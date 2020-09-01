Kolayca Hazırlayabileceğiniz Uzak Doğu Yemekleri

En popüler Uzak Doğu yemeklerini sizler için araştırdık ve derledik. İşte evinizde kolayca pişirebileceğiniz en pratik Uzak Doğu yemekleri...

Konu farklı lezzetler olduğunda en dikkat çeken mutfaklardan biri de Uzak Doğu mutfağı. Farklı coğrafyanın getirisi olan bu sıra dışı lezzetler, son yıllarda ülkemizde de yaygınlaşmaya başladı. Hatta noodle gibi birçok lezzeti kendi damak tadımızla harmanlayarak evlerimizde de sık sık tüketmeye başladık. Uzak Doğu mutfağının bu yükselişiyle birlikte birçok süpermarket, ithal ürünler getirerek bu tarifleri uygulamamızı kolaylaştırdı. Biz de sizler için Uzak Doğu mutfağının en sevilen yemeklerini araştırdık ve derledik. İşte süpermarketlerde bulabileceğiniz malzemelerle kolayca pişirebileceğiniz en pratik Uzak Doğu yemekleri…

1. Dumpling



Konu Uzak Doğu yemekleri olduğunda akla gelen ilk lezzetlerden biri dumpling. 3 su bardağı unu ve 1.5 su bardağı suyu geniş bir kasede karıştırın. Malzemeler harmanlandığında güzelce yoğurun ve hamurun üzerini örterek 40 dakika kadar dinlendirin. 250 gram dana kıymayı geniş bir kaba alın. Üzerine 3 dal taze soğan, 2 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı taze zencefil, 2 yemek kaşığı lahana turşusu ve 5 dilim havuç turşusu ilave edin. Tüm bu malzemeleri küp küp doğramayı unutmayın! Ardından 3 yemek kaşığı soya sosu ekleyerek güzelce yoğurun. Dinlenen hamuru yufka inceliğinde açın ve yuvarlaklar halinde kesin. Kestiğiniz parçaların kenarını oklava yardımıyla inceltin. Hamurların ortasına bir tatlı kaşığı harç koyun ve kenarlarına su sürerek hamuru kapatın. Derin bir tencerede 4 yemek kaşığı sıvıyağı kızıdırın. Mantıları yerleştirin ve kapağı kapalı olarak kızarmaya bırakın. Tabanları kızaran mantıların üzerine ½ çay bardağı sıcak su ilave edin ve kısık ateşte hamurlar yumuşayana kadar pişirin. 1 yemek kaşığı susam yağı, 2 yemek kaşığı kavrulmuş susam, 1 çay kaşığı pul biber, ½ çay kaşığı limon suyu ve 5 yemek kaşığı soya sosunu havanda güzelce ezin. Pişen mantıları bu sosa batırarak afiyetle tüketin!

2. Yer fıstıklı ve ananaslı noodle



½ sarı, ½ kırmızı biberi ince ince doğrayın. 3 dal taze soğanı, 1 tatlı kaşığı zencefili ve 2 diş sarımsağı ince ince kıyın. 3 dilim ananası küp küp doğrayın ve kenara alın. Geniş bir tavanın içerisinde 4 yemek kaşığı sıvıyağı kızdırın; üzerine sarımsakları, yeşil soğanları ve zencefilleri ekleyerek soteleyin. Ardından biberleri ekleyerek sotelemeye devam edin. Bu esnada 4 parça noodle’ı paket üzerinde yer alan yönlendirmelere göre haşlayın ve süzün. Sotelenen sebzelerin içerisine 1 avuç yer fıstığı ve 1 avuç soya filizi ekleyin. Arından ananasları ve haşlanan noodleları ekleyin. Tüm malzemeleri güzelce harmanladıktan sonra 6 yemek kaşığı soya sosu, 2 yemek kaşığı tatlı ekşi sos ilave edin. Birkaç dakika daha pişirin ve ocaktan alın. Afiyet olsun!

3. Ramen



Uzak Doğu yemekleri arasında en popüler seçeneklerden biri de ramen. 400 gram kemikli tavuğu derin bir tencereye alın ve üzerine 2 su bardağı su, 2 diş sarımsak, 4-5 dal taze soğan, 1 tatlı kaşığı rendelenmiş zencefil ve 1 çay kaşığı tuz ilave ederek güzelce kaynatın. Ardından haşlanan tavukları suyun içerisinde alın ve dilediğiniz büyüklükte kesin ya da didikleyin. Tavuk suyunu süzgeçten geçirerek ayrı bir tencereye alın. Suyun içerisine 1 yemek kaşığı susam yağı ve 2 yemek kaşığı soya sosu ilave edi, ardından 15 dakika kadar kaynatın. Bu esnada ayrı bir tencerede 1 paket noodle’ı paket üzerinde yer alan yönlendirmelere göre haşlayın. Haşlama suyuna ½ çay kaşığı kabartma tozu ilave etmeyi unutmayın. Haşlanan noodleları süzün ve 4 kaseye paylaştırın. Üzerine kaynayan tavuk suyundan ilave edin. Ardından haşlanmış yumurta, taze soğan, tavuk eti, soya filizi ve çeşitli sebzelerle süsleyerek servis edin. Afiyet olsun!

