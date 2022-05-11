Muhteşem Aşk İksiri

Aşk İksiri Tarifi İçin Malzemeler
Malzemeler
- 4 muz
- Yarım su bardağı toz şeker
- 4 yemek kaşığı tereyağı
- 1/4 su bardağı iri kırılmış fındık
Çikolatali sos için
- 1 su bardağı krema
- 3.5 su bardağı damla çikolata
- Yarım su bardağı kakao
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 tutam tuz
Üzeri için
- Vanilyalı dondurma
Aşk İksiri Nasıl Yapılır?
- Kremayı bir sos tenceresinde ısıtın. Çikolata, kakao, toz şeker, tereyağı ve tuzu ilave edip, şeker ve çikolata tamamen eriyene kadar karıştırarak pişirin.
- Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Muzları uzunlamasına ortadan ikiye kesin. Toz şekeri yayvan bir kaba alın.
- Kestiğiniz muzları toz şekere bulayın. Tereyağını geniş bir tavada eritip şekerli muzları ilave edin ve muzlar karamelize olana kadar yaklaşık 1-2 dakika pişirip ocaktan alın.
- Fındıkları geniş bir tabağa alın. Muzları sıcakken fıstığa bulayın. Böylece fındıklar muzların üzerine yapışacaktır.
- Fındıklı muzları bir servis tabağına alın. Üzerine soğuyan çikolatalı sosu döküp kalan fındıkları serpin. Vanilyalı dondurma ile servis yapın.