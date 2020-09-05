En Lezzetli Cupcake Tarifi

En lezzetli cupcake tarifini sizler için araştırdık. İşte mutlaka denemeniz gereken en iyi cupcake tarifi...

Dünyanın dört bir köşesinde sevilerek tüketilen cupcakeler, ülkemizde de oldukça popüler. Doğum günlerinden partilere, kutlamalardan davetlere hemen hemen her masada kendine yer edinen bu pratik lezzet; birçok farklı çeşide sahip. Tabii işin sırrı güzel bir frosting yapabilmekte! Neymiş bu frosting dediğinizi duyar gibiyiz Cupcake ve frosting nedir, nasıl hazırlanır ve en pratik cupcake süsleme yöntemleri nelerdir? Tüm bu soruların cevabını sizler için yazdık. İşte özel günlerin vazgeçilmezi, en iyi cupcake tarifi ve cupcake süsleme yöntemleri…

Cupcake nedir, nasıl yapılır?



Cupcake, kek ve frostingden oluşan bir tatlı. Cupcake’in tabanını, yani kekini, dilediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Tabii bu kekin üzerini frosting ile süsleyeceğiniz için hafif bir kek pişirmenizde fayda var. Frosting ise, tahmin edebileceğiniz üzere, kekin üzerine sürülen koyu kıvamlı kremanın adı. Çikolatalı, limonlu, vanilyalı, çilekli… Çeşit çeşit frostingler hazırlamanız mümkün. Biz de bugün sizlere harika bir cupcake keki tarifi vereceğiz