4. Ballı susamlı tavuk



Konu Uzak Doğu yemekleri olduğunda kim ballı susamlı tavuk yemek istemez ki? 4 adet tavuk butunu iri iri doğrayın. Bir kasenin içerisinde 2 yemek kaşığı soya sosunu, 2 yemek kaşığı balı, 2 yemek kaşığı susamı, 1 tutam karabiber ve 1 tutam tuzu karıştırın. Tavukları bu karışımda marine edin. Ardından 2 yemek kaşığı zeytinyağını geniş bir tavada kızdırın. Ardından tavukları içerisine ekleyerek güzelce pişirin. Susamlar iyice kızardığında tavuğu ocaktan alın ve afiyetle tüketin!

5. General Tso tavuk



3 adet tavuk göğsünü kuşbaşı doğrayın. 1 adet yumurta, 3 yemek kaşığı soya sosu ve 1 çay kaşığı karabiberi küçük bir kasede çırpın ve tavukların üzerine ilave edin, tüm malzemeleri güzelce karıştırın. 1.5 su bardağı sıvıyağı derin bir tencerede kızdırın. Tavukları mısır nişastasına bulayarak yağa atın ve altın rengi alana dek kızartın. Kızaran tavukları yağını çekmesi için havlu kağıt serdiğiniz bir tabağa alın. 1 diş rendelenmiş sarımsak, ½ çay kaşığı rendelenmiş zencefil, 2 yemek kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı soya sosu, 1 yemek kaşığı sirke, 1 su bardağı tavuk suyu ve 2 yemek kaşığı nişastayı büyük bir sos tenceresinde pişirin. Sosun kıvamı koyulaştığında kızaran tavukları da içerisine ilave edin. Tüm malzemeleri harmanlayın. İşte bu kadar!

6. Yumurtalı pilav



2 dal taze soğanı incecik kıyın. 1 adet havucun kabuğunu soyun ve ince küpler halinde doğrayın. 1 yemek kaşığı tereyağını ve 1 yemek kaşığı zeytinyağını geniş bir pilav tenceresinde kızdırın. Doğranmış taze soğanları ve havuçları ekleyerek güzelce kavurun. 1 su bardağı yıkanmış pirinçleri de ekleyin ve kavurma işlemine devam edin. Ardından 1.5 su bardağı sıcak su ve 1 çay kaşığı tuz ekleyerek kapağını kapatın ve kısık ateşte 10 dakika kadar pişmeye bırakın. Küçük bir kaseye kırdığınız 2 adet yumurtayı çırpın. Suyunu neredeyse çekmiş olan pilava yumurtaları ekleyin ve hafifçe karıştırın. Ardından tencerenin kapağını kapatın ve 3-4 dakika pişmeye bırakın. Pirinçler suyunu çektiğinde ve yumurta kızardığında tencerenin üzerine havlu kağıt kapatarak pilavı demlenmeye bırakın. Demlenme süresinin ardından pilavınızı afiyetle tüketebilirsiniz!

7. Soya soslu balıklı börek



Uzak Doğu yemeklerine farklı bir alternatif arayanlara balıklı börek! 2 adet kılçıksız mezgit filetoyu haşlayın. Haşlanan balıkları minik parçalara bölün. 2 yemek kaşığını geniş bir tavada kızdırın ardından üzerine balıkları ekleyerek soteleyin. Bu esnada 1 dal taze soğanı ve ½ demet maydanozu ince ince kıyın. Sotelenen balıkları ocaktan alın ve içerisine 3 yemek kaşığı soya sosu, maydanoz ve taze soğan ilave edin. İç harcı soğuması için kenara alın. 2 adet yufkanın her birini 4 eşit parçaya bölerek 8 adet üçgen hazırlayın. Harcı üçgenlerin geniş kısmına yerleştirin ve börekleri yassı rulolar şeklinde sarın. 1 su bardağı sıvıyağı derin bir tencerede kızdırın. Börekleri güzelce kızartın ve hala sıcakken afiyetle yiyin!

