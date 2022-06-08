Sivilceler için aspirin maskesi tarifi Aspirin ile cilt maskesi yapımı son dönemlerde oldukça popüler. Peki, aspirinden cilt maskesi yapımı neden tercih ediliyor? Yüzde nelere iyi geliyor?

'Aspirin maskesi nasıl yapılır?' sorusunun yanıtı sizin için hazırladığımız bu içerikte... Peki, aspirin maskesini neden cildimize uygulamalıyız? Uygularken nelere dikkat etmeliyiz? Gelin bu soruların yanıtını öğrenmek için aspirin maskesi yazısına birlikte göz atalım...

Aspirin'deki aktif bileşen ciltte eksfoliyan etkisi yaratan bir tür salisilik asit şeklidir. Ciltteki pütürlerden kurtulmanıza yardımcı olabilir. Ancak dezavantajı, salisilik asidin peeling etkisinin beraberinde nemi de alabilmesidir. Yani cildinizi kurutabilir. Yağlı cilt tipine sahip kişiler için bu durum sorun olmayabilir belki ancak cildinizde kuruluk varsa dikkatli olmalısınız. Yine de aspirin maskesini denemek isterseniz, maskeye argan ya da jojoba yağı gibi komedojenik olmayan yağlardan karıştırabilirsiniz.

Aspirin maskesini hazırlamak için gereken bileşenler su ve bal. Bal hemen her evde bulunan, doğal nemlendirici, antiseptik ve antimikrobiyal özelliklere sahip bir üründür. Bal eklemek bakterilere karşı savaşmaya yardımcı olur, bu nedenle cildinizin neresine bal uyguluyorsanız orası enfeksiyon kapmaz. Ayrıca cildi nemlendirmeye de yardımcı olur.

ASPİRİN MASKESİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

3 ila 4 tane Aspirin

1/2 çay kaşığı su

Normal ve kuru ciltler için ekstradan 1/2 çay kaşığı bal

ASPİRİN MASKESİ HAZIRLANIŞI

Bu tarif için öncelikle 2 adet kaseye ihtiyacınız var.

Önce küçük bir cam kaseye sıcak su dökün.

Bir diğer kaseyi bu sıcak su dolu kasenin içine daldıracaksınız, bir nevi benmari işlemi yapacağız.

Diğer minik kaseye bir çay kaşığı bal ve yarım çay kaşığı su veya kullanacağınız yağını alın.

Bir havan veya çatal kullanarak üç ila dört tane aspirin tabletini ezin.

Ezdiğiniz aspirinleri karışıma ekleyin. Karışımın kıvamı çok kalınsa yani yüzünüze yayamayacağız kadar katı ise, biraz daha su ekleyin.

Maskenin sıcaklığını test edin, yüzünüzü yakmayacağından emin olmalısınız.

Uygun sıcaklıkta ise parmak uçlarınızı kullanarak, gözlerinizden uzak durarak maskeyi sorunlu bölgeye yayın.

İlla tüm yüzünüze sürmeniz gerekmiyor. Sorunlu gördüğünüz bölgeye uygulayabilirsiniz. Örneğin pütür sorunu olan bölümler gibi…

Yaklaşık 10 dakika maskenin tamamen kurumasını bekleyin ve ılık suyla yumuşak hareketlerle maskeyi temizleyin ve cildinizi nazikçe kurulayın.

Cilt tipinize ve sorununuzun ciddiyetine bağlı olarak maskeyi haftada bir veya iki kez uygulayabilirsiniz.

ASPİRİN MASKESİNİ UYGULAMADAN ÖNCE VE SONRA NELERE DİKKAT ETMELİ?