce bir fırça yardımıyla kirpiklerinize saf vazelin uygulayın. Göz temasından kaçınmanız gerektiğini unutmayın! Sabah uyandığınızda kirpiklerinizi güzelce durulayın.

4. Dengeli beslenin

 

Vitamin eksikliği, saç ve kirpik kaybını tetikleyen en önemli etkenlerden biridir. Gür ve uzun kirpikler için daha fazla protein tüketmeye özen gösterin. Ek olarak balık, fındık, yumurta ve et gibi yağ asitleri bakımından zengin yiyecekleri de diyetinize ekleyin.

5. Yeşil çaydan yararlanın

 

Bol miktarda antioksidan ve vitamin içeren yeşil çay, saç dökülmesi tedavilerinin vazgeçilmezlerindendir. Kirpiklerinize yeşil çay uygulamak için bir bardak yeşil çay demleyin ve soğumaya bırakın. Ardından bir pamuk yardımıyla günde iki kez kirpiklerinize uygulayın.

6. Aloe vera sürün

 

Aloe vera jeli, kirpiklerinizi beslemek ve güçlendirmek için harikadır. Taze bir aloe vera yaprağını alın ve jelini çıkartın. Ardından gece uyumadan önce parmak uçlarınızla kirpiklerinize uygulayın. Sabah kirpiklerinizi durulamayı unutmayın. Dilerseniz aloe verayı zeytinyağıyla karıştırabilir, etkisini katlayabilirsiniz! 

7. Göz çevrenize masaj yapın

 

Göz çevrenize masaj yapmak, kan akışını hızlandırarak kirpiklerinizi besler. Göz çevrenize masaj yapmak için ilk olarak ellerinizi yıkayın. Parmaklarınıza birkaç damla zeytinyağı ya da Hindistan cevizi yağı sürün, ardından 5 dakika boyunca göz kapaklarınıza ve kirpiklerinize masaj yapın. Bu işlemi haftada birkaç kez tekrarlayın.

8. Yumurta maskesi uygulayın

 

Yumurta, saç ve kirpik sağlığı için en önemli maddelerden biri olan biotin içerir. 1 yumurta ve 1 yemek kaşığı vazelini bir kasede karıştırın. Hazırladığınız karışımı kirpiklerinize uygulayın. Bu işlemi birkaç hafta boyunca haftada 3 kez tekrarlayın.

9. Göz çevrenizi düzenli olarak temizleyin

kirpik

Makyajınızı temizlemeden uyumak, kirpikleriniz için yapabileceğiniz en büyük kötülüklerden biri! Eğer sağlıklı ve uzun kirpiklere sahip olmak istiyorsanız makyajınızı çıkarmadan uyumamalısınız.

10. Makyajdan olabildiğince uzak durun

kirpik

Özellikle su geçirmez rimellerden uzak durun! Haftada en az 1-2 gün kirpiklerinizi dinlendirmeye özen gösterin. Tabii göz enfeksiyonlarından korunmak için makyaj malzemelerinizi düzenli olarak değiştirmekte de fayda var.

Bonus 

kirpik
  • Kirpiklerinizi çekmeyin! Kirpikler, sandığımızdan çok daha hassas bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla onları kıvırırken nazik olmanız gerekir.
  • Hiçbir bakım yöntemi anında sonuç vermez! Konu kirpik bakımı olduğunda sabırlı ve istikrarlı olmanız şart.
  • Günlük bakım, kirpiklerinizi güçlendirse de genetiğin de önemli bir rol oynadığını unutmayın.
  • Normal şartlarda her insan, günde 4 kirpik kaybeder. Eğer olağandışı bir durum fark ederseniz mutlaka doktorunuzla görüşün.
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