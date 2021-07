Gerçek İnsanların Adını Taşıyan 7 İçecek ve Ardındaki Hikayeler

1. Bellini

Bellini, Bahçede Izdırap ve The Blood of the Redeemer gibi eserleri oluşturan ünlü Rönesans ressamı Giovanni Bellini’nin adını almıştır. Ancak, yaz içeceğini Giovanni Bellini icat etmedi. Ayrıca bu içecek yapıldığında hayatta bile değildi. Kokteyl Giuseppe Cipriani adında bir adam tarafından icat edilmiştir.

Cipriani, İtalya’nın Venedik kentinde Harry’s Bar’ı kurdu ve 1930′-1940’larda prosecco’ya beyaz şeftali püresi eklemeye karar verdi. Bu yeni içeceğin pembemsi rengini Bellini’nin en ünlü tablolarından bazılarında yer alan renk tonuyla karşılaştırarak, mütevazi kokteyline usta sanatçının adını verdi. Bu nedenle Bellini, gerçek insanların adını taşıyan içecekler arasında yer almaktadır.

2. Dom Pérignon

Benedictine keşişi Dom Pérignon’un köpüklü şaraplar yapmak için şampanya yöntemini yaratmaktan sorumlu olduğu söylenir. Ancak bu, içecek ile ilgili birçok efsaneden sadece biridir. Bununla birlikte, üretim sürecini iyileştirmenin ayrılmaz bir parçasıydı ve Fransa’daki bir manastırda mahzen ustası olarak yaptığı gerçek başarılarından biri, şarap kalitesindeki kusurların üstesinden gelmek için üzümleri başarılı bir şekilde harmanlamasıdır. Dom Pérignon’un abartılı efsanesinin büyük ölçüde Fransız Devrimi’ni takip eden yıllarda Pérignon manastırının son hazinedarı Dom Grossard’ın iddialarından kaynaklandığı düşünülmektedir.

3. Dubonnet

Kimyager Joseph Dubonnet’in sıtmayla savaşmak için Kuzey Afrika’daki Fransız lejyonerlerine kinin (cinchona ağacında bulunmaktadır) vermenin lezzetli bir yolunu aradığı söyleniyor. Ancak Just the Tonic kitabının yazarları Kim Walker ve Mark Nesbitt, özellikle sıtmaya karşı değil, genel olarak tıbbi bir tonik arayışında olduğunu düşünüyorlar. Her iki durumda da, 1846’da mükemmel bir karışım buldu: şarap, şifalı otlar, baharatlar ve doğru miktarda kinin karışımı.

Dubonnet’in Kraliçe II. Elizabeth’in favorisi olduğu söyleniyor. Kraliyet tarzında içmek istiyorsanız, iki ons Dubonnet’i bir ons cinle birleştirin, buz ve bir dilim limon ekleyin ve soğuyana kadar karıştırın.

4. The Charlie Chaplin

New York’taki Waldorf Astoria Hotel’in bir içeceğe “The Tramp” olarak anılan birinin adını vermesi pek olası görünmüyor. Ancak büyük komedyen ve film yapımcısı Charlie Chaplin için bir istisna yaptılar. Gerçek insanların adını taşıyan içecekler arasında bulunan The Charlie Chaplin eşit parça Sloe cin, limon suyu ve kayısı liköründen oluşur.

The Charlie Chaplin çekici yakut kırmızısı rengini, eriklere benzer olgun yaban eriği meyvelerinin şeker ve sıradan çırçırla demlenmesiyle yapılan Sloe cininden alır. Sloe çırçır ve kayısı brendi kombinasyonu, biraz tatlıdır. Chaplin’in adını taşıyan içeceğin hayranı olup olmadığına dair herhangi bir bilgi yok.

5. The Arnold Palmer

60 yılı aşkın bir süredir kariyerine devam eden ünlü Amerikalı golfçü Arnold Palmer, 62 PGA Tour şampiyonluğu kazandı. Arnold’ın karısı çok fazla buzlu çay yapıyordu ve biraz limonata eklemek için ondan büyük bir sürahi yapmasını istedi. Oranları doğru tuttuktan sonra o kadar keyifli buldu ki golf oynarken yanına aldı. Sıcak bir yaz gününde Palm Springs’te bir golf sahası inşa ediyordu. Öğle yemeğinde garsondan çeyrek limonata ile buzlu çay istedi. Garson yakındaki bir masaya gittiğinde, müşteri bir “Arnold Palmer” istedi ve ardından “ne sipariş ettiğini” açıkladı.

