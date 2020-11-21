Hazırlarını Unutturacak Evde Pizza Tarifi Nasıl Yapılır?

Lahmacun, pide gibi bol malzemeli hamur işlerine hayır demeyen, bolca tüketen bir damak tadımız var malum. Her ne kadar İtalyan mutfağına ait olsa da pizza tarifi Nefis Yemek Tarifleri farkıyla sizin mutfağınızda, sizin dokunuşunuzla yerli ve milli bir lezzete bürünebilir!

Dışarıdaki meşhur fast food restoranlarında, pizza zincirlerinde veya dondurulmuş pizza çeşitlerine burun kıvıracağınız evde pizza tarifi ve videolu anlatımını gururla sunarız! Bu pizzayı pişirdiğiniz gün evde ziyafet ve mutluluk olacak, orası kesin… Özellikle çocukların bayıla bayıla yiyeceği, yetişkinlerin de iştahını gerçekten kabartacak şöyle bol malzemeli, yumuşacık hamurlu, nefis soslu, erimiş peynirli ev pizza tarifi sizin de mutfağınıza konuk olmaya çoktan hazır!

Nefis Yemek Tarifleri kurucularından Yasemin Atalar lezzet garantisiyle pizza tarifi, web sitemize eklendiği günden beri gündemden düşmediği gibi, neredeyse 200 bine yakın kişinin lezzet onayını aldı, bu rakam epey ilgi çekici, öyle değil mi?

Mutfakta tecrübem yok ama canım pizza çekiyor nasıl hazırlayabilirim acaba diye düşünenler, dışarıdan söylemesem artık kendi evimde güvenilir ve ekonomik tarifimi aileme, çocuklarıma hazırlasam diyenler, kendini şımartıp pizza hediye etmek veya komşularını çağırıp bu güzelliği paylaşmak isteyenler toplanın! Türkiyenin en çok pişirilen ev yapımı pizza tarifi ve tüm detaylarını sizlerle burada paylaşıyoruz!

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Meşhur Evde Pizza Tarifi Malzemeleri

Pizzayı hazırlamaya geçmeden önce malzemeleri kontrol edip; evde hangisi eksikse temin edebilir veya kendi damak zevkinize, bütçenize ya da mevcut malzemelerinize göre tarifi şekillendirebilirsiniz. Bu tarifte kullandığımız pizza tarifi malzemeleri listesini merak edenler için şimdi açıklıyoruz. Malzemelerin ölçü detayları için lütfen tarif linkini ziyaret ediniz.

Tarif için: Evde Pizza Tarifi Nasıl Yapılır?

Malzemeleri hamur, sos ve üzeri için olmak üzere 3 gruba ayıracağız:

Evde Pizza Tarifi Malzemeler Listesi

Pizza Hamuru İçin:

● Un

● İnstant veya yaş maya

● Toz şeker

● Tuz

● Zeytinyağı

● Ilık su

Pizza Sosu İçin:

● Domates sosu

● Zeytinyağı

● Kuru fesleğen

● Kekik

Üzeri İçin:

● Mozzarella peyniri

● Kaşar peyniri

● Sucuk

● Sosis

● Domates kurusu

● Mantar

● Mısır

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Yumuşacık, Doyurucu: Evde Pizza Hamuru Tarifi Nasıl Yapılır?

Pizza yapımında en çok merak edilen püf noktalarından biri: Pizza hamuru! İncecik açılması, kıvamının tam tutması ve iyi pişmesi pizzanın lezzet temeli açısından çok mühim. Peki, gerçek pizza hamuru ev mutfağında nasıl hazırlanır?

Şimdi sizlerle Nefis Yemek Tarifleri mutfağında çok beğeni alan ev pizzası tarifimizin hamuru için detaylı bilgileri paylaşıyoruz:

● İlk olarak unu yoğurma kabına alıp ortasını açmalısınız. Çünkü bu havuz bölümüne instant maya, şeker, tuz, zeytinyağı ve ılık su ekleyeceksiniz. İnstant maya yerine dilerseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz.

● Bu malzemeleri ekledikten sonra yavaş yavaş yanlardan unları toparlayarak hamuru oluşturup yoğurmaya başlayabilirsiniz.

