İşte cipsle, nachoyla, krakerle ve ekmekle tüketebileceğiniz en lezzetli dip sos tarifleri! Makarnaya çok yakışan marinara sosunu da unutmadık:)

Evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz masalarınıza renk katacak en lezzetli dip sos tarifleri nelermiş gelin vakit kaybetmeden bakın!



Guacamole Sos

Meksika yemeklerine eşlik eden ve en lezzetli dip sos tariflerin başında gelen: Guacamole Sos



Guacamole Sos İçin Malzemeler

• 4 adet olgun avokado

• 4 adet jalapeno biberi

• 1 adet büyük boy domates

• 1 adet orta boy kırmızı soğan

• 2 adet lime suyu (yeşil limon)

• 3 yemek kaşığı zeytinyağı

• 3 diş sarımsak

• 1/4 demet taze kişniş

• 1/2 çay kaşığı tuz

• 1/2 çay kaşığı çekilmiş renkli tane karabiber











Guacamole Sos Yapılışı

Önce jalapeno biberlerini fırında 10 dakika közleyin. Kabuklarını soyduktan sonra soğumaya bırakın. Sonra avokadoları ortadan ikiye kesin ve çekirdeklerini çıkarın. Avokadoları dilimleyin ve taneli kalacak şekilde çatalla ezin. Daha sonra sarımsağı rendeleyin, kişnişi incecik kıyın, domatesleri, soğanları ve közlenmiş biberleri minik minik doğrayın. Doğramış olduğunuz tüm malzemeleri püre haline getirdiğiniz avokadoyla birlikte harmanlayın. Karışıma zeytinyağını, limonu, tuzu ve çekilmiş taze karabiberleri ekleyerek tekrardan karıştırın. Herhangi kapaklı bir kavanozda soğuttuktan sonra atıştırmalık olarak cips ya da et yemeklerinin yanında servis edin. Afiyet olsun.







Karamelize Soğanlı Dip Sos





Lezzetine doyamayacaksınız: Karamelize Soğanlı Dip Sos



Karamelize Soğanlı Dip Sos İçin Malzemeler

• 3 adet orta boy kuru soğan

• 75 gram tereyağı

• 1 diş sarımsak

• 1 adet defne yaprağı

• 1 dal taze kekik

• 1/2 çay kaşığı tuz

• 1/4 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

• 1 tatlı kaşığı esmer şeker

• 300 gram süzme yoğurt

• 50 gram labne peyniri





Püf Nokta: Şekerin açığa çıkması ve karamelize olmaları için düşük ısıda kavurmaya başladığınız piyazlık doğranmış soğanları, ısıyı arttırarak uzun sürede pişirmeye özen gösterin.







Karamelize Soğanlı Dip Sos Yapılışı

Kuru soğanları ince ince piyazlık doğrayın. Sarımsakları da küçük parçalar halinde doğrayın. Büyük boy bir tencerede tereyağını erittikten sonra Doğranmış kuru soğan, sarımsak, defne yaprağı, taze kekik ve esmer şekeri eriyen tereyağında, kısık ateşte soteleyin. 25-30 dakika kadar kısık ateşte, soğanlar iyice karamelize olana kadar yanmamalarına dikkat ederek karıştırmaya devam edin. Soğanlar iyice yumuşadıktan sonra orta-yüksek ateşte 4-5 dakika karıştırmaya devam ederek soğanların biraz renklenmesine izin verin. Daha sonra üzüm sirkesi ve suyu karıştırıp ekleyin. Yüksek ateşte, sirkeli suyu çekene ve soğanlar kuruyana kadar kaynatma işlemini sürdürün. Aromalarını soğana veren kuru kekik ve defne yapraklarını tencereden çıkartın. Suyunu süzdürdüğünüz süzme yoğurt ve labne peyniri bir çatal ya da çırpıcı yardımıyla karıştırın. Karamelize soğanları yoğurtlu sosla karıştırdıktan sonra sulanmaması için bekletmeden servis edin.





Soğanlı dip sosu çıtır yufka parçalarıyla birlikte servis edebilirsiniz.





