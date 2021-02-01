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Türk Mutfağının En İyi 10 Mezesi
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Türk Mutfağının En İyi 10 Mezesi

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T.C Kültür ve Turizm Bakanlığının seçtiği ve rakı sofralarının vazgeçilmezi olan 5’i soğuk, 5’i sıcak olmak üzere en iyi 10 mezetş ve tariflerini sizler için listeledik

Türk Mutfağının En İyi 10 Mezesi
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1. Fava



 

Malzemeler

  • 500 gr kuru bakla
  • Yarım su bardağı zeytinyağı
  • 1 soğan
  • 1.5 demet dereotu
  • 1 limonun suyu
  • 5~6 dal maydanoz
  • Yarım çay kaşığı toz kırmızı biber
  • Tuz

Hazırlanışı

  • İlk olarak kuru baklayı bol suyla ıslatın ve tencerede bekletin. Ertesi gün bol suda yıkayıp süzün.
  • Kullanacağınız soğanı temizleyin ve ince ince kıyın. Zeytinyağını tencereye alıp ısıtın.
  • Soğanı tavaya ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun. Üzerine baklaları ilave edin. 3-4 su bardağı su ekleyip baklalar yumuşayıncaya kadar pişirin.
  • Dereotunu temizleyip kıydıktan sonra, tencereye ilave edip karıştırın ve ocaktan alın. Robotla püre haline getirin.
  • Limon suyunu ekleyip karıştırın ve soğumaya bırakın. Favayı kıyılmış maydanoz ve kırmızı biberle süsleyebilirsiniz.

2. Mercimek köftesi

Mercimek köftesi tarifi ve yapılışı için gerekli malzemeler: Mercimek köftesi nasıl yapılır?

Malzemeler

  • 1 su bardağı kırmızı mercimek
  • 1,5 su bardağı ince köftelik bulgur
  • 1 baş kuru soğan
  • 1 demet maydanoz
  • 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 demet taze soğan
  • 2 yemek kaşığı salça (biber ve domates salçası karışık kullanabilirsiniz)
  • 3 su bardağı su (gerekirse yoğurma aşamasında biraz daha eklenebilir)
  • Yeteri kadar tuz
  • Kimyon
  • Pul biber
  • Karabiber

Hazırlanışı

  • Mercimek köftesi yapmak için mercimekler yıkanır ve uygun bir tencereye alınarak üzerini 3 su bardağı su ilave edilir. İyice yumuşayıncaya kadar haşlanır.
  • Suyunu çekince bulgur içine atılır ve yarım saat kadar tencerenin kapağı kapalı olarak bekletilir.
  • Ayrı bir tavada ince kıyılmış soğan sıvı yağda hafif pembeleşene kadar kavrulur, içine salça ilave 1-2 dakika daha kavrularak ocaktan alınır.
  • Yarım saat dinlenen mercimeklere kavurduğumuz salçalı soğan eklenir ve el yakmayacak bir sıcaklığa geldiğinde güzelce yoğurulur.
  • İyice karışan köfte harcına tuz ve baharatlar ilave edilerek tekrar yağrulur.
  • Son olarak ince kıyılmış maydanoz, ince kıyılmış yeşil soğan ilave edilir. Malzemelerin güzelce karışması sağlanır
  • Köfte harcı biraz soğuduktan sonra bütün malzemeler el ile yoğrularak yumurta büyüklüğünde parçalar koparılır. Köftelere şekil verilerek marul veya roka yaprakları üzerine dizilir.

3. Deniz börülcesi

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Malzemeler

  • 3 diş sarımsak
  • 1 demet deniz börülcesi

Sosu için

  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı beyaz üzüm sirkesi
  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 1 yemek kaşığı kırmızı pul biber

Hazırlanışı

  • Bir tencere kaynar suya ayıklayıp soyduğunuz sarımsakları bütün olarak ekleyin.
  • Deniz börülcesini ilave edip 7-8 dakika haşlayın. Bir süzgece alıp soğumaya bırakın.
  • Soğuyunca saplarından tutarak odunsu kısımlarından ayıklayın ve bir kaseye alın.
  • Sosu için; gerekli olan tüm malzemeleri bir kasede karıştırıp börülcelerin üzerine dökün.
 
