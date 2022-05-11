Muhteşem Aşk İksiri

Kremayı bir sos tenceresinde ısıtın. Çikolata, kakao, toz şeker, tereyağı ve tuzu ilave edip, şeker ve çikolata tamamen eriyene kadar karıştırarak pişirin.

Aşk İksiri Tarifi İçin Malzemeler Malzemeler 4 muz

Yarım su bardağı toz şeker

4 yemek kaşığı tereyağı

1/4 su bardağı iri kırılmış fındık Çikolatali sos için 1 su bardağı krema

3.5 su bardağı damla çikolata

Yarım su bardağı kakao

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tutam tuz Üzeri için Vanilyalı dondurma Aşk İksiri Nasıl Yapılır? Kremayı bir sos tenceresinde ısıtın. Çikolata, kakao, toz şeker, tereyağı ve tuzu ilave edip, şeker ve çikolata tamamen eriyene kadar karıştırarak pişirin.

Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Muzları uzunlamasına ortadan ikiye kesin. Toz şekeri yayvan bir kaba alın.

Kestiğiniz muzları toz şekere bulayın. Tereyağını geniş bir tavada eritip şekerli muzları ilave edin ve muzlar karamelize olana kadar yaklaşık 1-2 dakika pişirip ocaktan alın.

Fındıkları geniş bir tabağa alın. Muzları sıcakken fıstığa bulayın. Böylece fındıklar muzların üzerine yapışacaktır.

Fındıklı muzları bir servis tabağına alın. Üzerine soğuyan çikolatalı sosu döküp kalan fındıkları serpin. Vanilyalı dondurma ile servis yapın.