Nefis Çilekli Tart Tarifi

Çilek sevenlerin aşık olacağı özel bir tarife sahip bu lezzet, özenle hazırlanan tart hamuru ve çilekle enfes bir denge oluşturan kremasıyla sofralarınızda en taze haliyle yer almayı bekliyor.





Çay partilerinin gözdesi Pelit’ten Çilekli tart… Pelit’e özel hazırlanan tarifiyle bisküvi tadında kıtır kıtır mis kokan tart hamuru ve üzerine eklenen pasta kreması tatlı sohbetlerinize hafif bir dokunuş olacak. Üzeri dilimlenmiş çilekler ile tamamen kaplanan Tart Çilekli, şık ve zengin duruşuyla çay saatlerinize zarif bir hava katacak. Çilek sevenlerin aşık olacağı özel bir tarife sahip bu lezzet, özenle hazırlanan tart hamuru ve çilekle enfes bir denge oluşturan kremasıyla sofralarınızda en taze haliyle yer almayı bekliyor.



Çilekli Tart Tarifi İçin Malzemeler Keki için: 2 adet yumurta

1 çay bardağı şeker

1 çay bardağı ılık süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

2,5 çay bardağı un Kreması için: 1 yumurta sarısı

2 su bardağı süt

3 çorba kaşığı şeker

1 çorba kaşığı tereyağı

1 vanilya

2,5 çorba kaşığı un Çilek Sosu İçin: 1 su bardağı çilek

1 çay bardağı şeker

2 çorba kaşığı nişasta

1 çay bardağı su Çilekli Tart Tarifi Nasıl Yapılır? Öncelikle keki hazırlayalım. Yumurta ve şekeri iyice çırpalım. Üzerine ılık süt ve sıvı yağı ekleyip şeker eriyene kadar iyice karıştıralım. Un, vanilya ve kabartma tozunu ekleyip karıştıralım. Kek hamuru kıvamında homojen bir karışım elde edelim. Yağlanmış ve çok az unlanmış tart kalıbımıza harcımızı dökelim. Önceden ısıttığımız fırınımızda 180 derecede 30 dk. kadar pişirelim. Her fırının pişirme süresi farklılık göstereceği için kontrollü pişirmekte fayda var. Pişip pişmediğini bir kürdan yardımıyla anlayabiliriz. Kürdan temiz çıkıyorsa kekten pişmiştir:) Fırından çıkardığımız kekimizi ılımaya bırakalım. Kreması için bir tencereye süt, şeker, nişasta, un ve yumurta sarısını alıp karıştıralım. Kıvam alıncaya kadar pişirelim. Üzeri göz göz olunca ocaktan alıp içine vanilya ve tereyağını ekleyip karıştıralım. Soğumaya bırakalım. Arada karıştıralım ki üzeri kaymaklanmasın. Kek soğuduktan sonra kalıptan ters çevirelim ve kremayı dökelim üzerine. Buzdolabında bekletelim sosumuz oluncaya kadar. Çilek sosumuz için küçük bir tencereye su, nişasta, şeker ve ortadan ikiye kestiğimiz çilekleri alıp karıştıralım. Kıvam alınca ocaktan alıp soğumaya bırakalım. O da soğuduktan sonra buzdolabında tartımızı çıkartıp üzerine hazırladığımız mis gibi çilek kokan sosumuzu gezdirelim. Yine buzdolabına kaldırıp 3-4 saat bekletelim.

Ve afiyetle yiyelim…