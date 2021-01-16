Veganlar Buraya!

Vegan beslenme, günümüzde hiç olmadığı kadar popüler. Vegan beslenme ile ilgili en çok merak edilen soruları cevapladığımız içeriğimize ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. Ne yazık ki ülkemizde vegan ürünler oldukça sınırlı, dolayısıyla yeni tarifler bulmakta ve denemekte zorlanıyoruz. Akşam yemekleri, öğle yemekleri ve ara öğünler için vegan seçenekler hazırlamak oldukça kolay olsa da kahvaltı için aynı şeyi söylemek pek de mümkün değil. Türk mutfağının vazgeçilmezi serpme kahvaltıyı göz önüne aldığımızda yumurta, peynir ve şarküteri ürünlerinin kahvaltılarımızda önemli bir yer tuttuğunu söyleyebiliriz. Ancak bu durum başka seçeneklerimiz olmadığı anlamına gelmiyor! Ülkemizdeki ürünlerle kolaylıkla hazırlayabileceğiniz en lezzetli vegan kahvaltı önerilerini sizler için araştırdık ve derledik. İşte güne lezzetli bir başlangıç yapmanızı sağlayacak vegan kahvaltı önerileri…

1. Granola ve badem sütü/soya sütü

Granolayı hazırlamak için; 1 su bardağı yulaf, 1/2 su bardağı kabak çekirdeği içi, 1/2 su bardağı kuru kayısı, 1/2 su bardağı kuru incir, 1/2 su bardağı kuru üzüm, 1/2 su bardağı pekmez ve 1/2 su bardağı zeytinyağını geniş bir kapta karıştırın. Ardından tüm malzemeleri yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisinin üzerine yayın. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 30 dakika kadar pişirin. İşte bu kadar! Hazırladığınız granolayı soğuduktan sonra bir kavanoza koyabilir, bitkisel süt ve meyve ilavesiyle tıpkı mısır gevreği gibi tüketebilirsiniz.

2. Vegan pancake

250 ml bitkisel sütü derin bir kaba alın. Ayrı bir kapta 125 gram un, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1/2 paket kabartma tozu, 1 çay kaşığı tuz ve 1/2 paket vanilini karıştırın. Arından sütün içerisine ekleyin. Tel bir çırpıcı kullanarak tüm malzemeleri güzelce karıştırın. İyice ısıttığınız yapışmaz tavayı hafifçe yağlayın ve pankek hamurundan birer/ikişer kaşık alarak tavaya aktarın. Pankekleri önlü arkalı olacak şekilde pişirin, taze meyve ve akçaağaç şurubuyla birlikte afiyetle tüketin! Tabii akçaağaç şurubu yerine pekmez, reçel ya da fıstık ezmesi de kullanabilirsiniz.

3. Smoothie bowl

Şimdi sizler için oldukça kolay ve lezzetli bir vegan kahvaltı önerisi vereceğiz! 1 adet dondurulmuş muzu, 1.5 su bardağı dondurulmuş çileği ve ½ su bardağı Hindistan cevizi sütünü bir blenderda çekin. Ardından hazırladığınız karışımı bir kaseye aktarın ve üzerini dilediğiniz malzemelerle renklendirin. Bunun için çeşitli kuruyemişler, taze meyveler ve chia ya da keten tohumu gibi süper gıdalar kullanabilirsiniz.

4. Porridge

3 yemek kaşığı yulaf ezmesini bir sos tenceresine alın, orta ateşte birkaç dakika boyunca kavurun. 1 su bardağı bitkisel sütü yavaşça tencereye ekleyin, tahta bir kaşık yardımıyla karıştırarak ağır ağır pişirin. 7-8 dakikanın ardından kaynama belirtileri gösteren karışıma 1 tutam tuz, 3-4 tutam tarçın ve püre haline getirdiğiniz 1/2 muzu ekleyin. Tüm malzemeleri kıvam alana kadar, yani birkaç dakika boyunca pişirin. Hazırladığınız karışım hala biraz suluyken ocaktan alın, kapağını kapatarak demlenmeye bırakın. Yulaflar istediğiniz kıvama geldiğinde üzerini çeşitli malzemelerle süsleyin. Bunun için taze meyveler, agave şurubu, Hindistan cevizi rendesi, kakao ya da çeşitli kuruyemişler kullanabilirsiniz.