 

4. Ezme

https://yemek.com/tarif/acili-ezme/#.WJQvC_mLTIV | Acılı Ezme Tarifi

Malzemeler

  • 3 adetbüyük boy domates
  • 3 adetyeşil sivri biber
  • 3 dişsarımsak
  • 6 adettaze soğan
  • 1/2 demetmaydanoz
  • 1 tatlı kaşığıbiber salçası
  • 1 adettaze sıkılmış limon suyu
  • 4 yemek kaşığızeytinyağı
  • 2 yemek kaşığınar ekşisi
  • 1 tatlı kaşığınane
  • 2 çay kaşığıkırmızı biber
  • 1 çay kaşığıtuz

Hazırlanışı

  • Ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkardığınız yeşil sivri biberleri küçük parçalar halinde doğrayın.

  • Bol suda yıkadıktan sonra ortadan ikiye kesip kabuklarını soyduğunuz domatesleri, çok küçük parçalar halinde doğrayın.

  • Bol suda yıkadıktan sonra suyunu süzdürdüğünüz maydanoz ve taze soğanları incecik kıyın. Sarımsakları rendeledikten sonra havanda tuzla dövün.

  • Biber salçasını; küçük bir kapta taze sıkılmış limon suyu, zeytinyağı ve nar ekşisiyle karıştırıp kıvamını açın.

  • Tüm malzemeleri bir araya toplayıp biber salçalı karışım, tuz, nane ve kırmızı biberle karıştırın.

  • Hazırladığınız acılı ezmeyi arzuya göre soğuk olarak taze taze sevdiklerinizle paylaşın.

 

5. Çerkes tavuğu



Malzemeler

  • 1 bütün tavuk
  • 1 soğan
  • 1 orta boy haşlanmış patates

Sosu için

  • 500 ceviz içi
  • 4 dilim bayat ekmek içi
  • 2 diş sarımsak
  • 1 tatlı kaşığı dövülmüş kişniş
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri için

  • Acı kırmızı toz biber
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
Hazırlanışı
  • Tavuğu büyük bir tencerede haşlayın.
  • Etleri kemiklerden sıyırıp küçük parçalara ayırın.
  • Ceviz içlerine bayat ekmeği, dövülmüş sarımsağı ve baharatları ekleyip karıştırın.
  • Yavaşça tavuk suyu ekleyip mutfak robotunda ezin.
  • Bir miktar zeytinyağı ekleyin.
  • Boza kıvamına gelene kadar mutfak robotunda karıştırmaya devam edin.
  • Hazırladığınız sosa tavuk etini ekleyerek karıştırın.
  • Zeytinyağı ve kırmızı biberi tavada ısıtın.
  • Ceviz parçaları ve biberli zeytinyağıyla süsleyerek servis yapın.

6. Paçanga böreği

Paçanga Böreği tarifi- Muska böreği şeklinde- Ev Lezzetleri - YouTube
 

Malzemeler

  • 1 yufka
  • 8 dilim pastırma
  • 8 dilim kaşar peyniri

Üzeri için

  • 1 yumurtanın akı
  • Galeta unu

Kızartmak için

  • Ayçiçek yağı

Paçanga Böreği Nasıl Yapılır?

  • Yufkayı düz bir zemine serip 8 eşit üçgen kesin. Yufka dilimlerinin kalın kenarlarına pastırma dilimlerini, üzerine kaşar peyniri dilimlerini yerleştirin
  • Sigara böreği sarar gibi kenarları açılmayacak şekilde sarın. Börekleri önce yumurta akına daha sonra galeta ununa bulayın. Kızgın yağda kızartın. Sıcak servis yapın.

