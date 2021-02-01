Türk Mutfağının En İyi 10 Mezesi

1. Fava
Malzemeler
- 500 gr kuru bakla
- Yarım su bardağı zeytinyağı
- 1 soğan
- 1.5 demet dereotu
- 1 limonun suyu
- 5~6 dal maydanoz
- Yarım çay kaşığı toz kırmızı biber
- Tuz
Hazırlanışı
- İlk olarak kuru baklayı bol suyla ıslatın ve tencerede bekletin. Ertesi gün bol suda yıkayıp süzün.
- Kullanacağınız soğanı temizleyin ve ince ince kıyın. Zeytinyağını tencereye alıp ısıtın.
- Soğanı tavaya ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun. Üzerine baklaları ilave edin. 3-4 su bardağı su ekleyip baklalar yumuşayıncaya kadar pişirin.
- Dereotunu temizleyip kıydıktan sonra, tencereye ilave edip karıştırın ve ocaktan alın. Robotla püre haline getirin.
- Limon suyunu ekleyip karıştırın ve soğumaya bırakın. Favayı kıyılmış maydanoz ve kırmızı biberle süsleyebilirsiniz.
2. Mercimek köftesi
Malzemeler
- 1 su bardağı kırmızı mercimek
- 1,5 su bardağı ince köftelik bulgur
- 1 baş kuru soğan
- 1 demet maydanoz
- 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 demet taze soğan
- 2 yemek kaşığı salça (biber ve domates salçası karışık kullanabilirsiniz)
- 3 su bardağı su (gerekirse yoğurma aşamasında biraz daha eklenebilir)
- Yeteri kadar tuz
- Kimyon
- Pul biber
- Karabiber
Hazırlanışı
- Mercimek köftesi yapmak için mercimekler yıkanır ve uygun bir tencereye alınarak üzerini 3 su bardağı su ilave edilir. İyice yumuşayıncaya kadar haşlanır.
- Suyunu çekince bulgur içine atılır ve yarım saat kadar tencerenin kapağı kapalı olarak bekletilir.
- Ayrı bir tavada ince kıyılmış soğan sıvı yağda hafif pembeleşene kadar kavrulur, içine salça ilave 1-2 dakika daha kavrularak ocaktan alınır.
- Yarım saat dinlenen mercimeklere kavurduğumuz salçalı soğan eklenir ve el yakmayacak bir sıcaklığa geldiğinde güzelce yoğurulur.
- İyice karışan köfte harcına tuz ve baharatlar ilave edilerek tekrar yağrulur.
- Son olarak ince kıyılmış maydanoz, ince kıyılmış yeşil soğan ilave edilir. Malzemelerin güzelce karışması sağlanır
- Köfte harcı biraz soğuduktan sonra bütün malzemeler el ile yoğrularak yumurta büyüklüğünde parçalar koparılır. Köftelere şekil verilerek marul veya roka yaprakları üzerine dizilir.
3. Deniz börülcesi
Malzemeler
- 3 diş sarımsak
- 1 demet deniz börülcesi
Sosu için
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı beyaz üzüm sirkesi
- 1 yemek kaşığı nar ekşisi
- 1 yemek kaşığı kırmızı pul biber
Hazırlanışı
- Bir tencere kaynar suya ayıklayıp soyduğunuz sarımsakları bütün olarak ekleyin.
- Deniz börülcesini ilave edip 7-8 dakika haşlayın. Bir süzgece alıp soğumaya bırakın.
- Soğuyunca saplarından tutarak odunsu kısımlarından ayıklayın ve bir kaseye alın.
- Sosu için; gerekli olan tüm malzemeleri bir kasede karıştırıp börülcelerin üzerine dökün.
4. Ezme
Malzemeler
-
3 adetbüyük boy domates
-
3 adetyeşil sivri biber
-
3 dişsarımsak
-
6 adettaze soğan
-
1/2 demetmaydanoz
-
1 tatlı kaşığıbiber salçası
-
1 adettaze sıkılmış limon suyu
-
4 yemek kaşığızeytinyağı
-
2 yemek kaşığınar ekşisi
-
1 tatlı kaşığınane
-
2 çay kaşığıkırmızı biber
-
1 çay kaşığıtuz
Hazırlanışı
-
Ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkardığınız yeşil sivri biberleri küçük parçalar halinde doğrayın.
-
Bol suda yıkadıktan sonra ortadan ikiye kesip kabuklarını soyduğunuz domatesleri, çok küçük parçalar halinde doğrayın.
