Yaz Akşamlarını Renklendirecek Farklı Salata Tarifleri

Yaz akşamlarınızın kurtarıcısı olacak en pratik ve besleyici salata tariflerini araştırdık ve derledik

Sıcak yaz aylarında birçoğumuz mutfakta saatler geçirmek yerine pratik ve hafif tariflere yönelmeye başladık. Bu bunaltıcı sıcaklarda tercih edebileceğiniz en kolay yemeklerden biri de çeşit çeşit salatalar. Türk mutfağında bir yemeğin eşlikçisi olarak görülen salatalar, günümüzde farklı malzemelerle zenginleştirilerek ana öğün olarak tüketiliyor. Peynirlerle, meyvelerle, tahıllarla ve karbonhidratlarla harmanlanan bu tarifler bir öğün yerine geçmekle kalmıyor, aynı zamanda saatlerce tok kalmanıza da yardımcı oluyor. Klasik salatalardan sıkılanlar için çeşit çeşit salata tariflerini araştırdık ve derledik. Hem öğün hem de atıştırmalık yerine geçebilecek bu salatalara bayılacaksınız İşte bunaltıcı sıcaklarda kurtarıcınız olacak hem hafif hem de pratik salata tarifleri…

1. Cherry domatesli kuskus salatası





Fırını 180 dereceye ayarlayın. 2 su bardağı cherry domatesi ortadan ikiye bölün ve 2 yemek kaşığı zeytinyağıyla harmanlayarak 20 dakika kadar fırınlayın. 1 su bardağı kuskusu paket üzerinde yer alan yönlendirmelere göre haşlayın. Geniş bir salata kasesinin içerisine 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı limon suyu, 1 diş rendelenmiş sarımsak, 1 dal taze kekik, bir çimdik tuz ve dilediğiniz kadar karabiber ekleyin, güzelce karıştırın. Ardından üzerine haşladığınız ve süzdüğünüz kuskusları ilave edin. 2 su bardağı cherry domatesi ortadan ikiye keserek kaseye ilave edin. Fırınladığınız domatesleri, 1 su bardağı haşlanmış nohutu, bir avuç fesleğen yaprağını, 2 adet dilimlenmiş salatalığı ve ⅓ su bardağı keçi peynirini de ekleyin, tüm malzemeleri güzelce karıştırın. Dilediğiniz kadar zeytinyağı ekledikten sonra sevdiklerinizle paylaşın. Afiyet olsun!

2. Greyfurtlu avokado salatası



Salata tarifleri içerisinde farklı bir alternatif arayanlara! Yarım arpacık soğanı incecik doğrayın ve bir kasenin içerisine alın. Üzerine 1 adet rendelenmiş limon kabuğu, 3 yemek kaşığı misket limonu suyu, 1 yemek kaşığı toz şeker ve ½ tatlı kaşığı tuz ekleyin, tüm malzemeleri güzelce karıştırın. 2 adet greyfurtun kabuğunu soyun ve dilimleyin. Zar kısımlarını temizlemeye özen gösterin. 2 adet avokadoyu ince küpler halinde kesin. 200 gram baby ıspanağı yıkayın ve bir kasenin içerisine alın. Üzerine greyfurtları, avokadoları ve yarım su bardağı ayıklanmış nar tanelerini ilave edin. Hazırladığınız sosu salatanın üzerine gezdirin. İşte bu kadar!

3. Közlenmiş mısırlı yaz salatası





Bir blenderın içerisine ¼ su bardağı mayonez, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, ¼ su bardağı kıyılmış kişniş, 1 yemek kaşığı misket limonu suyu, bir çimdik soğan tozu, bir çimdik sarımsak tozu ve dilediğiniz kadar tuz ekleyin. Güzelce karıştırın. 3 adet mısırı yağsız tavada, arada çevirerek közleyin. Bir bıçak yardımıyla közlenmiş mısır tanelerini ayırın ve geniş bir kaseye alın. Üzerine 1 adet dilimlenmiş kırmızı biber, 1 adet dilimlenmiş yeşil biber, 1 adet dilimlenmiş salatalık, 2 adet dilimlenmiş şeftali, 1 adet dilimlenmiş avokado, 8 adet fesleğen yaprağı, 1 adet misket limonu suyu ve dilediğiniz kadar tuz ekleyin, güzelce karıştırın. Hazırladığınız salata sosunu ekledikten sonra son bir kez karıştırarak servis edin. Afiyet olsun!

