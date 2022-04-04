Sahur vakti kendinizi uzun uzun yemek yapacak kadar enerjik hissetmiyor olabilirsiniz ama merak etmeyin pratik sahur tarifleri de var.
Sahurda gün boyu tok tutacak hem sağlıklı hem de pratik tariflerle geldik.
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- Sahurda gün boyu tok tutacak hem sağlıklı hem de pratik tariflerle geldik.
İşte sahurda gün boyu tok tutacak 5 tarif!
Ekmek Üstü Pizza
Tok tutan tahıllı ekmeklerle pizza hazırlayabilirsiniz.
Malzemeler
• 1 domates
• 1 yeşil biber
• 1 kırmızı biber
• 3 adet dilimlenmiş siyah zeytin
• Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar ya da beyaz peynir
• İstediğiniz baharatlar
Yapılışı
Domates ve biberleri küp küp doğrayın. Dilimlenmiş zeytinleri ve rendelenmiş kaşarı peynirini ekleyin ve bir kapta karıştırın. Tuz ve baharatlarla tatlandırın. Tahıllı ekmek dilimine karışımınızı ekleyin ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. 190 derecede 15 dakika pişirin. Afiyet olsun.
Ekmek Üstü Pizza
Soğuk Ayran Aşı Çorbası
Hem iftarda hem sahurda sunabileceğiniz bir tarif: Soğuk Ayran Aşı Çorbası
Malzemeler
• 1 su bardağı buğday
• 1 sun bardağı nohut
• 250 gram süzme yoğurt
• 250 gram yoğurt
• 1 su bardağı su
• 1 çay bardağı tuz
• 1 tatlı kaşığı dereotu
Yapılışı
1 su bardağı buğdayı kaynayan suyun içerisine aktarın, üzerine su ilave ederek pişirmeye başlayın. Pişen buğdayları ocaktan alın ve süzdürün. Bir karıştırma kasesinin içine 250 gram yoğurt ve süzme yoğurdu alıp çırpın. 1 su bardağı haşlanmış nohut ve buğdayı ekleyin. Tuzu ilave ederek karıştırın. Üzerine dereotunu ekleyerek servis edin.
Soğuk Ayran Aşı Çorbası
Sebzeli Krep
Yumurtanın doyurucu özelliğiyle garnitürün enfes tadının birleşmesi: Sebzeli Krep
Malzemeler
• 2 su bardağı süt
• 2 su bardağı un
• 2 yumurta
• 1 çay kaşığı tuz
• 1 kahve fincanı sıvıyağ
Harcı için
• 1 su bardağı haşlanmış garnitür
• 100 gr hellim peyniri
• 1 çorba kaşığı süt
Üzeri İçin
• 1 tatlı kaşığı pul biber
• 1 çorba kaşığı kıyılmış dereotu
Yapılışı
Krep hamuru için unu, sütü, yumurtayı ve tuzu iyice çırpın. Tavaya yağı ekleyip ısıtın. Krep hamurundan bir kepçe kadarını alın ve tavanın ortasına dökün. Dairesel hareketlerle hamuru tavanın her yerini kaplayacak şekilde yayın. Göz göz olunca spatula yardımıyla diğer tarafını çevirin. Krep harcı bitene kadar bu işlemi tekrar edin. Garnitürleri bir kaba alın. Küp küp kesilmiş hellim peyniri ve sütü ekleyin. Kreplerin içine hazırladığınız harcı ekleyin ve rulo şeklinde sarın. Üzerlerine pul biber ve dereotunu serpiştirip servis edin.
Sebzeli Krep Tarifi
Buğday Salatası
Vitamin, mineral açısından zengin ve uzun süre tokluk hissi veren: Buğday Salatası
Malzemeler
• 1 su bardağı buğday
• 1 su bardağı haşlanmış mısır
• 3-4 tane kornişon turşu
• 1 adet kırmızı biber
• Kıyılmış yeşillik (dereotu, maydanoz isteğe bağlı yeşil soğan)
• Yarım limonun suyu
• Zeytinyağı
• Tuz
Yapılışı
Buğdayı haşlayın ve suyunu süzüp soğuk sudan geçirin. Turşuları ve kırmızı biberi doğrayın. Tüm malzemeleri derin bir kapta karıştırın ve servis edin. Afiyet olsun.
Buğday Salatası
Fırında Kabak Mücveri
Hem lezzetli hem sağlıklı: Fırında Kabak Mücveri
Malzemeler
• 2 orta boy kabak
• 2 orta boy havuç
• Yarım yeşil soğan
• 2 yumurta
• Maydanoz
• Dereotu
• 100 gr. beyaz peynir
• Yarım çay bardağı zeytinyağı
• 1 çay bardağı un
• Yarım paket kabartma tozu
• 1 çay kaşığı karabiber
• 1 çay kaşığı pul biber
Yapılışı
Rendelediğiniz kabak ve havuçların sularını çıkarın ve bir kaba alın. Üzerine yumurtayı, yağı ve incecik doğradığınız soğanı, maydanozu, dereotunu, tuz ve baharatları ekleyin, karıştırın. Karışıma un ve kabartma tozunu ekledikten sonra tekrar karıştırın. Fırın tepsisine yağlayın ve karışımı dökün. 180 derecelik fırında 25 dakika pişirin. Kabaran mücverinizin üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ya da beyaz peyniri ekleyerek tekrar 5 dakika daha pişirin. Afiyet olsun.
Fırında Kabak Mücveri