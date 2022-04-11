Ara öğünlerde acıktığımızda maalesef ipin ucunu kaçırıp sağlıksız şeyler yiyebiliyoruz. Ara öğünlerde sağlıklı atıştırmalıklar bulamıyor musunuz? Sizin için sağlıklı atıştırmalık tariflerini araştırdık.





Sabah kahvaltısı ve ana yemekler için seçenekler bol diyebiliriz. Ama ara öğünlerde çeşit bulmak zor olabiliyor. Bu yüzden de hep aynı sağlıksız şeyler yiyerek kilo alabiliyoruz.

Sağlıklı beslenmeye önem verenler için müthiş lezzetli hem pratik hem de sağlıklı atıştırmalık tarifleri hazırladık.

Avokado cipsi

Avokadoyu Bi de Böyle Deneyin: Avokado Cipsi



Malzemeler

• 1 adet olgun Avokado

• ¾ su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri ya da kaşar peyniri

• 1 çay kaşığı limon

• ½ çay kaşığı sarımsak tozu

• ½ Çay kaşığı İtalyan Baharatı

• Göz Kararı tuz ve karabiber



Avokadoyu geniş bir kasede çatalla ezin. Üzerine rendelenmiş parmesan peynirini, limon suyunu, sarımsak tozunu, İtalyan baharatını, tuz ve karabiberi ekleyin. Hazırladığınız karışımdan birer kaşık alıp yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dizin ve her bir parçayı kaşığın tersiyle ezerek düzleştirin. 160 derecelik fırında 30 dakika pişirin.



Not: Servis etmeden önce soğumasını bekleyin





Kabak Cipsi

Sağlıklı Cips: Kabak Cipsi



Malzemeler

• 4 Adet Kabak

• Zeytinyağı

• Toz Parmesan

• Kırmızı Toz Biber

• Karabiber

• Tuz



Kabakları yıkayın ve ince dilimler halinde doğrayın. (Dilimler çok ince olması gerekiyor) Tepsiye yağlı kağıdı serin. Kabakları yağlı kağıdı üzerine dizin. Her bir dilimin üzerine fırça ile zeytinyağı sürün. Ardından baharatları serpin. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yaklaşık 30 dakika pişirin. Afiyet olsun.







Ballı ve Sarımsaklı Karnabahar

Alışılmışın Dışında: Ballı ve Sarımsaklı Karnabahar



Malzemeler

• Orta boy Karnabahar

• 1 su bardağı un

• 2 su bardağı panko

• 3 yumurta

• 2 yemek kaşığı su

• 2 çay kaşığı mısır nişastası

• 2 diş rendelenmiş sarımsak

• 1 adet misket limon

• 1 yemek kaşığı acı sos

• 1/3 su bardağı soya sosu

• 1/3 su bardağı bal

• Tuz

• Karabiber





Geniş bir kasede minik minik parçalara böldüğünüz karnabaharı ve unu karıştırın. Ayrı bir kaseye pankoyu ekleyin. Başka bir kasede yumurtayı ve suyu çırpın. Pankoyla kaplanan karnabaharları yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye aktarın ve dilediğiniz kadar tuz karabiber ekleyin. Karnabaharları yaklaşık 30 dakika kadar fırınlayın. Sosu hazırlamak için küçük bir kasede mısır nişastasını ve suyu karıştırın. Mısın nişastası tamamen çözülsün. Başka minik bir sos tenceresinde soya sosunu, sarımsağı, limon suyunu ve soya sosunu pişirin. Tenceredeki karışımın içine mısır nişastasını ekleyin ve kısık ateşte pişirin. Pişen karnabaharları bu sosla harmanlayın ve 2 dakika kadar fırınlayın. Afiyet olsun.







Fırınlanmış Nohut Cipsi



Çerez: Fırınlanmış Nohut Cipsi



Malzemeler

• Konserve Nohut

• 1 Çay Kaşığı Kimyon

• 1 Çay Kaşığı Kırmızı Toz Biber

• ½ Çay Kaşığı Kekik

• Tuz

• Karabiber





Nohutu süzün ve yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye yayın. Nohutları yaklaşık 10 dakika fırınlayın. Fırından çıkardığınız nohutları dilediğiniz kadar tuz ve karabiber serpin. 30 dakika kadar daha fırınlayın. Kimyon, kırımızı toz biber ve kekikle harmanlayın. Afiyet olsun.