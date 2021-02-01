Türk Mutfağının En İyi 10 Mezesi

Bulguru ve irmiği ağzı kapaklı bir kapta ıslatın ve ağzını kapatıp yaklaşık 30dk dinlenmeye bırakın.

200 gr yağı tencereye alın ve kıymayı rengi dönene kadar sürekli karıştırarak pişirin

Kıymanın her yeri renk aldıktan sonra tane tane olması için yarım çay bardağı su ekleyin ve suyunu çekene kadar kavurun.

Suyunu çektikten sonra küp küp doğranmış soğanı ilave edip kavurmaya devam edin.

Soğanlar tamamen kavrulduktan sonra 2 çay kaşığı tuzu ve baharatları ilave edin

Cevizleri de ilave edip ocağın altını kapatın. Maydanozları ekleyip son kez karıştırıp soğuması için başka bir kaba alın

Şişmeye bıraktığımız bulhurlu karışımı bir tepsiye (varsa çiğ köfte tepsisi) veya bir kaba çıkarın ve üzerine yağ, salça, un, yumurta, pul biber ve 2 çay kaşığı tuzu ekleyip güzelce yoğurun

Yaklaşık 15 dakika yoğurduktan sonra bütün hamuru bir araya getirin ve üzerini nemli bir bezle örtün. Yaklaşık 30 dakika dinlendirin.

Hamurunuzdan cevizden büyük yumurtadan küçük parçalar alıp yuvarlayın. Baş veya işaret parmağınızla açıp içine harç doldurup kapatın.

Eğer elinizde açamıyorsanız hamuru yağlı kağıdın arasına koyup büyükçe açarak kalıplar halinde çıkardığınız parçalara poğaça gibi iç harc koyup kapatabilirsiniz.