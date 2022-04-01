2022 İlkbahar-Yaz Saç Renkleri

Kendinize Göre seçeceğiniz bir saç rengi görünümünüzü o kadar değiştirecektir ki siz bile inanamayacaksınız. 2022 saç renkleri için en moda önerilere baktığımızda şık, cildi açık gösteren ve gözleri vurgulayan özellikte olduğunu gördük. Bu yılla beraber saç renklerinde birçok varyasyonu da görüyoruz bunun yanında yeni boyama teknikleri de ön plana çıkıyor.

1.Gümüş Sarısı

2.Platin Sarısı

3.Rose Gold(Gül altın rengi)

Bu son gelişmelerden haberdar olarak ona göre bir renk belirlemek size çok avantaj kazandıracaktır. Nasıl kullanacağınıza bağlı olarak birçok fikir mevcut bunlardan kendinize göre en uygun olanları tercih etmenizde fayda var. Şimdi deneler bunlara göz atalım.Her dönemde sarı tonları ön plana çıkmıştır, bu anlayış bu yılla beraber devam edecek. Birçok sarı saç rengi mevcut 2018 yılı ile beraber ön plana çıkacak olan gümüş sarısıdır. Bu ton daha çok gri saç rengini anımsatsa da sarı özellikleri barındırmaktadır. Bu tonu kullanacaksanız bakımına da dikkat edin deriz. Özel bakım isteyen bir renktir. Saç maskeleri ve yağları ile düzenli bakım yapmanız bu saç rengini çok uzun süre kullanmanızı sağlayacaktır.Cara Delevingne, Kristen Stewart ve Charlize Theron gibi ünlüler bu saç rengini çok fazla ön plana çıkardılar. Bu tonla beraber yepyeni bir moda yarattılar. Açık ton özelliğine sahip bu yansıma çok harika görünmektedir. Özellikle de kısa saç modelleri ile daha benzersiz bir yaklaşım oluşturmaktadır. Bu renkle beraber kısa saç kesimini tavsiye ederiz.

Son dönemin en taze renklerindedir. İsmi rose gold yani gül altın rengi olarak bilinmektedir. Gül rengi ve altın tonların bir arada bulunduğu çok etkili bir saç rengidir. Yumuşak, hafif ve pastel bir görünüm kazandırır.

Bu saç rengine yakışan saç modelleri ise

-Kısa saç kesimi

-Uzun saç kesimi

-Asimetrik saç kesimidir.

4.Ombre

Hayatımıza birkaç yıl önce giren ve sürekli trendi artıran en beğenilen saç boyama tekniğinin ilk sıradaki ismidir. Birkaç yıl daha zirveyi kimseye kaptırmayacak gibi duruyor. Bayanların çok beğendiği ve saç uçlarına benzersiz görünüm veren çok hoş bir tarzdır. Çift renkli kullanımın en güzel örneğini de oluşturmaktadır. Birçok ombre saç rengi mevcuttur. En çok öne çıkanlar ise sarı ombre, gri ombre, küllü sarı ombre ve karamel ombredir.













5.Yoğun Kızıl

Birçok bayan kahverengi ve sarı tonlardan sıkılmış olabilir. Bunun için yeni deneme ve yeni görünüm için yoğun kızıl güzel bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. 2022 yaz günleri içinde güneşle beraber çok güzel bir yansıma oluşturmaktadır. Bir diğer avantajı da tüm cilt tonlarına rahatlıkla uyum sağlamasıdır.

Yani her bayan bunu rahatça deneyebilir. Çilleri olan bayanlara da daha bir güzel yakışıyor. Eğer yüzünüzde çiller var ise yoğun kızıl saç rengini kesinlikle deneyin deriz.

6.Kaplan Gözü Saç Rengi

Kaplan gözü saç rengi renk paleti tarzından dolayı bir çeşit balyajdır. Kaplanın göz renginden ilham alarak ortaya çıkarılmıştır. Sıcak renk boyaların birleşmesi ile oluşturulmaktadır. İçerisinde kızıl, açık kahverengi, karamel, kül bulunmaktadır.

7.Balyaj

En son moda olan boyama tekniği balyajdır. 2-3 ton ana renkten açık renge boyanmaktadır. Düz ve kıvırcık saçlar için çok iyi görünüm vermektedir. Bahar ve yaz günleri içinde daha güzel bir görünüm verecektir.













8.Bordo Rengi

Bordo rengi 2022 baharı ile beraber popülaritesini çok fazla artıracak. Kalplerinizi fethedecek derece harika tona sahip. Güneşin tepede olduğu zamanlar içinde çok güzel bir tercih olacağını söyleyebiliriz. kendi içinde açık ve koyu tonları da mevcut bunun seçimini iyi yapmalısınız.













9.Gölgeleme (splashlıgt)

Saçların belirli bölgesinde hafif renklendirme oluşturulmasına verilen isimdir. Özellikle gençler tarafından daha fazla tercih edilme eğilimi vardır. az günleri için böyle bir değişiklik çok güzel bir etki oluşturacaktır. Zıt renklerle yapılan gölgelemeler daha hoş görünümler vermektedir.













10.Sombre

Sombre, daha koyu tonların hafifçe yumuşak ve kademeli olarak geçmesini sağlayan bir saç boyama tekniğidir. Sombre, ombreye yakın bir tekniktir ama ombre kadar belirgin sert bir geçiş yoktur. Sombre, doğal saç rengini değiştirmek isteyen bayanlar için tercih edilmelidir ve görünüme çok özel bir hava katar. Çok doğal bir görünüm kazandırır.