7. İçli köfte

İçli köfte nasıl yapılır? - Yorumlar - Yasemin - Sayfa 1

Malzemeler

  • 2 su bardağıince köftelik bulgur
  • 1 su bardağıirmik
  • 1 adetyumurta
  • 3 yemek kaşığıun
  • 1 yemek kaşığıdomates salçası
  • 1 yemek kaşığıbiber salçası
  • 1 yemek kaşığızeytinyağı
  • 2 çay kaşığı (silme)pul biber
  • 3 su bardağısıcak su
  • 550 gram kıyma
  • 4 adet orta boysoğan
  • 4 çay kaşığıtuz
  • 1 çay kaşığınane (arzuya göre)
  • 2 çay kaşığıpul biber (arzuya göre)
  • 1 çay kaşığıkekik (arzuya göre)
  • 1 çay kaşığıkarabiber (arzuya göre)
  • 1 çimdikkimyon (arzuya göre)
  • 10 sapmaydanoz
  • 1 dilediğiniz kadarceviz içi (iri çekilmiş)
  • 200 gramtereyağı veya margarin

Hazırlanışı

  • Bulguru ve irmiği ağzı kapaklı bir kapta ıslatın ve ağzını kapatıp yaklaşık 30dk dinlenmeye bırakın.

  • 200 gr yağı tencereye alın ve kıymayı rengi dönene kadar sürekli karıştırarak pişirin

  • Kıymanın her yeri renk aldıktan sonra tane tane olması için yarım çay bardağı su ekleyin ve suyunu çekene kadar kavurun.

  • Suyunu çektikten sonra küp küp doğranmış soğanı ilave edip kavurmaya devam edin.

  • Soğanlar tamamen kavrulduktan sonra 2 çay kaşığı tuzu ve baharatları ilave edin

  • Cevizleri de ilave edip ocağın altını kapatın. Maydanozları ekleyip son kez karıştırıp soğuması için başka bir kaba alın

  • Şişmeye bıraktığımız bulhurlu karışımı bir tepsiye (varsa çiğ köfte tepsisi) veya bir kaba çıkarın ve üzerine yağ, salça, un, yumurta, pul biber ve 2 çay kaşığı tuzu ekleyip güzelce yoğurun

  • Yaklaşık 15 dakika yoğurduktan sonra bütün hamuru bir araya getirin ve üzerini nemli bir bezle örtün. Yaklaşık 30 dakika dinlendirin.

  • Hamurunuzdan cevizden büyük yumurtadan küçük parçalar alıp yuvarlayın. Baş veya işaret parmağınızla açıp içine harç doldurup kapatın.

  • Eğer elinizde açamıyorsanız hamuru yağlı kağıdın arasına koyup büyükçe açarak kalıplar halinde çıkardığınız parçalara poğaça gibi iç harc koyup kapatabilirsiniz.

  • Dilerseniz kızgın yapda kızartın yada suda haşlayın.

8. Pastırmalı humus

Pastırmalı humus - Picture of Karakoy Lokantasi, Istanbul - Tripadvisor

Malzemeler

  • 500 gramnohut (bir gece önceden ıslatılmış)
  • 2 yemek kaşığızeytinyağı
  • 2 dişsarımsak
  • 1/2 su bardağıtahin
  • 1 adetlimonun suyu
  • 1 tatlı kaşığıkimyon
  • 1 çay kaşığıtuz

Üzeri İçin:

  • 1/2 adetkırmızı soğan(ince doğranmış)
  • 2 yemek kaşığıçam fıstığı
  • 10 adetkurutulmuş domates(doğranmış)
  • 1/4 demetmaydanoz(doğranmış)
  • 1 yemek kaşığıtereyağ
  • 1 tatlı kaşığıkırmızı toz biber
  • 4 dilimçemensiz pastırma

Hazırlanışı

  • Bir gece önceden suda beklettiğiniz nohutları yumuşayana kadar pişirin.