● Yoğurduktan sonra hamurun kıvamı ele yapışmayan yumuşak dokuda olmalı.

● Hamuru yoğurduğunuz kapta yaklaşık 30 dakika dinlendirmeniz gerekecek; çünkü iyice mayasının gelmesi gerekir.

● Mayalandırmaya bırakmadan önce üzerini streç filmle tamamen kapatmalısınız.

● 30 dakika sonra mayalanmış, kabarmış hamuru yavaş yavaş kaptan alarak un serpilmiş tezgaha alın

● Ardından ellerinizle hamuru toparlayıp havasını alarak bir yumak haline getirip 2 eşit parçaya bölebilirsiniz.

● Bu iki bezeyi sırayla un serpilmiş tezgahta merdane yardımıyla açabilirsiniz. Bu aşamada hamur yapışırsa üzerine de bir miktar un serpebilirsiniz.

● Pizzanızı pişireceğiniz kalıba uygun olacak şekilde hamuru açmanız gerekir; bu nedenle hamuru açarken göz kararı yeteri kadar büyüklüğe gelince kalıba sığacak mı diye kontrol edebilirsiniz.

● Hamur doğru boyuta ulaştığında pizza tepsisini veya pişireceğiniz kabı unlayıp bu hamuru güzelce yerleştirin. Dilerseniz yanlarını elinizle düzeltebilirsiniz.

● Pizza pişirmek için aslında özel bir tepsiye ihtiyacınız yok. Klasik fırın tepsisinde de pizza pişirebilirsiniz. Fakat bu tepsiye mutlaka yağlı kağıt sermeli veya mısır unu serpmelisiniz. Böylece hamur tepsiye yapışmayacaktır.

● Hamuru tepsiye serdikten sonra çatalın ucuyla görseldeki gibi delikler açmanız gerekecek; bu aşama, pizza hamurunun pişerken kabarmamasını sağlayacaktır.

● Hamuru serip delikler açtığınız tepsiyi önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 10 dakika kadar pişirebilirsiniz. İşte bu kadar!

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Malzemelerle Hamur Arasındaki Lezzet Köprüsü: Pizza Sosu Nasıl Hazırlanır?

Pizzanıza lezzet katacak enfes bir sos olmadan tadı yavan olacaktır. Bunu önlemek için size evde hazırlayabileceğiniz en kolay ve ekonomik pizza sosu tarifini açıklıyoruz. Pizza hamuru 10 dakikalığına fırında pişerken siz de sosu hemen hazırlayabilirsiniz. Nasıl mı? İşte detaylar!

● Domates sosu, zeytinyağı, kekik ve kuru fesleğeni ekleyip güzelce karıştırın.

● Domates sosunuz yoksa salçayı da hafif sulandırabilirsiniz; fakat biz bu tarifte domates sosu kullandık.

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Hazır Olmak Üzere: Pizza Süslemesi ve Son Pişirme

Sos hazır, hamur 10 dakikada yarım olarak pişti ise şimdi sıra tüm malzemeleri birleştirip pizzaya alışık olduğumuz görüntüsünü vermeye! Bu aşamada malzemeleri dilerseniz bu tarifte kullanılan ürünlerden seçebilir; dilerseniz sadece peynir ve domates sosuyla hafif ve sade hazırlayabilir veya kendi damak zevkinize, mutfağınızdaki mevcut malzemelerinize göre şekillendirebilirsiniz. Her durumda mutlaka çok lezzetli olacaktır! Şimdi geçelim pizzayı tamamlama aşamasına:

● Fırından aldığınız tepsideki hamurun üzerine sosu güzelce yayın. Kenarlarına da sos sürerseniz tüm yüzey kızaracaktır. Böylece daha iştah açıcı olur!

● Sosu yaydıktan sonra rendelenmiş mozzarella peynirini eşit şekilde her yere yayabilirsiniz.

● Şimdi işin eğlenceli kısmına geldik. Dilimlenmiş malzemeleri (sucuk, sosis, salam, kuru domates, mısır, mantar, zeytin, biber vs.) eşit ve estetik şekilde dizebilirsiniz.

● Artık son pişirme için fırına verme zamanı! 200 derecedeki fırında kontrollü olarak 20 dakika kadar daha pişirebilirsiniz. Pizzanız hazır, afiyet olsun!

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