2022 Işıltılı Makyaj Modası

Dudaklarda Metalik Etki
Defilelerde karşımıza çıkan metalik rujları, artık gece makyajının yanı sıra günlük makyajlarda da görmeye hazır olun. Doğal ten ve göz makyajınızı, ışıltılı metalik rujunuz ile çekici hale getirebilirsiniz.
Gözlerde Renkli Manifesto
Biraz cesaret Sınırları zorlayabilirsiniz… Naturel cilt makyajı ve çıplak dudaklara pembe,menekşe ve yeşil gibi canlı göz farlar ile makyajınıza renk katabilirsiniz.
Işıltılı Makyaj Bazları
Daha kalıcı ve canlı makyajlar için ilk adımınız, doğru bir baz seçmek. Cildinizde etkileyici bir parlaklık istiyorsanız ışıltılı makyaj bazlarından faydalanabilirsiniz.
Cilt renginize göre seçenekleriyle ve içindeki ışıltılı parçacıklarla, cildinizdeki solukluktan anında kurtulabilirsiniz. Bu makyaj bazlarını fondöteninizden önce veya fondöteninize karıştırarak uygulayabilirsiniz.
Işıltı Saçan Allıklar
Her makyaj çantasında olmalı… Yüzünüze renk ve canlılık katmanın en kolay yolu allık kullanmaktan geçiyor.