  • Yumuşayan nohutları 1 kepçe kaynadığı su ile birlikte mikserden geçirin ve kabuklarından ayrılması için süzgeç yardımıyla eleyin.

  • Bir kaba koyduğunuz nohut ezmesinin üzerine tahin, limon suyu, tuz, kimyon, tuz, sarımsak ve zeytinyağını ekleyin ve iyice karıştırın.

  • Humusu servis ederken fırında veya ocakta ısıtın.

  • Humusu tabağa yayın ve üzerine tereyağ ile birlikte kızdırdığınız kırmızı toz biberi gezdirin.

  • Kuru domates ve çam fıstığı ayrı bir tavada 1 kaşık yağ ile birlikte soteleyin ve servis edeceğiniz humusun üzerine gezdirin.

  • Doğranmış kırmızı soğan ve maydanozu da ekledikten sonra son olarak kızarttığınız pastırmaları da ekleyin ve kıtır ekmek ile servis edin.

9. Karides güveç

Karides güveç tarifi - Balık Tarifleri

Malzemeleri
 
  • 400 g çimçim karides
  • 2 diş sarımsak
  • 2 çarliston biber
  • 8 çeri domates
  • 2 domates
  • 1 soğan
  • 80 ml domates suyu
  • 150 g taze kaşar peyniri (rendelenmiş)
  • 20 g tereyağı
  • 4 defne yaprağı
  • 4 dal taze kekik
  • 1 limon
  • Tuz
  • Karabiber
  • Zeytinyağı
Hazırlanışı 
  • İlk olarak güvecin içerisine kullanacağınız soğan, biber ve domatesleri küp küp doğrayın. 2 diş sarımsağı ince ince kıyın.
  • Orta ateşte ısıtılan tavanın içerisine tereyağını ekleyin ve eritin. Eriyen yağın içine sarımsakları ekleyip bir kaç dakika kavurun.
  • Ardından diğer malzemeleri tavanın içerisine alarak soteleyin ve karidesleri ekleyin.
  • Defne yaprağı, domates suyu, limon kabuğu ve taze kekiği de karışımın içerisine ekleyerek karıştırın. İsteğe göre limon kabuğu yerine limon suyu da tercih edilebilir.
  • Tuz, karabiber ve istediğiniz baharatlar ile yemeğinizi lezzetlendirebilirsiniz.
  • Son olarak hazırladığınız yemeği büyük boy güveç kabına veya küçük güveçlere paylaştırın. Üzerlerine rendelenmiş kaşar peyniri ve bir miktar tereyağını ekleyin.
  • Güveç kabını, önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirin. Aroma katmak için üzerine nane yaprakları ekleyebilirsiniz.

10. Balık kokoreç

Balık Kokoreç Tarifi: Balık Kokoreç Nasıl Yapılır? | Lezzet

Malzemeler
  • 1 adet levrek (2 fileto halinde)
  • 15-20 adet karides (arzu ederseniz)
  • 7-8 diş sarımsak
  • 4 adet sivri biber
  • 2 adet domates
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • Pul biber
  • Karabiber
  • Nane
  • Kekik
  • Kimyon
  • Tuz
  • 1 adet beyaz ekmek

Hazırlanışı

  • Suyu kaynatın.
  • Balıkları ve karidesleri kaynayan suya ekleyip 6-7 dakika haşlayın.
  • Malzemeleri sudan alıp minik minik doğrayın.
  • Domatesleri soyup tavla zarı büyüklüğünde doğrayın.
  • Biber ve sarımsakları da aynı boyda doğrayıp tavada ısıttığınız zeytinyağında sotelemeye başlayın.
  • Baharatları ve tuzu da ilave edin.
  • Haşladığınız balık ve karidesleri de ekleyip karıştırın.
  • Domatesleri de ilave edin ve suyu çekilene kadar pişirin. Kokoreciniz hazır.
  • Ekmeği önce ortadan ikiye, sonra da boydan ikiye bölün.
  • Ekmeklerin içlerine balıkları koyup servis yapın.



 

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