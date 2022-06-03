Parfe, pratik yapılışı ve özel lezzeti ile dikkat çeken dondurulmuş bir tatlı. Hem kahvaltılarda hem de ara öğünlerde sıkça tercih edilen Starbucks parfe tarifi adım adım tüm püf noktalarıyla...

Starbucks Parfe Nasıl Yapılır? Starbucks Parfe Tarifi ve Püf Noktaları

Parfe, pratik yapılışı ve özel lezzeti ile dikkat çeken dondurulmuş bir tatlı. Hem kahvaltılarda hem de ara öğünlerde sıkça tercih edilen Starbucks parfe tarifi adım adım tüm püf noktalarıyla...

KAÇ KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ

PİŞİRME SÜRESİ

KALORİ

1 kişilik10 dakika5 dakika370

Starbucks parfe en çok merak edilen diyet, sağlıklı yemek tarifleri arasında bulunuyor. Özellikle kahvaltı yapmaya vakti olmayan yada sağlıklı ve hafif bir kahvaltı yapmak isteyenlerin ilk tercihi oluyor. Starbucks parfe, yoğurt, yulaf ezmesi ve taze meyveler içeren bir besin. Fransız mutfağına ait olan parfe ülkemizde de son yıllarda oldukça yaygın olarak tüketiliyor.





Starbucks Parfe İçin Malzemeler

5 kaşık yoğurt

6 adet ahududu

4 adet böğürtlen

2 adet çilek

2 yemek kaşığı Meyveli müsli

2 yemek kaşığı yulaf

1 yemek kaşığı bal

PARFE HAKKINDA

Starbucks Parfe Tarifi adım adım yapılışı

PÜF NOKTASI

Parfait (Parfe) 1894 yılında yapılmaya başlayan, dondurulmuş tatlı türüdür. Fransızca mükemmel anlamına gelir. Fransa'da, parfait şeker, yumurta ve krema çırpılarak yapılmış dondurulmuş tatlı anlamına gelir. İsteğe göre içine farklı malzemeler konulabilir.1Yoğurt ve balı bir kaba alarak iyice çırpın.2Meyveleri bir kısmını doğrayarak servis kabının altına yerleştirin.3Yulaf ezmelerini 5 dakika kadar kavurun ve ara katmana bir kısmını dökün.4Üzerine tekrar yoğurt ve meyve ekleyin.5Müsli ve yulaf ezmesi ekleyerek servis edin. Afiyet olsun.



Dilediğiniz tohum ya da kuruyemişler ile birlikte tüketebilirsiniz. Daha şekerli bir tat istiyorsanız bal miktarını arttırabilir ya da pudra şekeri ekleyebilirsiniz.