Baharın gelmesiyle, cilt bakım rutinini nasıl olmalı ?

Baharın gelmesiyle, cilt bakım rutinini nasıl güncellemen gerektiğini biliyor musun? İşte baharda cilt bakımı sırlarımızla buradayız!





Baharın gelmesiyle, cilt bakım rutinini nasıl güncellemen gerektiğini biliyor musun? İşte baharda cilt bakımı sırlarımızla buradayız!

Mevsimlerin değişmesi, cildinde de kendini gösterebilir. Kışın soğuk havası, yağmur ve sert rüzgarları cildinde farklı ihtiyaçları ön plana çıkarırken, bahar aylarına girdiğimizde de cildin farklı şeylere ihtiyaç duymaya başlayabilir. Sıcak ve bol güneşli havanın, kuşkusuz ki cildin üzerinde farklı etkileri olacak. Tam da bu yüzden, bahar cilt bakımını nasıl yapman gerektiğini, cilt bakım rutinini nasıl güncellemen gerektiğini anlatmaya geldik! Unutma ki her mevsimde cildin farklı bir bakıma ihtiyaç duyabilir, sen de cildinin sana ne söylediğini dinleyerek, pürüzsüz, sağlıklı ve canlı bir cilt görünümüne sahip olabilirsin!

İşte karşında bahar cilt bakımı tüyoları!



Hafif formüllü ürünler kullan

Kışın soğuklarında cildimize maksimum nem vermek için kullandığımız yoğun formüllü nemlendiriciler, bahar ve yaz aylarında yerini daha hafif formüllere bırakıyor. Ciltte ağır bir katman yaratmayan, daha ferah ve taze bir his veren, aynı zamanda da ciltte hızlı emilen nemlendiriciler, bahar cilt bakım rutinine dahil olabilir.



Temizleyicini değiştirmen gerekebilir

Havalar ısındığında, cildin daha az kuruyabilir ve daha fazla yağ üretmeye başlayabilir. Eğer cildinin tam temizlenmediğini, hala biraz yağlı kaldığını hissediyorsan, yüz temizleyicini değiştirmeyi düşünebilirsin. Cildindeki fazla yağı arındıracak ama bunu yaparken de cildinin nem dengesini bozmayacak, kurumasına neden olmayacak bir yüz temizleyicisi tercih edebilirsin.





Peeling yapmayı unutma

Kışın cildin kuruması demek, ciltte ölü derilerin yoğun bir şekilde birikmesi demek. Kuruluktan pul pul dökülen bir cilde sahipsen, tıpkı baharda doğanın kendini yenilemesi gibi sen de cildinin yenilenmesini sağlayabilirsin.

Tonik çok şey değiştirebilir!

Isınan havayla birlikte cildinin daha çok sebum üretebileceğini düşünürsek, genişleyen gözeneklerini tamamen arındırmak ve sıkılaşmalarını sağlamak için tonik kullanmak da son derece önemli.







Yüz maskeleri ile cildini yenile

Bahar demek, yenilenmek demek. Bu yüzden bahar cilt bakımında, cildine detoks etkisi vermek ve tüm kirlerden arınmasını sağlamak için kil maskelerini kullanabilirsin. Kilin arındırma ve temizleme özelliği sayesinde, bu bahar cildinin tertemiz olmasını sağlayabilirsin.









Güneş korumasını artır

Yılın her günü, her mevsimde güneş koruyucu kullanmanın önemi büyük, fakat bahar aylarında güneş kendini daha fazla göstermeye başladığı için sen de aksatmadan her gün, dışarı çıkmasan bile güneş koruyucu krem sürmeyi ihmal etmemelisin.