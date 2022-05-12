Yaz Sofralarınıza Çok Yakışacak Tatlı Tarifleri

Bardakta Ahududulu Cheesecake Tarifi
Birbirinden lezzetli dondurma seçeneklerinin ve meyveli tariflerin öne çıktığı bu listede, yaz sofralarınıza çok yakışacak .
Cheesecake’in bardakta servis edilen bu nefis haline bayılacaksınız! Çok hafif, çok lezzetli ve çok pratik bir tatlı seçeneği sunan bardakta çilekli cheesecake, yaz akşamlarında hazırlayacağınız misafir sofraları için de harika bir seçim.
İçinde krem peynir, süzme yoğurt, bisküvi, reçel ve gerçek çilek taneleri var ve hem lezzeti hem de görüntüsü ile harika bir kombinasyon oluyor.
Pratik hazırlanışı, şık sunumu ve renkli görüntüsü ile sofraya çıkardığınız anda herkesin iştahını açan bir lezzet oluyor. Ayrıca, servis etmeden önce buzdolabında bekletildiği için de yaz sıcaklarında serinletici bir tatlı oluyor!
Bardakta Ahududulu Cheesecake Tarifi İçin Malzemeler
- 2 paket burçak bisküvi
- 125 gr margarin
- 6 kadeh bardak
Kreması için;
- 400 gr labne
- 1 paket vanilya
- 5 yemek kaşığı toz şeker
- 500 gr krema
Sosu için;
- Ahududu yada istediğiniz bir meyve olabilir
- 2 yemek kaşığı nişasta
- 1 çay bardağı pudra şekeri
Lavantalı Muhallebi Tarifi
Muhallebi, en hafif ve en pratik tatlılardan biridir. Evde, büyükten küçüğe herkesin sevdiği bir lezzete sahiptir ve dakikalar içinde hazırlanabilir.
Klasik bir muhallebi lezzetinin biraz daha dışına çıkmaya ne dersiniz? Biraz lavanta ve biraz da böğürtlenin dahil olması ile çok aromatik ve çok lezzetli bir tatlı seçeneği sunan lavantalı muhallebi, yaz sıcaklarında oldukça ferahlatıcı bir tatlı oluyor.
Lavanta, mutfakta çok fazla kullanılan bir malzeme olmasa da, bu muhallebi lezzetine kesinlikle çok yakışıyor. Yaz akşamlarında servis edecekseniz, servisten önce biraz da buzdolabında bekletirseniz, misafirleriniz için serinletici bir tatlı olacaktır.
Lavantalı Muhallebi Malzemeleri
ANA MALZEMELER600 gram (g)
süt
150 gram (g)
Pirinç unu
200 gram (g)
şeker
LAVANTA SUYU İÇİN
1 yemek kaşığı
lavanta
Yarım su bardağı
su
Lavantalı Muhallebi Nasıl Yapılır?
- Süt, krema, pirinç unu ve toz şekeri bir tencereye alıp iyice karıştırın. Lavanta tohumlarının içinde bulunduğu küçük bir bohça yapıp tencerenin içine atın.
- Orta ateşte 25-30 dakika kadar sürekli karıştırarak pişirin. Süre sonunda kaynadıkça kıvam alan muhallebi içinden lavanta kesesini çıkartın.
- Pişen muhallebiyi pürüzsüz bir kıvam alması için süzgeçten geçirin.
- Muhallebiyi, profesyonel bir çırpıcı ya da mikser yardımıyla 5-6 dakika boyunca düşük devirde karıştırarak soğutun.
- 2-3 dakika dinlendirdiğiniz lavantalı muhallebi içerisine küçük parçalara böldüğünüz beyaz çikolatayı ekleyin. Orta-hızlı devirde 5-6 dakika daha çırpın.
- Servis kaselerine aldığınız muhallebiyi soğuk olarak sevdiklerinizle paylaşın.
Lavantalı Muhallebi Tarifinin Püf Noktası
Kişi sayısı kullanmış olduğunuz servis kaselerinin büyüklüklerine göre değişiklik gösterebilir.Kullandığınız toz şeker miktarını damak tadınıza göre azaltıp arttırabilirsiniz.
Mascarpone Tatlısı Tarifi
Sadece dört malzeme ile çok lezzetli, çok pratik ve çok şık bir tatlı hazırlamaya ne dersiniz? Dilerseniz, servis ederken tabanına biraz bisküvi ekleyerek cheesecake benzeri bir doku ve lezzet de elde edebilirsiniz.
Kuplarda servis edilen ve renkli görüntüsü ile misafir sofralarında da tercih edebileceğiniz mascarpone tatlısı, adından da anlayabileceğiniz üzere mascarpone peyniri ile hazırlanıyor. Tatlı lezzetini ise nefis frambuaz ve yaban mersini tanelerinden alıyor. Bisküvi, krema ve meyve katmanından oluşan görüntüsü ile de oldukça şık görünüyor!
MALZEMELER
2 yemek kaşığı yoğurt
3 yemek kaşığı pudra şekeri
Bir kutu mascarpone peyniri
Frambuaz, yaban mersini
Bir paket bisküvi
Bir kaşık tereyağı
YAPILIŞI
Yoğurt ve peyniri bir kabın içinde pürüzsüz hale gelene kadar çırpın.
Bisküvileri rondodan geçirerek inceltin ve erittiğiniz tereyağını bisküvilerin içine koyarak harmanlayın.
Kaselerin içine bisküvileri koyun. Üzerine peynirli karışımı ekleyin. Meyvelerle süsleyin.
Afiyet olsun...