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Muhteşem Aşk İksiri

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Kremayı bir sos tenceresinde ısıtın. Çikolata, kakao, toz şeker, tereyağı ve tuzu ilave edip, şeker ve çikolata tamamen eriyene kadar karıştırarak pişirin.

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Muhteşem Aşk İksiri

Aşk İksiri Tarifi İçin Malzemeler

Malzemeler

  • 4 muz
  • Yarım su bardağı toz şeker
  • 4 yemek kaşığı tereyağı
  • 1/4 su bardağı iri kırılmış fındık

Çikolatali sos için

  • 1 su bardağı krema
  • 3.5 su bardağı damla çikolata
  • Yarım su bardağı kakao
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tutam tuz

Üzeri için

  • Vanilyalı dondurma

Aşk İksiri Nasıl Yapılır?

  • Kremayı bir sos tenceresinde ısıtın. Çikolata, kakao, toz şeker, tereyağı ve tuzu ilave edip, şeker ve çikolata tamamen eriyene kadar karıştırarak pişirin.
  • Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Muzları uzunlamasına ortadan ikiye kesin. Toz şekeri yayvan bir kaba alın.
  • Kestiğiniz muzları toz şekere bulayın. Tereyağını geniş bir tavada eritip şekerli muzları ilave edin ve muzlar karamelize olana kadar yaklaşık 1-2 dakika pişirip ocaktan alın.
  • Fındıkları geniş bir tabağa alın. Muzları sıcakken fıstığa bulayın. Böylece fındıklar muzların üzerine yapışacaktır.
  • Fındıklı muzları bir servis tabağına alın. Üzerine soğuyan çikolatalı sosu döküp kalan fındıkları serpin. Vanilyalı dondurma ile servis yapın.
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