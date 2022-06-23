Bella Hadid'in güzellik sırrı

Buz yüze nasıl uygulanır? Cilde faydaları nelerdir? Bella Hadid'in güzellik sırları içinde de yer alan yüze buz uygulama tekniği son zamanlarda TiktTok'ta gündem oldu. Eskiden beri var olan bu yöntemin cilde faydaları nelerdir?

Vücudun herhangi bir yerine buz uygulamanın sağlıklı olduğunu hepimiz biliyoruz. Soğuk terapi yapılan bölgede buz vücuda başlıca şunları yapar;

Sinir kaslarını geçici olarak azaltarak ağrıyı hafifletir

Kan akışını azaltarak şişmeyi azaltmak

Yumuşak doku iyileşmesini teşvik ederek fonksiyonel iyileşmeyi hızlandırır.

Peki vücuda buz uygulandığı anda oluşan faydalarını az çok bilsek de yüze uygulanan buz terapisinin faydaları hala bir soru işareti. Yüze buz terapisi yapmak aslında daha kanıtlanmasa da dikkatli uygulanınca cilde faydasının olduğu da söyleniyor. Yüze buz uygulamanın faydalarını şöyle sıralayabiliriz:



Yüze buz uygulamanın faydaları nelerdir?

Özellikle göz çevresindeki şişliği gidermek,

Yağlılığı azaltmak,

Akne oluşumunu hafifletmek,

Güneş yanığını yatıştırmak,

Döküntüler ve böcek ısırıkları dahil olmak üzere şişme ve iltihabı azaltmak,

Kırışıklıklar gibi yaşlanma belirtilerini azaltmak,

Cildin sağlıklı parlaklığını artırmak.

Yüze buz nasıl sürülür?

Dermotologlar, yüze direk buz değdirmek yerine pamuklu bir bez yardımıyla yüze buz uygulanması gerektiğini öneriyor. Pamuklu bir bez içine dört veya beş buz küpünü alın, ardından, bir veya iki dakika boyunca dairesel hareketlerle yüzünüze nazikçe masaj yapın.

Bir diğer uygulama ise, Bella Hadid'in sabah cilt bakımı rutininde uyguladığı bir yöntem. Bu yöntemde bir kaba ve bir kap dolusu buza ihtiyaç olacaktır. Bir kaba buz küpleri koyup biraz erimesini bekledikten sonra yüzünüzü kabın içinde bir kaç dakika bekleterek yüze şok etkisi yaratmanın iyi olduğu söyleniyor.





Hangi bölgelere buz uygulanır?

Çene çizgisi

Çene

Dudaklar

Burun

Yanaklar

Alın



Kimler buzla yüz bakımı yapmaktan kaçınmalı?

Yüz buzlanması çoğu insan için güvenlidir, ancak belirli koşullar altında bazı cilt tipleri buz uygulaması önerilmiyor.

İnce veya hassas cilt: Eğer cilt bariyeriniz ince ve hassas ise o zaman yüze buz uygulama ciltte tahrişe ve kızarıklığa neden olabilir.

Kılcal damarlar: Cildinizin altında küçük kırmızı çizgilerden oluşan kılcal damarları görüyorsanız, onları daha da kötüleştirebilecek ve iyileşmeyi önleyebilecek buzdan kaçının.

Yüze yapılan ekstra işlemler: Estetik cerrah, lazerler, peelingler veya başka bir prosedürden sonra iyileşme sürecindeyseniz cildinizin doğal olarak iyileşmesini sağlamak için yüzünüze buzlama yapmayın. Ayrıca mutlaka doktorunuza danışın.



Yüzünüzü ne sıklıkla buz uygulaması yapmalısınız?

Yüze buzlanma, doğal bir toparlama için hoş bir küçük numaradır, ancak akne, genetik göz altı torbaları, kırışıklıklar veya diğer sorunlar gibi cilt sorunları için her derde deva veya uzun vadeli bir çözüm değildir. Buz terapisini her gün uygulamayın. Yüze buz uygulamak yüzünüzün şiş olduğunu hissettiğiniz zamanlarda yapılmalıdır. Ancak şunu unutmamalısınız ki, buz sadece geçici bir yöntemdir ve tek başına cildinizde mükemmelik yaratmaz. Uyku düzeniniz, cilt bakım rutininiz ve beslenmenizde cildinizin sağlığı ve güzel görünmesi için oldukça önemlidir.