5. Türk kahvaltısına özlem duyanları da unutmadık: Sokak simidi, zeytin, domates, salatalık ve humus

Evet yanlış okumadınız! Biriciğimiz, göz bebeğimiz sokak simidi, aslında vegan. Yani sokak simidini kullanarak çok çeşitli tarifler yaratabilirsiniz. Örneğin simitin arasına zeytin ezmesi ve vegan krem peynir sürüp domates/salatalık ekleyerek harika bir simit sandviç hazırlayabilirsiniz. Bizim önerimiz ise kendinize zeytin, domates, salatalık, avokado, vegan peynir, humus ve fıstık ezmesi gibi seçeneklerden oluşan bir vegan serpme kahvaltı hazırlamanız. Özellikle simit ve humusun uyumuna bayılacaksınız! Lezzetli mi lezzetli humus tarifimizi de hemen verelim: 2 su bardağı nohutu üzerini geçecek kadar suda, yumuşayana dek haşlayın. Dilerseniz önceden haşlanmış konserve nohut da kullanabilirsiniz. Bir blenderın içerisine 2 yemek kaşığı tahin, 3 diş sarımsak, 1/2 adet limonun suyu, 1 yemek kaşığı su, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı tuz, dilediğiniz kadar karabiber ve haşlanmış nohutları ilave edin. Tüm malzemeleri pürüzsüz bir karışım elde edinceye dek çekin. İşte bu kadar kolay!

6. Pesto soslu tartine

Pek çok insan, veganların ekmek tüketmediğini düşünüyor. Aslında bu düşünce oldukça yanlış! Veganlar, ekşi mayalı ekmekten baget ekmeğe birçok ekmek çeşidini gönül rahatlığıyla tüketebilir. Dolayısıyla ekmeğe veda etmek zorunda değilsiniz! Pesto soslu tartine hazırlamak için ilk olarak pesto sos yapmanız gerekiyor. Pesto sos için; 1 demet fesleğeni yıkayın ve güzelce kurutun. Ardından saplarını ve yapraklarını ayıklayın. Bir blenderın içerisine ½ su bardağı kadar fındık ya da ceviz içi, 1 çay kaşığı tuz ve 2 diş sarımsak ekleyin, tüm malzemeleri güzelce çekin. Ardından ayıkladığınız fesleğen yapraklarınıı ve 1 çay bardağı zeytinyağını ilave edin, çekmeye devam edin. Dilerseniz kıvamına göre biraz daha zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Hazırladığını bu pesto sosu bir kavanoza aktararak simit ya da ekmekle afiyetle tüketebilirsiniz! Bizim önerimiz ise bir dilim kızarmış ekşi mayalı ekmeğin üzerine sürmeniz, ardından domates dilimleri ekleyerek tuz ve karabiberle lezzetlendirmeniz

7. Vegan omlet

1 çay bardağı çiğ nohut unu, 1 çay kaşığı zerdeçal, 1 çay kaşığı kabartma tozu ve ½ çay kaşığı tuzu bir kapta karıştırın. Ardından karışımın içerisine yavaş yavaş 2 çay bardağı su, 1 çay kaşığı elma sirkesi ve 1 tatlı kaşığı tahin ekleyin. Son olarak 1 çay kaşığı keten tohumu ve dilediğiniz baharatları ekleyin. Karışımı 5 dakika dinlendirdikten sonra yağladığınız tavada tıpkı bir omlet gibi pişirin. Omletin içerisine neler koyacağınız ise tamamen size kalmış, afiyet olsun!

