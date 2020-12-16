2021 Yılında Sık Sık Göreceğimiz 10 Dövme Trendi

Biliyorsunuz ki zevkler ve renkler tartışılmaz!

Tabii dövme trendleri için aynı şeyi söyleyemiyoruz! Herkes birbirinden farklı dövme tasarımları tercih etmeye çalışıyor olsa da dövme endüstrisine de yön veren bazı trendler var. Örneğin yıllar önce ortalığı kasıp kavuran sonsuzluk dövmelerini hatırlıyorsunuzdur! Biz de sizler için 2021 yılında sık sık göreceğimiz en popüler dövme tasarımlarını derledik. İşte dövme yaptırmadan önce mutlaka göz atmanız gereken 2021 dövme trendleri…

1. Cover-up dövmeler



Dövme artistlerine göre 2021 yılı, yeni dövmelerin değil cover-upların yılı olacak. Yani var olan eski dövmelerin üzerini kapattırma dönemi! Son zamanlarda pek çok insan, eski dövmelerini kapattırmak için dövmecilerin yolunu tutuyor. Karantina sürecinin bu kararlar üzerinde etkili olduğu olduğu düşünülüyor.

2. Psikedelik dövmeler



Kalın çizgilere ve parlak renklere sahip psikedelik dövmeler ise 2021 yılında yükselişe geçecek.

3. Büyük dövmeler



2021 yılında sık sık göreceğimiz bir başka dövme trendi ise büyük dövmeler. Cardi-B’nin devasa tavuskuşu dövmesini örnek gösteren artistler, birçok müşterisinin büyük dövmeler tercih etmeye başladığını belirtiyor. Bunun altında ise yine pandemi sürecinin yattığı düşünülüyor. Pandemi boyunca “Kaybedecek neyim var ki? Hayat çok kısa…” diye düşünen birçok insan, soluğu dövmecilerde alıyor.

4. Sembolik dövmeler



2012 yılında zirveyi yaşayan sembolik dövmeler, 2021 yılında da sık sık karşımıza çıkacak gibi duruyor.

5. Astrolojik dövmeler



Uzmanlara göre bu yıl bol bol astroloji temalı mistik dövmeler göreceğiz. Özellikle güneş, ay ve yıldızlar; en çok işlenen temalar arasında olacak.

6. Çiçek dövmeleri



Zarif çiçek dövmeleri de her yıl olduğu gibi popülerliğini koruyor. Özellikle realistik tasarımlar, en popüler dövme modelleri arasında yerlerini alacak.

7. Görünür dövmeler



2021 yılında sık sık göreceğimiz bir başka dövme çeşidi de görünür dövmeler. Yani el, parmak, bilek ya da ön kol gibi görünür alanlara yapılan dövmeler epey popüler olmuş durumda. Artık pek çok insan, dövmesini göstermeyi tercih ediyor.

8. Simetrik dövmeler

,



Uzmanlara göre 2021 yılında anlamlı dövmelere de veda ediyoruz. Artık pek çok insan, görsel açıdan tatmin edici estetik dövmelere yönelmeyi tercih ediyor. Anlamlı dövmeleri ise bir kenara bırakıyor.

9. Minimal dövmeler



Yıllardır değişmeyen bir trendle devam edelim: Minimal dövmeler! Minimal tasarımsalar, her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok tercih edilen tasarımlar arasında olacak.

10. Genişleyen dövmeler



2021 yılında sık sık göreceğimiz bir başka trend de genişleyen dövmeler. Dövme artistleri, artık pek çok müşterisinin büyük tasarımlara yöneldiğinin altını çiziyor. Özellikle üst bacağı ve tüm kolu kaplayan dövmeler, oldukça rağbet görüyor.