8. Satay soslu tavuk



1 kilo tavuk göğsünü iri küpler halinde doğrayın. 3 yemek kaşığı soya sosunu, ⅓ su bardağı Hindistan cevizi sütünü, 2 çay kaşığı köriyi, 2 yemek kaşığı balık sosunu, 2 diş rendelenmiş sarımsağı, 2 çay kaşığı esmer şekeri, ½ çay kaşığı zerdeçalı, ½ çay kaşığı kişnişi, ½ çay kaşığı beyaz biberi ve ½ çay kaşığı toz paprikayı geniş bir kasede karıştırın. Doğradığınız tavukları bu karışımla harmanlayın. Güzelce harmanlanan tavukların üzerini streç filmle kapatın ve 30 dakika kadar buzdolabında dinlendirin. Bu sırada 3 yemek kaşığı fıstık ezmesi, 3 yemek kaşığı soya sosu, 1 yemek kaşığı balık sosu, ½ su bardağı sıcak su, 1.5 yemek kaşığı esmer şeker, 1 çay kaşığı köri, 1 çay kaşığı paprika, ½ su bardağı yer fıstığı ve 2 yemek kaşığı sarımsak tozunu küçük bir sos tenceresinde pişirin. 10 dakika kadar pişen sosu kenara alın. Marine olan tavukları çöp şişlere dizerek tavada, arkalı önlü olacak şekilde pişirin. Pişen tavukları hazırladığınız dipsosla birlikte servis edin, afiyet olsun!

9. Tatlı ekşi soslu tavuk



1 adet yeşil dolmalık biberi, 1 adet havucu, 4 dal taze soğanı ve 2 dilim ananası iri parçalar halinde doğrayın. 3 yemek kaşığı zeytinyağını wok tavada kızdırın. Ananası ve doğranmış sebzeleri ekleyerek yüksek ateşte soteleyin. Tatlı ekşi sos için 2 yemek kaşığı mısır nişastasını 1 su bardağı suyla karıştırın ve sos tenceresine aktarın. 2 yemek kaşığı ketçap, 3 yemek kaşığı üzüm sirkesi, 3 yemek kaşığı esmer şeker, 1 yemek kaşığı soya sosu ve 1 tatlı kaşığı bal ilave edin. Tüm malzemeleri kısık ateşte pişirin. 600 gram tavuk filetoyu iri küpler halinde doğrayın. 1 yumurta, ½ su bardağı un, ½ su bardağı mısır nişastası, 1 paket kabartma tozu ve 2 su bardağı suyu bir kasede karıştırın. 1.5 su bardağı sıvıyağı derin bir tencerede kızdırın. Doğradığınız tavuk göğüslerini önce unlu kaplama harcına batırın ardından güzelce kızartın. Kızaran tavukları bekletmeden wok tavaya aktarın ve sebzelerle birlikte çevirin. Ardından tatlı ekşi sosu ilave edin ve 5 dakika kadar pişirin. İşte bu kadar!

10. Etli noodle



1 paket noodle’ı ambalaj üzerinde yer alan direktiflere göre haşlayın. 400 gram antrikotu jülyen doğrayın. 1 yemek kaşığı zeytinyağı geniş bir tavada kızdırın. Etleri yüksek ateşte hızlıca kavurun. 3 adet farklı renklerde dolmalık biberi jülyen doğrayın. 200 gram mantarı halka halka dilimleyin. 3 yemek kaşığı zeytinyağını ayrı bir tavada kızdırın. Doğranmış sebzeleri bu tavada soteleyin. Ardından 6 yemek kaşığı soya sosu, dilediğiniz kadar karabiber ve etleri ilave edin. Son olarak haşlanan noodleları ekleyin ve karıştırın. Küçük bir sos tenceresinde 1 yemek kaşığı susamı yağ eklemeden kavurun. Harmanlanan noodle’ı kaselere paylaştırın ve üzerine kavrulmuş susam ilave ederek servis edin, afiyet olsun!

11. Spring roll



1 adet kabağı, 1 adet havucu, 1 adet kırmızı biberi, 1 adet yeşil biberi, 4 dal taze soğanı, 4 adet mantarı ve 5 gram taze zencefili jülyen doğrayın. Kabağın yumuşak orta kısmını kullanmamaya özen gösterin. 4 yemek kaşığı zeytinyağını geniş bir tavada kızdırın. Sebzeleri sırasıyla zencefil, havuç, kabak, biber, mantar ve yeşil soğan olarak şekilde yüksek ateşte soteleyin. Ardından 1 yemek kaşığı soya sosu, çok az tuz, 1 çay kaşığı toz şeker, dilediğiniz kadar karabiber, 1 tatlı kaşığı istiridye sos ve ½ su bardağı soya filizi ilave edin, 2 dakika daha soteleyin. 20 adet pirinç yufkasını sırasıyla ılık suya batırın ve mutfak tezgahına alın. İç kısımlarına hazırladığınız harçtan yerleştirin ve sigara böreği sarar gibi sarın. 1.5 su bardağı sıvıyağı derin bir tencerede kızdırın ve börekleri arkalı önlü olacak şekilde kızartın. Kızaran börekleri ılık soya sosuyla servis edin. İşte bu kadar, afiyet olsun!

12. Tempura



Uzak doğu yemekleri arasında en pratik olanı