Bugün, Arizona İçecek Şirketi, yeşil çay ve diyet versiyonları da dahil olmak üzere çeşitli tatlarda resmi lisanslı Arnold Palmers serisini piyasaya sürüyor. Ayrıca son yıllarda, Hornell Brewing (Arizona’nın ana şirketi), sıcak havaların favorisi Arnold Palmer Spiked’e alkol eklemek için Molson Coors ile birlikte çalıştı.

6. Margarita

Margaritaların tekila, portakal likörü ve misket limonu içerdiğini herkes bilir, ancak içeceğin adını nasıl aldığı tartışmalıdır. Bir hikayeye göre, Meksikalı bir restoran sahibi onu 1947 veya 48’de, tekila dışındaki tüm likörlere alerjisi olan Marjorie King adındaki eski Ziegfeld şov kızı için bu kokteyli yapmıştır. Ya da Teksaslı sosyetik Margaret Sames’i içeceğin arkasındaki beyin olarak gösteren versiyona inanabilirsiniz. Hatta 1930’larda Tijuana’da sahne alırken sarhoş olduğu söylenen aktris Rita Hayworth’un (ilk adı Margarita) içeceğe adını verdiğini iddia eden versiyonlar bile var.

Kadın isimlerinin Margarita içeceğine benzerliğine rağmen, en çok kabul gören teorilerden biri, 20. yüzyılın başlarında popüler olan Daisy adlı bir kokteylle ilgilidir. Bu içecekler, cin, viski ve hatta brendi de dahil olmak üzere alkolle karıştırılmış narenciyeden yapılmıştır. Bir noktada, tekila papatyası, İspanyolca papatya kelimesi olan margarita oldu. Bu, içeceğin efsanelere rağmen, muhtemelen belirli bir kişinin adını almadığı anlamına geliyor.

7. Bloody Mary

Votka, domates suyu ve ekstra malzemelerden oluşan Bloody Mary’nin, 1920’lerin başında Paris’teki Harry’s New York Bar’da çalışan Fernand Petiot adlı bir Fransız barmen tarafından bir araya getirildiği söyleniyor. St. Regis otelinin sahibi Vincent Astor, 1933’te Petiot’u New York’a getirdiğinde, isim Amerikan halkı için fazla kaba kabul edildi. Bu nedenle adı sosyal açıdan daha uygun görülen Red Snapper olarak değiştirildi. Bazılarına göre, o zamanlar ABD’de votka yoktu, bu yüzden içki cin ile yapılmıştır.

Votka ile tekrar ne zaman karıştırıldığı ve neden Amerika Birleşik Devletleri’nde Bloody Mary olarak tanındığı belli değil. Bazıları, içeceğin adını İngiltere Kraliçesi I. Mary’ye atfeder. Ancak Petiot ile 1966’da yapılan bir röportajda, Petiot, Roy Barton adlı Amerikalı bir şovmen tarafından “ona bir zamanlar Chicago’da çalıştığı bir kulüp olan Bucket of Blood’ı hatırlattığı” için önerdiğini iddia ediyor. Altı yıl sonra, Petiot’un üvey oğlu olduğunu iddia eden biri, Barton’a Bucket of Blood’ı hatırlattığını ve “Mary adında bir kızı olduğunu” söyledi. İkisini birleştirince Bloody Mary adı ortaya çıkıyor.

Ama bu hikayenin sonu değil. 1964’te Petiot, “Bugünün Bloody Mary’sini ben başlattım… George Jessel onu kendisinin yarattığını söyledi ama ben devraldığımda gerçekten votka ve domates suyundan başka bir şey değil.” dedi. Jessel, onlarca yıl önce popüler bir şovmendi ve otobiyografisinde, bütün bir geceyi ve sabahın çoğunu içki içerek geçirdikten sonra 1927’de bir gün bir randevu için ayılması gerektiğini söyledi. Müstakbel baldızının ayılmak için bir domates içeceği kullandığını hatırladı, bu yüzden Jessel biraz domates suyu ve biraz votka aldı ve sonra içine Worcestershire sosu ve limon attı. Mağaza öncüsü John Wanamaker’ın torunu olan Mary Brown Warburton beyaz bir gece elbisesi giydikten sonra Jessel ile buluştu. Daha sonra Jessel, onun kendi karışımını denemesine izin verdi. Elbisesine biraz döktü ve “Şimdi bana Bloody Mary diyebilirsin George!” dedi. Bu nedenle Bloody Mary, gerçek insanların adını taşıyan içecekler arasında yer alıyor.