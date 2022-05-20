2022 Işıltılı Makyaj Modası

Daha taze ve canlı bir cildi kim istemez? Parlak bir cilde sahip olmak için, doğru makyaj ürünlerini seçmek oldukça önemlidir. 2022 makyaj trendlerinde toz aydınlatıcılardan likitlere, kremlerden farlara kadar ışıldamaya hazır olun. Bu sezonda gözleriniz rengarenk olurken, dudaklarınız parlayacak, cildiniz hiç olmadığı kadar taze ve enerjik görünecek.







Dudaklarda Metalik Etki

Defilelerde karşımıza çıkan metalik rujları, artık gece makyajının yanı sıra günlük makyajlarda da görmeye hazır olun. Doğal ten ve göz makyajınızı, ışıltılı metalik rujunuz ile çekici hale getirebilirsiniz.





Gözlerde Renkli Manifesto

Biraz cesaret Sınırları zorlayabilirsiniz… Naturel cilt makyajı ve çıplak dudaklara pembe,menekşe ve yeşil gibi canlı göz farlar ile makyajınıza renk katabilirsiniz.







Işıltılı Makyaj Bazları

Daha kalıcı ve canlı makyajlar için ilk adımınız, doğru bir baz seçmek. Cildinizde etkileyici bir parlaklık istiyorsanız ışıltılı makyaj bazlarından faydalanabilirsiniz.





Cilt renginize göre seçenekleriyle ve içindeki ışıltılı parçacıklarla, cildinizdeki solukluktan anında kurtulabilirsiniz. Bu makyaj bazlarını fondöteninizden önce veya fondöteninize karıştırarak uygulayabilirsiniz.







Işıltı Saçan Allıklar

Her makyaj çantasında olmalı… Yüzünüze renk ve canlılık katmanın en kolay yolu allık kullanmaktan geçiyor.