-
Bol suda yıkadıktan sonra suyunu süzdürdüğünüz maydanoz ve taze soğanları incecik kıyın. Sarımsakları rendeledikten sonra havanda tuzla dövün.
-
Biber salçasını; küçük bir kapta taze sıkılmış limon suyu, zeytinyağı ve nar ekşisiyle karıştırıp kıvamını açın.
-
Tüm malzemeleri bir araya toplayıp biber salçalı karışım, tuz, nane ve kırmızı biberle karıştırın.
-
Hazırladığınız acılı ezmeyi arzuya göre soğuk olarak taze taze sevdiklerinizle paylaşın.
5. Çerkes tavuğu
6. Paçanga böreği
Malzemeler
- 1 yufka
- 8 dilim pastırma
- 8 dilim kaşar peyniri
Üzeri için
- 1 yumurtanın akı
- Galeta unu
Kızartmak için
- Ayçiçek yağı
Paçanga Böreği Nasıl Yapılır?
- Yufkayı düz bir zemine serip 8 eşit üçgen kesin. Yufka dilimlerinin kalın kenarlarına pastırma dilimlerini, üzerine kaşar peyniri dilimlerini yerleştirin
- Sigara böreği sarar gibi kenarları açılmayacak şekilde sarın. Börekleri önce yumurta akına daha sonra galeta ununa bulayın. Kızgın yağda kızartın. Sıcak servis yapın.
7. İçli köfte
Malzemeler
-
2 su bardağıince köftelik bulgur
-
1 su bardağıirmik
-
1 adetyumurta
-
3 yemek kaşığıun
-
1 yemek kaşığıdomates salçası
-
1 yemek kaşığıbiber salçası
-
1 yemek kaşığızeytinyağı
-
2 çay kaşığı (silme)pul biber
-
3 su bardağısıcak su
-
550 gram kıyma
-
4 adet orta boysoğan
-
4 çay kaşığıtuz
-
1 çay kaşığınane (arzuya göre)
-
2 çay kaşığıpul biber (arzuya göre)
-
1 çay kaşığıkekik (arzuya göre)
-
1 çay kaşığıkarabiber (arzuya göre)
-
1 çimdikkimyon (arzuya göre)
-
10 sapmaydanoz
-
1 dilediğiniz kadarceviz içi (iri çekilmiş)
-
200 gramtereyağı veya margarin
Hazırlanışı
-
Bulguru ve irmiği ağzı kapaklı bir kapta ıslatın ve ağzını kapatıp yaklaşık 30dk dinlenmeye bırakın.
-
200 gr yağı tencereye alın ve kıymayı rengi dönene kadar sürekli karıştırarak pişirin
-
Kıymanın her yeri renk aldıktan sonra tane tane olması için yarım çay bardağı su ekleyin ve suyunu çekene kadar kavurun.
-
Suyunu çektikten sonra küp küp doğranmış soğanı ilave edip kavurmaya devam edin.
-
Soğanlar tamamen kavrulduktan sonra 2 çay kaşığı tuzu ve baharatları ilave edin
-
Cevizleri de ilave edip ocağın altını kapatın. Maydanozları ekleyip son kez karıştırıp soğuması için başka bir kaba alın
-
Şişmeye bıraktığımız bulhurlu karışımı bir tepsiye (varsa çiğ köfte tepsisi) veya bir kaba çıkarın ve üzerine yağ, salça, un, yumurta, pul biber ve 2 çay kaşığı tuzu ekleyip güzelce yoğurun
-
Yaklaşık 15 dakika yoğurduktan sonra bütün hamuru bir araya getirin ve üzerini nemli bir bezle örtün. Yaklaşık 30 dakika dinlendirin.
-
Hamurunuzdan cevizden büyük yumurtadan küçük parçalar alıp yuvarlayın. Baş veya işaret parmağınızla açıp içine harç doldurup kapatın.
-
Eğer elinizde açamıyorsanız hamuru yağlı kağıdın arasına koyup büyükçe açarak kalıplar halinde çıkardığınız parçalara poğaça gibi iç harc koyup kapatabilirsiniz.
-
Dilerseniz kızgın yapda kızartın yada suda haşlayın.