4. Meksika salatası



1 su bardağı konserve Meksika fasulyesini güzelce yıkayıp durulayın. 1 adet kırmızı soğanı küp küp doğrayın. Yarım su bardağı kişnişi irice kıyın. 2 adet domatesi küp küp doğrayın. Kişnişi, domatesi ve fasulyeyi geniş bir kaseye alarak karıştırın. Üzerine 3 yemek kaşığı zeytinyağı, ½ adet limonun suyu, 1 yemek kaşığı portakal suyu ve ½ çay kaşığı tuz ekleyerek son kez karıştırın. İşte bu kadar kolay! Dilerseniz hazırladığınız Meksika salatasını nacho cipslerle servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

5. Tabbule salatası



Konu salata tarifleri olduğunda son zamanların en merak edilen tariflerinden biri de tabbule salatası! 1 çay bardağı ince bulguru bir kez yıkayın, ardından bir cam kaba alın. Üzerine 1.5 çay bardağı sıcak su ilave edin ve cam kabın üstünü kapatın. 2 demet maydanoz, 6 dal taze soğan ve 1 demet taze naneyi bol suda yıkayın, incecik kıyın. 3 adet domatesin çekirdek kısımlarını alarak küp küp doğrayın. Domatesleri ve incecik kıydığınız yeşillikleri geniş bir salata kasesine alın, üzerlerine 15 dakika kadar demlenen bulguru ilave edin. Üzerlerine 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 limonun suyu, 2 yemek kaşığı nar ekşisi ve ½ çay kaşığı tuz ekleyin. Dilerseniz ufalanmış beyaz peynir de ekleyebilirsiniz. İşte bu kadar!

6. Diyet Sezar salata



Klasik salata tarifleri arayanlara sağlıklı bir alternatif! 2 dilim ekmeği küp küp doğrayın, pişirme kağıdı serdiğiniz bir fırın tepsisinin üzerine yerleştirin. 3 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirip 190 derece önceden ısıtılmış fırında 10-15 dakika kadar pişirin. Bu esnada bir tavaya 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin ve 2 adet tavuk göğüsünü karabiber ve tuzla tatlandırdıktan sonra önlü arkalı kızartın. Pişen tavuğu dilediğiniz boyutlarda doğrayın. 10 yaprak marulu ellerinizle parçalayarak bir salata kasesine alın. 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı süzme yoğurt, 1 çay kaşığı tuz, ¼ limon suyu ve 3 yemek kaşığı zeytinyağını bir kapta karıştırın. Marulların üzerine krutonları ve tavukları ilave edin, son olarak da sosu ekleyin ve güzelce karıştırın. Afiyet olsun!

7. Yumurta salatası



Konu salata tarifleri olduğunda akla gelen ilk salatalardan biri de yumurta salatası! Ancak bu tarif bambaşka 8 adet tam haşlanmış yumurtayı kabaca doğrayın, geniş bir kaseye aktarın. Bir çatal yardımıyla hafifçe ezin. Ardından ⅓ su bardağı mayonez, 2 yemek kaşığı hardal, 1 çay kaşığı limon suyu, incecik doğranmış yarım kereviz sapı ve 1 dal incecik kıyılmış taze soğan ekleyin. Tüm malzemeleri güzelce karıştırın. Dilediğiniz kadar tuz, karabiber ve toz kırmızı biber eklemeyi unutmayın. Hazırladığınız yumurta salatasını sandviçlerin içerisinde afiyetle tüketebilirsiniz!

8. Patates salatası



10 adet taze patatesi ezilmeyecek şekilde haşlayın. Bu esnada 4 dal taze soğanı ve yarım demet maydanozu incecik kıyın, geniş bir kasenin içerisine alın. Üzerine 2 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı sumak ve 1 çay kaşığı karabiber ekleyin. Soğuyan patatesleri de küp küp doğrayarak içerisine ekleyin. Son olarak 1 adet limonun suyunu ve ⅓ çay bardağı zeytinyağı ekleyin. Tüm malzemeleri karıştırın. İşte bu kadar!

