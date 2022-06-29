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Kolay ve Pratik Tiramisu Nasıl Yapılır?

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Tiramisu kahve aromalı bir tatlıdır. Peki, evde Tiramisu tarifi nasıl yapılır? Hem İtalya'daki hali ile hem de günümüz evlerinde yapılan şekli ile Tiramisuyu ele aldık...

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Kolay ve Pratik Tiramisu Nasıl Yapılır?

KAÇ KİŞİLİK

 9 kişilik

HAZIRLAMA SÜRESİ

 10 dakika

PİŞİRME SÜRESİ

 20 dakika

KALORİ

 200

Bugün dünyanın pek çok farklı mutfağında severek yenen Tiramisu'nun tarihi ile ilgili birçok efsane vardır. İlk efsanede Toskana var ve Tiramisu'nun Büyük Dük Cosimo'nun Siena'yı ziyareti sırasında icat edildiğini söyleniyor. O zamanlar tatlıya “zuppa del duca” (Dükün çorbası) deniyordu. Bir diğer hikaye ise Tiramisu kelime anlamı olarak “beni al” anlamına gelir. Bu, 20. yüzyılın ikinci yarısında Tiramisu'ya İtalyancalaştırılmış Treviso lehçesi “Tireme”den gelmektedir. Tarihsel kayıtlar, Tiramisu'nun 1800 yılında Treviso'da ortaya çıktığını belirtir. Bu tatlının, Treviso'nun merkezinde ortaya çıktığı söylenir. 

Gerekli malzemeler

  • 4 su bardağı süt
  • 6 yemek kaşığı şeker
  • 3 yumurta sarısı
  • 2 yemek kaşığı un
  • 300 gr labne
  • 1 paket kedidili
  • 80 ml espresso ya da yoğun hazırlanmış granül kahve
 

TİRAMİSU HAKKINDA


İtalyan tarifi olan Tiramisu İtalya'da çiğ yumurtayla yapılır. Yumurta sarılarını beyazlarından iyice ayırarak bir çırpma kabı içerisine alınır, şekerleri ilave ederek kabarana ve rengi beyazlaşana kadar çırpılır. Eğer İtalya'daki tarifi denemek isterseniz o zaman Tiramisuyu pişirmeden elde edeceksiniz. 

Tiramisu tarifi adım adım yapılışı

1Süt, şeker, yumurta sarısı ve un iyice çırpılarak bir tencereye alınır. Tencere içerisinde kıvam alana ve kaynayana dek karıştırarak pişirilir.
2Kıvam aldıktan sonra altı kapatılır ve soğumaya bırakılır.
3Soğuyan muhallebi içerisine labne eklenerek çırpılır.
4Küçük kaplara ya da büyük bir servis tabağına önce muhallebi koyulur.
5Kedidilleri kahveye batırılır ve ara katman olarak koyulur. Aynı sıra tekrarlanır.
6En üstte muhallebi kalır ve üzerine kakao serpilerek servis edilir.

PÜF NOKTASI


Kakaoyu hemen yemeden önce dökmenizi öneririz.
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