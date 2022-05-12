Yaz Sofralarınıza Çok Yakışacak Tatlı Tarifleri

Baklava, şekerpare, kadayıf… Her biri Türk mutfağının sevilen tatlıları olsalar da, şerbetli oldukları için yaz aylarında biraz ağır seçimler olabilir. Peki, yaz akşamlarında aileniz ya da misafirleriniz için hazırlayacağınız sofralarda, çok pratik, çok lezzetli, çok şık ve bir o kadar da hafif tatlılara yer vermeye ne dersiniz?



Bardakta Ahududulu Cheesecake Tarifi

Birbirinden lezzetli dondurma seçeneklerinin ve meyveli tariflerin öne çıktığı bu listede, yaz sofralarınıza çok yakışacak .

Cheesecake’in bardakta servis edilen bu nefis haline bayılacaksınız! Çok hafif, çok lezzetli ve çok pratik bir tatlı seçeneği sunan bardakta çilekli cheesecake, yaz akşamlarında hazırlayacağınız misafir sofraları için de harika bir seçim.

İçinde krem peynir, süzme yoğurt, bisküvi, reçel ve gerçek çilek taneleri var ve hem lezzeti hem de görüntüsü ile harika bir kombinasyon oluyor.

Pratik hazırlanışı, şık sunumu ve renkli görüntüsü ile sofraya çıkardığınız anda herkesin iştahını açan bir lezzet oluyor. Ayrıca, servis etmeden önce buzdolabında bekletildiği için de yaz sıcaklarında serinletici bir tatlı oluyor!



Bardakta Ahududulu Cheesecake Tarifi İçin Malzemeler

2 paket burçak bisküvi

125 gr margarin

6 kadeh bardak

Kreması için;

400 gr labne

1 paket vanilya

5 yemek kaşığı toz şeker

500 gr krema

Sosu için;

Ahududu yada istediğiniz bir meyve olabilir

2 yemek kaşığı nişasta

1 çay bardağı pudra şekeri

Lavantalı Muhallebi Tarifi

Muhallebi, en hafif ve en pratik tatlılardan biridir. Evde, büyükten küçüğe herkesin sevdiği bir lezzete sahiptir ve dakikalar içinde hazırlanabilir.

Klasik bir muhallebi lezzetinin biraz daha dışına çıkmaya ne dersiniz? Biraz lavanta ve biraz da böğürtlenin dahil olması ile çok aromatik ve çok lezzetli bir tatlı seçeneği sunan lavantalı muhallebi, yaz sıcaklarında oldukça ferahlatıcı bir tatlı oluyor.



Lavanta, mutfakta çok fazla kullanılan bir malzeme olmasa da, bu muhallebi lezzetine kesinlikle çok yakışıyor. Yaz akşamlarında servis edecekseniz, servisten önce biraz da buzdolabında bekletirseniz, misafirleriniz için serinletici bir tatlı olacaktır.









Lavantalı Muhallebi Malzemeleri

ANA MALZEMELER

LAVANTA SUYU İÇİN

600 gram (g)süt150 gram (g)Pirinç unu200 gram (g)şeker

1 yemek kaşığı

lavanta

Yarım su bardağı

su





Lavantalı Muhallebi Nasıl Yapılır?

Süt, krema, pirinç unu ve toz şekeri bir tencereye alıp iyice karıştırın. Lavanta tohumlarının içinde bulunduğu küçük bir bohça yapıp tencerenin içine atın. Orta ateşte 25-30 dakika kadar sürekli karıştırarak pişirin. Süre sonunda kaynadıkça kıvam alan muhallebi içinden lavanta kesesini çıkartın. Pişen muhallebiyi pürüzsüz bir kıvam alması için süzgeçten geçirin. Muhallebiyi, profesyonel bir çırpıcı ya da mikser yardımıyla 5-6 dakika boyunca düşük devirde karıştırarak soğutun. 2-3 dakika dinlendirdiğiniz lavantalı muhallebi içerisine küçük parçalara böldüğünüz beyaz çikolatayı ekleyin. Orta-hızlı devirde 5-6 dakika daha çırpın. Servis kaselerine aldığınız muhallebiyi soğuk olarak sevdiklerinizle paylaşın.

Lavantalı Muhallebi Tarifinin Püf Noktası

Kişi sayısı kullanmış olduğunuz servis kaselerinin büyüklüklerine göre değişiklik gösterebilir.Kullandığınız toz şeker miktarını damak tadınıza göre azaltıp arttırabilirsiniz.

Mascarpone Tatlısı Tarifi

Sadece dört malzeme ile çok lezzetli, çok pratik ve çok şık bir tatlı hazırlamaya ne dersiniz? Dilerseniz, servis ederken tabanına biraz bisküvi ekleyerek cheesecake benzeri bir doku ve lezzet de elde edebilirsiniz.



Kuplarda servis edilen ve renkli görüntüsü ile misafir sofralarında da tercih edebileceğiniz mascarpone tatlısı, adından da anlayabileceğiniz üzere mascarpone peyniri ile hazırlanıyor. Tatlı lezzetini ise nefis frambuaz ve yaban mersini tanelerinden alıyor. Bisküvi, krema ve meyve katmanından oluşan görüntüsü ile de oldukça şık görünüyor!









MALZEMELER



2 yemek kaşığı yoğurt

3 yemek kaşığı pudra şekeri

Bir kutu mascarpone peyniri

Frambuaz, yaban mersini

Bir paket bisküvi

Bir kaşık tereyağı





YAPILIŞI



Yoğurt ve peyniri bir kabın içinde pürüzsüz hale gelene kadar çırpın.

Bisküvileri rondodan geçirerek inceltin ve erittiğiniz tereyağını bisküvilerin içine koyarak harmanlayın.

Kaselerin içine bisküvileri koyun. Üzerine peynirli karışımı ekleyin. Meyvelerle süsleyin.



Afiyet olsun...