8. Pastırmalı humus
Malzemeler
-
500 gramnohut (bir gece önceden ıslatılmış)
-
2 yemek kaşığızeytinyağı
-
2 dişsarımsak
-
1/2 su bardağıtahin
-
1 adetlimonun suyu
-
1 tatlı kaşığıkimyon
-
1 çay kaşığıtuz
Üzeri İçin:
-
1/2 adetkırmızı soğan(ince doğranmış)
-
2 yemek kaşığıçam fıstığı
-
10 adetkurutulmuş domates(doğranmış)
-
1/4 demetmaydanoz(doğranmış)
-
1 yemek kaşığıtereyağ
-
1 tatlı kaşığıkırmızı toz biber
-
4 dilimçemensiz pastırma
Hazırlanışı
-
Bir gece önceden suda beklettiğiniz nohutları yumuşayana kadar pişirin.
-
Yumuşayan nohutları 1 kepçe kaynadığı su ile birlikte mikserden geçirin ve kabuklarından ayrılması için süzgeç yardımıyla eleyin.
-
Bir kaba koyduğunuz nohut ezmesinin üzerine tahin, limon suyu, tuz, kimyon, tuz, sarımsak ve zeytinyağını ekleyin ve iyice karıştırın.
-
Humusu servis ederken fırında veya ocakta ısıtın.
-
Humusu tabağa yayın ve üzerine tereyağ ile birlikte kızdırdığınız kırmızı toz biberi gezdirin.
-
Kuru domates ve çam fıstığı ayrı bir tavada 1 kaşık yağ ile birlikte soteleyin ve servis edeceğiniz humusun üzerine gezdirin.
-
Doğranmış kırmızı soğan ve maydanozu da ekledikten sonra son olarak kızarttığınız pastırmaları da ekleyin ve kıtır ekmek ile servis edin.
9. Karides güveç
Malzemeleri
- 400 g çimçim karides
- 2 diş sarımsak
- 2 çarliston biber
- 8 çeri domates
- 2 domates
- 1 soğan
- 80 ml domates suyu
- 150 g taze kaşar peyniri (rendelenmiş)
- 20 g tereyağı
- 4 defne yaprağı
- 4 dal taze kekik
- 1 limon
- Tuz
- Karabiber
- Zeytinyağı
- İlk olarak güvecin içerisine kullanacağınız soğan, biber ve domatesleri küp küp doğrayın. 2 diş sarımsağı ince ince kıyın.
- Orta ateşte ısıtılan tavanın içerisine tereyağını ekleyin ve eritin. Eriyen yağın içine sarımsakları ekleyip bir kaç dakika kavurun.
- Ardından diğer malzemeleri tavanın içerisine alarak soteleyin ve karidesleri ekleyin.
- Defne yaprağı, domates suyu, limon kabuğu ve taze kekiği de karışımın içerisine ekleyerek karıştırın. İsteğe göre limon kabuğu yerine limon suyu da tercih edilebilir.
- Tuz, karabiber ve istediğiniz baharatlar ile yemeğinizi lezzetlendirebilirsiniz.
- Son olarak hazırladığınız yemeği büyük boy güveç kabına veya küçük güveçlere paylaştırın. Üzerlerine rendelenmiş kaşar peyniri ve bir miktar tereyağını ekleyin.
- Güveç kabını, önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirin. Aroma katmak için üzerine nane yaprakları ekleyebilirsiniz.
10. Balık kokoreç
Malzemeler
- 1 adet levrek (2 fileto halinde)
- 15-20 adet karides (arzu ederseniz)
- 7-8 diş sarımsak
- 4 adet sivri biber
- 2 adet domates
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- Pul biber
- Karabiber
- Nane
- Kekik
- Kimyon
- Tuz
- 1 adet beyaz ekmek
Hazırlanışı
- Suyu kaynatın.
- Balıkları ve karidesleri kaynayan suya ekleyip 6-7 dakika haşlayın.
- Malzemeleri sudan alıp minik minik doğrayın.
- Domatesleri soyup tavla zarı büyüklüğünde doğrayın.
- Biber ve sarımsakları da aynı boyda doğrayıp tavada ısıttığınız zeytinyağında sotelemeye başlayın.
- Baharatları ve tuzu da ilave edin.
- Haşladığınız balık ve karidesleri de ekleyip karıştırın.
- Domatesleri de ilave edin ve suyu çekilene kadar pişirin. Kokoreciniz hazır.
- Ekmeği önce ortadan ikiye, sonra da boydan ikiye bölün.
- Ekmeklerin içlerine balıkları koyup servis yapın.