Nima, dünya mutfağını Kıbrıs’a taşıyacak

Merit Grubu'ndan Girne Limanına dünya mutfağından esintilerin olacağı bir restaurant

Ünlü işletmeci ve aynı zamanda Merit Grubu'nun eğlence direktörü Arda Çancıoğlu işletmeciliğinde açılacak olan Nima, müzikleriyle ve dünya mutfağıyla Kıbrıs'a yeni bir soluk kazandırmaya hazırlanıyor.Modern, şık görünümüyle ve iddialı mutfağıyla şimdiden müdavimlerini heyecanlandırmaya başladı. Müdavimler, Nima'nın kendine özgü tadımlıklarının yanı sıra dünya ve özellikle Sushi lezzetlerini tadabilecekler.Sushi lezzetleri konusunda iddialı olduklarını dile getiren Arda Çancıoğlu " Bu sene Kıbrıs'a eşi benzeri olmayan bir mekan kazandırmaya hazırlanıyoruz. Yeni sezona damga vurması için gerekli bütün hazırlıkları tamamlama gayretindeyiz. 150 kişilik kapasiteli Nima VIP bölümleriyle, kişiye özelde hizmet alabileceğiniz bir yer olacak. Ağustos'un son haftası açılışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Nima’nın Girne limanı için özel olacağı konusunda yüzde yüz eminiz" dedi.