Pesto Sos

Yeşil sosların başında gelen leziz mi leziz dip sos: Pesto Sos



Pesto Sos Malzemeleri

• 2 büyük demet taze fesleğen

• 150 gram parmesan peyniri

• 100 gram çam fıstığı

• 2 su bardağı zeytinyağı

• 5 diş sarımsak

• 1/4 çay kaşığı tuz





Püf Nokta: Mutfak robotu yerine tüm malzemeleri sırasıyla havanda dövün.Buzdolabında kapağı kapalı kavanozda, derin dondurucuda üzeri kapalı buzluklarda porsiyon olarak kullanmak üzere saklayabilirsiniz. Zeytinyağını azar azar ekleyin ve kıvam alana kadar karıştırın.





Pesto Sos Yapılışı

Fesleğenleri ince ince kıyın. Çıtırlık kazanması ve aromasının daha yoğun hissedilmesi için çam fıstıklarını yağsız tavada 2-3 dakika kadar kavurun. Sonra parmesan peynirini rendenin ince tarafıyla rendeleyin. Sarımsakları ayıkladıktan sonra tuz ilavesi ile bir havanda dövün. Ezilmiş sarımsakları, kavrulmuş çam fıstıkları ve kıyılmış fesleğen yaprakları ile mutfak robotunda püre haline getirin. Daha sonra rendelenmiş parmesan peyniri ve zeytinyağını azar azar ekleyip karıştırma işlemini sürdürün. Hazır durumda olan pesto sosu, yemek hazırlamaya vakit olmadığında bile domates, peynir, ekmek dilimi üzerinde sakınmadan kullanmak üzere buzdolabında saklayın. Ayrıca pesto sos balığın yanına çok yakışıyor. Afiyet olsun.





Chili Thai Sos

Acı sevenlerin en gözde tatlı-ekşi sosu: Chili Thai Sos



Chili Thai Sos İçin Malzemeler

• 1 su bardağı su

• 1 su bardağı pirinç sirkesi

• 1 su bardağı toz şeker

• 20 gram taze zencefil

• 5 diş sarımsak

• 3 adet chili biberi

• 1 yemek kaşığı ketçap

• 2 yemek kaşığı mısır nişastası

• 1/2 tatlı kaşığı taze çekilmiş tane karabiber





Chili Thai Sos Yapılışı

Tatlı-acı Chili Thai sos hazırlamak için; su ve pirinç sirkesini küçük bir sos tenceresine aktarın ve yüksek ateşte kaynamaya bırakın. Kabuğunu soyduğunuz taze zencefili ve sarımsakları rendeleyin. Sonra chili biberini, küçük parçalar halinde doğrayın. Kaynamakta olan pirinç sirkesine toz şeker, rendelenmiş zencefil ve sarımsak, doğranmış chili biberi, ketçap ve taze çekilmiş tane karabiberi katıp 5 dakika kadar kısık ateşte pişirin. Mısır nişastasını ilave edin ve bir çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırdığınız sosu 2 dakika kadar pişirin. Ocaktan aldığınız sosu oda ısısında soğuttuktan sonra ağzı kapalı bir kavanozda, buzdolabında muhafaza edin. Mısır cipsleri, çiğ ya da haşlanmış sebzeler, çıtır tavuk, soğan halkası gibi atıştırmalıkların yanında servis edin.







Marinara Sos

Makarna ve köfteye en çok yakışan sos: Marinara Sos



Marinara Sos İçin Malzemeler

• 4 adet domates

• 1 yemek kaşığı domates salçası

• 1 adet yeşil biber

• 1 adet soğan

• 1 diş sarımsak

• 2,5 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1/2 çay kaşığı tuz

• 1 çay kaşığı iri çekilmiş karabiber

• 1/4 çay kaşığı kekik





Püf Nokta: Domateslerin kabuklarını soyup rendeleyin. Ayrıca kısık ateşte tahta kaşıkla karıştıra karıştıra pişirin.





Marinara Sos Yapılışı

Kabuklarını soyduğunuz domatesleri rendeleyin veya rondodan geçirerek püre kıvamına getirin. Sosu hazırlayacağınız tavayı ısıtın. Isınan tavaya zeytinyağını ilave edin ve 10-12 saniye sonra soğan ve sarımsağı ilave ederek soteleyin. Domates rendesini, domates salçasını ve diğer malzemeleri ilave edip sos çekene kadar karıştıra karıştıra pişirin. Sosunuz çekerek kıvam alınca ocaktan alın ve dilediğiniz gibi servis edin. Afiyet olsun.