8. Muzlu chia pudding

Konu vegan kahvaltı olduğunda hem kahvaltıda hem de ara öğünlerde tüketebileceğiniz tarifler bulmak da mümkün! 2 su bardağı badem sütü ve 6 yemek kaşığı chia tohumunu geniş bir kasede karıştırın. Ardından kasenin üzerini hava almaya şekilde kapatın ve en az yarım saat buzdolabında bekletin. Kıvam alan pudinginizin içerisine 1 yemek kaşığı akçaağaç şurubu ve 1 çay kaşığı vanilya özütü ekleyin, güzelce karıştırın. Ardından 1 adet olgun muz ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Hazırladığınız pudingi küçük kavanozlara paylaştırın, üzerini muzla süsledikten sonra afiyetle tüketin!

9. Vegan sandviç

Bu tarif ise tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış! Bir öneri vermemiz gerekecek olursa; İki dilim ekşi mayalı ekmeği kızartın. Bir dilime pesto sos ya da humus, diğer bir dilime ise vegan krem peynir sürün. Ardından krem peynir sürdüğünüz dilimin üzerine karabiber ve tuz serpiştirdiğiniz domates dilimleriyle avokado dilimlerini ekleyin. Dilerseniz birkaç dilim vegan peynir de ilave edebilirsiniz. Bebek ıspanak, roka gibi lezzetli yeşillikleri de ekledikten sonra sandviçinizi kapatın. İşte bu kadar! Vegan sandviç hazırlamak için bir diğer yöntem ise ızgara sebzeler kullanmak! Bir önceki günden kalan fırın ya da ızgara sebzeleri (Örneğin kabak, biber, patlıcan ya da havuç) pesto sos sürdüğünüz ekmek dilimlerinin içerisine yerleştirebilir, afiyetle tüketebilirsiniz!

10. Guacamole ve kızarmış ekmek

Konu vegan kahvaltı önerileri olduğunda favorilerimizden biri olan bu ikiliyle devam edelim! Guacamole hazırlamak için; Çekirdeklerini çıkarttığınız 2 adet avokadoyu bir çatal yardımıyla güzelce ezin. Bu noktada olgunlaşmış avokadolar kullanmanız çok önemli. 1/2 adet kırmızı soğanı incecik doğrayın. 2 diş sarımsağı rendeleyin. Ezdiğiniz avokadolara ½ adet limonun suyunu, soğanları ve sarımsakları ekleyin, güzelce karıştırın. 1 çay kaşığı tuz ve dilediğiniz kadar karabiber eklemeyi unutmayın. İşte guacamole sosunuz hazır! Dilerseniz bu sosun içerisine minik minik doğranmış domates, incecik kıyılmış kişniş ve 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı da ekleyebilirsiniz. Hazırladığınız bu sosu kızarmış ekmekle birlikte tüketebilirsiniz.

11. Kahvaltı burritosu

Vegan kahvaltı önerileri arasında en doyurucu seçeneklerden biri olan kahvaltı burritosuyla listemizi sonlandıralım! Vegan kahvaltı burritosu hazırlamak için 1 adet patatesi küçük küpler halinde doğrayın ve dilediğiniz gibi baharatladıktan sonra fırınlayın. 1 su bardağı kadar mantarı doğrayın, piyazlık doğradığınız 1/4 adet beyaz soğanla soteleyin. Dilerseniz bu aşamada 1/2 adet jülyen doğramış kırmızı biber ekleyerek onları da soteleyebilirsiniz. 1 adet tortillanın üzerine hafifçe vegan krem peynir sürün, ardından fırınlanmış patatesleri ve sotelenmiş sebzeleri ekleyin. Malzemelerin üzerine sarımsak tozu, karabiber, tuz ve dilediğiniz baharatları ekleyin. Ardından eriyen bir vegan peynir ilave edin ve tortillayı tıpkı bir dürüm gibi sarın, tost makinesine yerleştirin. Bu şekilde 2-3 dakika kadar pişen tortillayı afiyetle tüketin! Tıpkı diğer tariflerde olduğu gibi bu tariflerde de yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz, örneğin çeşitli soslar hazırlayabilir ya da Meksika fasülyesi gibi bakliyatlar kullanabilirsiniz.