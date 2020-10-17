Lezzetli ve Pratik Milföy Tarifleri

Deneyince vazgeçemeyeceğiniz en lezzetli milföy tariflerini sizler için derledik. İşte tatlısından tuzlusuna en pratik milföy tarifleri…

Konu Fransız mutfağı olduğunda akla gelen ilk şeylerden biri de milföy! Türk mutfağında da oldukça geniş bir yere sahip olan milföy hamuru, pratikliğiyle hepimizin gönlüne taht kurmuş durumda. Dondurulmuş halde satılan bu bol yağlı ve lezzetli hamur, tatlısından tuzlusuna her şeye yakışıyor. Özellikle davetlerin ve kahvaltıların vazgeçilmezi olan milföyler, kısa süre içerisinde harikalar yaratmanızı sağlıyor. Biz de sizler için en pratik ve lezzetli milföy tariflerini derledik. Sosislisinden peynirlisine, meyvelisinden karamellisine bu tariflere bayılacaksınız. İşte kısa süre içerisinde hazırlayabileceğiniz en pratik milföy tarifleri…

Sosisli milföy





Konu milföy tarifleri olduğunda akla gelen ilk tariflerden biri de sosisli milföy! 8 adet milföy hamurunu oda sıcaklığında bekletin. Karelerin her birini elinizle hafifçe açın ve ortadan ikiye kesin. Hamurların üzerine az miktarda rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirin. Ardından birer adet kokteyl sosis yerleştirin. Hamurları rulo şeklinde sarın ve bir bıçak yardımıyla üzerlerine çizik atın. Hazırladığınız sosisli milföyleri yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin. Üzerlerine bir adet yumurta sarısını paylaştırarak sürün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika kadar pişirin. Afiyet olsun!

Peynirli milföy çubukları





9 adet milföy hamurunu oda sıcaklığında bekletin. Bir adet kareyi tezgahın üzerine alın ve üstüne dilediğiniz kadar susam serpin. Ardından başka bir kareyle üzerini kapatın ve onun üzerine de 1 yemek kaşığı toz parmesan peyniri serpin. Aynı işlemi başka bir kareyle tekrarlayın ve bu sefer üzerine 1 yemek kaşığı çörek otu serpin. Kalan milföylerle aynı işlemi tekrarlayarak 3 katlı milföy hamurları hazırlayın. Keskin bir bıçakla milföy katlarını ince uzun olacak şekilde kesin. Çubuk haline gelen hamurları iki ucundan tutarak kıvırın. Hazırladığınız çubukları yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine dizin, üzerine bir adet yumurta sarısını paylaştırarak sürün. Peynirli milföy çubuklarını önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Afiyet olsun!

Milföy pizza





Fırını 180 dereceye ayarlayın. 2 adet milföy hamurunu oda sıcaklığında bekletin. Yumuşayan hamurların kenarını hafifçe kıvırın ve 1 adet yumurta sarısını paylaştırarak kenarlara sürün. Bir merdane yardımıyla kenarlarını katladığınız hamurların üzerinden hafifçe geçin. Hamurun iç kısmına bir çatal yardımıyla delikler açın. Ardından hamurları yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin ve 10 dakika kadar pişirin. Fırından çıkan hamurlara rendelenmiş domates, salça ve baharat kullanarak hazırladığınız pizza sosundan sürün, ardından dilediğiniz malzemelerle süsleyin. Son olarak kalan yumurta sarısını da pizzanın kenarlarına paylaştırın. Hazırladığınız pizzayı 10 dakika fırınlayın. İşte bu kadar, afiyet olsun!

Ispanaklı milföy





Milföy tarifleri arasında lezzetli mi lezzetli vejetaryen bir tarif! 300 gram ıspanağın kök kısımlarını kesin, bol suda yıkayın ve incecik doğrayın. 1 adet kuru soğanı küpler halinde kesin. 3 yemek kaşığı zeytinyağını geniş bir tavada kızdırın ve kuru soğanları renk alıncaya dek soteleyin. Ardından ıspanakları ekleyin ve sotelemeye devam edin. Hazırladığınız ıspanak soteyi bir kenara alın ve soğumaya bırakın. Ispanaklar soğuduğunda üzerine 2 yemek kaşığı lor peyniri, 1/2 çay kaşığı tuz ve dilediğiniz kadar karabiber ekleyin, güzelce karıştırın. 6 adet milföy hamurunu oda sıcaklığında bekletin ve bir merdane yardımıyla hafifçe açın. Her bir kareyi beş eşit parçaya ayırın. Elde ettiğiniz şeritlerin uç kısımlarına az miktarda harç ekleyin, ardından rulo şeklinde sarın. Aynı işlemi tüm milföyler için tekrarlayın. Hazırladığınız milföyleri yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafif bir renk alana dek pişirin. Afiyet olsun!

Kabaklı milföy çanakları





Konu milföy tarifleri olduğunda birbirinden farklı tarifler bulmanız mümkün! Kabak çanakları da onlardan biri. 5 adet kabağı yıkayın, soyun ve küp küp doğrayın. 4 adet domatesi de küp küp doğrayarak kenara alın. 4 yemek kaşığı zeytinyağını geniş bir tavada kızdırın. Ardından içerisine ince ince doğradığınız 1 adet kuru soğanı ekleyin, renk alana dek kavurun. Soğanlar pembeleştiğinde kabakları ve domatesleri ilave edin. Kabaklar yumuşadığında ocağın altını kapatın. 3 dal taze soğanı, 2 diş sarımsağı ve ½ demet dereotunu incecik doğrayın, kabaklara ilave ederek güzelce karıştırın. Son olarak 100 gram ufalanmış beyaz peynir, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı tuz ekleyin. Bir cupcake tepsisini iyice yağlayın ve içerisine milföy karelerini yerleştirin. Hazırladığınız kabaklı karışımı milföy hamurlarının içerisine paylaştırın. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serperek 180 derece fırında 25 dakika kadar pişirin. İşte bu kadar!

Kıymalı milföy böreği





10 adet milföy hamurunu oda sıcaklığında bekletin. 1 adet kuru soğanı incecik doğrayın. 1 yemek kaşığı zeytinyağını geniş bir tavada kızdırın, içerisine soğanları ve incecik doğradığınız 1 diş sarımsağı ekleyin, güzelce soteleyin. Ardından 350 gram kıyma ilave edin, sotelemeye devam edin. 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon ve 1 çay kaşığı pul biber ekleyin, güzelce karıştırın. Kıyma piştiğinde ocaktan alın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Hazırladığınız harcı milföy karelerine paylaştırın ve kareleri üçgen şeklinde kapatın. Her bir üçgeni yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin ve üzerlerine yumurta sarısı sürdükten sonra 180 derece fırında 15-20 dakika kadar pişirin. Afiyetler olsun!

Milföy mantı



Geniş bir kasede 250 gram kıyma, 1 adet rendelenmiş kuru soğan, ¼ demet incecik kıyılmış maydanoz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz ve 1/2 çay kaşığı pul biberi güzelce yoğurun. 10 adet milföy hamurunu oda sıcaklığında bekletin. Milföy hamurlarını küçük kareler halinde kesin ve ortalarına biraz harç koyarak mantı şeklinde kapatın. Hazırladığınız mantıları yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yayın ve 180 derece fırında 13-15 dakika kadar pişirin. Ardından sarımsaklı yoğurduğunuzu ve salçalı sosunuzu hazırlayın ve mantınızı afiyetle tüketin!