9. Keçi peynirli karpuz salatası



2 yemek kaşığı zeytinyağı, 3 yemek kaşığı misket limonu suyu, yarım diş rendelenmiş sarımsak ve bir çimdik tuzu küçük bir kasede karıştırın. Küp küp doğranmış 5 su bardağı karpuzu, 1 adet dilimlenmiş salatalığı, ¼ adet incecik kıyılmış kırmızı soğanı ve ⅓ su bardağı ufalanmış keçi peynirini geniş bir kaseye alın. Üzerine hazırladığınız sosu ilave ederek karıştırın. Son olarak taze nane yapraklarıyla süsleyin ve sevdiklerinizle paylaşın!

10. Maş fasulyesi salatası



1 su bardağı maş fasulyesini bir gece önceden ıslatın ardından 10-15 dakika haşlayın. Yarım demet dereotunu incecik kıyın. Soğuyan fasulyeleri bir salata kasesine aktarın ve üzerine 2 yemek kaşığı nar tanesi ekleyin. Ayrı bir kasede 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım limon suyu ve 1 tatlı kaşığı nar ekşisini karıştırın. Hazırladığınız sosu maş fasulyelerine ilave edin ve son olarak dereotuyla süsleyin. Afiyet olsun!

11. Roka salatası



1 demet rokayı bol suda yıkayın ve kurutun. 1 yemek kaşığı dolmalık fıstığı güzelce kavurun. 1 yemek kaşığı balzamik sirke, 3 yemek kaşığı zeytinyağı ve dilediğiniz kadar tuz-karabiberi bir kasede karıştırın. Domatesleri bu sosun içerisine ekleyerek güzelce harmanlayın. Rokaları geniş bir kaseye alın. Üzerine domatesleri ve dolmalık fıstıkları ilave edin. Son olarak dilediğiniz kadar parmesan rendesiyle servis edin. Afiyet olsun!

12. Rokalı ve çilekli salata



½ su bardağı taze çileği, ¼ su bardağı zeytinyağını, 3 yemek kaşığı limon suyunu, 1 yemek kaşığı balzamik sirkeyi, bir çimdik şekeri ve dilediğiniz kadar tuz karabiberi bir kaseye alın. Blender kullanarak güzelce ezin. ¼ su bardağı bademi ve 2 yemek kaşığı çekirdek içini yağsız tavada kavurun. 8 adet çileği doğrayın. 2 adet salatalığı da çileklerle uyumlu olacak şekilde doğrayın. 4 su bardağı rokayı geniş bir salata kasesine alın, üzerine çilekleri ve salatalıkları ilave edin. İncecik kıydığınız yarım kırmızı soğanı ve kavurduğunuz bademle çekirdeği de ekleyin. Son olarak salata sosunu üzerine gezdirin ve bekletmeden servis edin. Afiyet olsun!

13. Caprese salata



2 adet domatesi halka halka doğrayın. 2 top mozzarella peynirinin suyunu süzdürün ve halka halka doğrayın. Servis tabağına domates ve mozzarellaları sırayla dizin. Üzerlerine tuz, karabiber ve kekik serpin. Son olarak dilediğiniz kadar körpe roka ilave edin. 3 yemek kaşığı zeytinyağı ve 2 yemek kaşığı balzamik sirke ilavesinin ardından sevdiklerinizle paylaşın!

14. Yunan salatası



10 adet cherry domatesi ortadan ikiye bölün. 2 adet salatalığı dilimleyin. 1 adet kapya biberi de salatalıklarla uyumlu olacak şekilde doğrayın. 4-5 yaprak marulu ellerinizle bölün. 1 adet kırmızı soğanı piyazlık doğrayın. Tüm malzemeleri bir kasenin içerisine alın, üzerine küp küp doğranmış iki dilim peynir ve yarım su bardağı kalamata zeytini ilave edin. Son olarak ½ çay bardağı zeytinyağını, ½ çay kaşığı tuzu, 1 çay kaşığı kekiği ve dilediğiniz kadar karabiberi ayrı bir kasede karıştırın, salatanın üzerine ilave edin. İşte bu kadar, afiyet olsun!