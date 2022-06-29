Kolay ve Pratik Tiramisu Nasıl Yapılır?

KAÇ KİŞİLİK9 kişilik
HAZIRLAMA SÜRESİ10 dakika
PİŞİRME SÜRESİ20 dakika
KALORİ200
Bugün dünyanın pek çok farklı mutfağında severek yenen Tiramisu'nun tarihi ile ilgili birçok efsane vardır. İlk efsanede Toskana var ve Tiramisu'nun Büyük Dük Cosimo'nun Siena'yı ziyareti sırasında icat edildiğini söyleniyor. O zamanlar tatlıya “zuppa del duca” (Dükün çorbası) deniyordu. Bir diğer hikaye ise Tiramisu kelime anlamı olarak “beni al” anlamına gelir. Bu, 20. yüzyılın ikinci yarısında Tiramisu'ya İtalyancalaştırılmış Treviso lehçesi “Tireme”den gelmektedir. Tarihsel kayıtlar, Tiramisu'nun 1800 yılında Treviso'da ortaya çıktığını belirtir. Bu tatlının, Treviso'nun merkezinde ortaya çıktığı söylenir.
Gerekli malzemeler
- 4 su bardağı süt
- 6 yemek kaşığı şeker
- 3 yumurta sarısı
- 2 yemek kaşığı un
- 300 gr labne
- 1 paket kedidili
- 80 ml espresso ya da yoğun hazırlanmış granül kahve
TİRAMİSU HAKKINDA
İtalyan tarifi olan Tiramisu İtalya'da çiğ yumurtayla yapılır. Yumurta sarılarını beyazlarından iyice ayırarak bir çırpma kabı içerisine alınır, şekerleri ilave ederek kabarana ve rengi beyazlaşana kadar çırpılır. Eğer İtalya'daki tarifi denemek isterseniz o zaman Tiramisuyu pişirmeden elde edeceksiniz.
Tiramisu tarifi adım adım yapılışı1Süt, şeker, yumurta sarısı ve un iyice çırpılarak bir tencereye alınır. Tencere içerisinde kıvam alana ve kaynayana dek karıştırarak pişirilir.
2Kıvam aldıktan sonra altı kapatılır ve soğumaya bırakılır.
3Soğuyan muhallebi içerisine labne eklenerek çırpılır.
4Küçük kaplara ya da büyük bir servis tabağına önce muhallebi koyulur.
5Kedidilleri kahveye batırılır ve ara katman olarak koyulur. Aynı sıra tekrarlanır.
6En üstte muhallebi kalır ve üzerine kakao serpilerek servis edilir.
PÜF NOKTASI
Kakaoyu hemen yemeden önce dökmenizi öneririz.