11 ayın sultanı Ramazan hoş geldin. Tabii iftar ve sahur telaşı başladı





Sahur vakti kendinizi uzun uzun yemek yapacak kadar enerjik hissetmiyor olabilirsiniz ama merak etmeyin pratik sahur tarifleri de var.





Sahurda gün boyu tok tutacak hem sağlıklı hem de pratik tariflerle geldik.

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İşte sahurda gün boyu tok tutacak 5 tarif!







Ekmek Üstü Pizza





Tok tutan tahıllı ekmeklerle pizza hazırlayabilirsiniz.

Malzemeler

• 1 domates

• 1 yeşil biber

• 1 kırmızı biber

• 3 adet dilimlenmiş siyah zeytin

• Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar ya da beyaz peynir

• İstediğiniz baharatlar

Yapılışı



Domates ve biberleri küp küp doğrayın. Dilimlenmiş zeytinleri ve rendelenmiş kaşarı peynirini ekleyin ve bir kapta karıştırın. Tuz ve baharatlarla tatlandırın. Tahıllı ekmek dilimine karışımınızı ekleyin ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. 190 derecede 15 dakika pişirin. Afiyet olsun.











Soğuk Ayran Aşı Çorbası

Ekmek Üstü Pizza





Hem iftarda hem sahurda sunabileceğiniz bir tarif: Soğuk Ayran Aşı Çorbası





Malzemeler

• 1 su bardağı buğday

• 1 sun bardağı nohut

• 250 gram süzme yoğurt

• 250 gram yoğurt

• 1 su bardağı su

• 1 çay bardağı tuz

• 1 tatlı kaşığı dereotu

Yapılışı





1 su bardağı buğdayı kaynayan suyun içerisine aktarın, üzerine su ilave ederek pişirmeye başlayın. Pişen buğdayları ocaktan alın ve süzdürün. Bir karıştırma kasesinin içine 250 gram yoğurt ve süzme yoğurdu alıp çırpın. 1 su bardağı haşlanmış nohut ve buğdayı ekleyin. Tuzu ilave ederek karıştırın. Üzerine dereotunu ekleyerek servis edin.











Sebzeli Krep

Soğuk Ayran Aşı Çorbası





Yumurtanın doyurucu özelliğiyle garnitürün enfes tadının birleşmesi: Sebzeli Krep





Malzemeler

• 2 su bardağı süt

• 2 su bardağı un

• 2 yumurta

• 1 çay kaşığı tuz

• 1 kahve fincanı sıvıyağ

Harcı için

• 1 su bardağı haşlanmış garnitür

• 100 gr hellim peyniri

• 1 çorba kaşığı süt

Üzeri İçin

• 1 tatlı kaşığı pul biber

• 1 çorba kaşığı kıyılmış dereotu

Yapılışı





Krep hamuru için unu, sütü, yumurtayı ve tuzu iyice çırpın. Tavaya yağı ekleyip ısıtın. Krep hamurundan bir kepçe kadarını alın ve tavanın ortasına dökün. Dairesel hareketlerle hamuru tavanın her yerini kaplayacak şekilde yayın. Göz göz olunca spatula yardımıyla diğer tarafını çevirin. Krep harcı bitene kadar bu işlemi tekrar edin. Garnitürleri bir kaba alın. Küp küp kesilmiş hellim peyniri ve sütü ekleyin. Kreplerin içine hazırladığınız harcı ekleyin ve rulo şeklinde sarın. Üzerlerine pul biber ve dereotunu serpiştirip servis edin.













Buğday Salatası

Sebzeli Krep Tarifi





Vitamin, mineral açısından zengin ve uzun süre tokluk hissi veren: Buğday Salatası





Malzemeler

• 1 su bardağı buğday

• 1 su bardağı haşlanmış mısır

• 3-4 tane kornişon turşu

• 1 adet kırmızı biber

• Kıyılmış yeşillik (dereotu, maydanoz isteğe bağlı yeşil soğan)

• Yarım limonun suyu

• Zeytinyağı

• Tuz

Yapılışı





Buğdayı haşlayın ve suyunu süzüp soğuk sudan geçirin. Turşuları ve kırmızı biberi doğrayın. Tüm malzemeleri derin bir kapta karıştırın ve servis edin. Afiyet olsun.













Fırında Kabak Mücveri

Buğday Salatası



Hem lezzetli hem sağlıklı: Fırında Kabak Mücveri





Malzemeler

• 2 orta boy kabak

• 2 orta boy havuç

• Yarım yeşil soğan

• 2 yumurta

• Maydanoz

• Dereotu

• 100 gr. beyaz peynir

• Yarım çay bardağı zeytinyağı

• 1 çay bardağı un

• Yarım paket kabartma tozu

• 1 çay kaşığı karabiber

• 1 çay kaşığı pul biber

Yapılışı





Rendelediğiniz kabak ve havuçların sularını çıkarın ve bir kaba alın. Üzerine yumurtayı, yağı ve incecik doğradığınız soğanı, maydanozu, dereotunu, tuz ve baharatları ekleyin, karıştırın. Karışıma un ve kabartma tozunu ekledikten sonra tekrar karıştırın. Fırın tepsisine yağlayın ve karışımı dökün. 180 derecelik fırında 25 dakika pişirin. Kabaran mücverinizin üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ya da beyaz peyniri ekleyerek tekrar 5 dakika daha pişirin. Afiyet olsun.







Fırında Kabak Mücveri