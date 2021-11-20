Elmalı Tarifler: Elma İle Hazırlayabileceğiniz Birbirinden Leziz 16 Tatlı

Elma her mevsim keyifle tüketilen, hem oldukça faydalı hem de çok pratik bir meyve. Tatlı ve pastalara lezzet katan elma; tarçın, pudra şekeri, karamel gibi ek tatlandırıcılarla oldukça uyumlu bir lezzet yakalar. Elma ile yapılan birçok tatlı tarifi vardır. Üstelik sadece elma kullanarak bile enfes tatlılar hazırlayabilirsiniz. Bunlar tarifler arasında; elmalı kurabiye, elmalı muhallebi, elmalı kek, elmalı tart ve elma şekeri gibi alternatifleri listeleyebiliriz. Elma sağlıklı olduğu kadar oldukça da lezzetli bir meyve. Hafif aroması ve ekşi tadıyla tariflerinizin vazgeçilmezi olacak elmaya dair hazırlayabileceğiniz tatlıları sizin için seçtik. Elmalı tatlı tarifleri neler? Pratik elmalı tarifler nasıl hazırlanır? Elmadan neler yapılır? Tükettiğimiz elmalı tatlılar kaç kalori? Elma ile yapılan tatlılar şeker oranı nedir? Aklınızdan geçen tüm soruları yanıtladık ve size birbirinden enfes 16 elmalı tatlı tarifi hazırladık. Çayınızı demleyin ve enfes elmalı tariflerin tadını çıkarın.

1. Elmalı Tart

Malzemeler

Hamuru için;

1 paket kabartma tozu

4 su bardağı un

1 tutam tuz

Yumurta 2 adet

250 gr tereyağı

İç harcı için;

1 su bardağı ceviz ( ince doğranmış)

4 adet orta boy elma ( ince rendelenmiş)

1 tatlı kaşığı toz tarçın

Pudra şekeri

1 su bardağı toz şeker

Yapılışı

Enfes bir elmalı tart hamuru hazırlamak için; bir rondo haznesine un, tuz ve kabartma tozunu ilave edin. Tarifin püf noktalarından biri ise tereyağı. Küp doğranmış soğuk tereyağını karışımın içerisine ekleyin ve kapağını iyice kapatıp bir tur çektirin. Daha sonra yumurtaları tek tek kırın ve karışımı makinede çekerek ince bir kıvama getirin. Ardından hazırladığınız harcı tezgahınıza alın ve fazla yoğurmadan hamur kıvamına getirin. Hamurun 1/4’ini kenara ayırın ve elinizde top şekline getirin. Streç filme sarıp bir kenarda bekletin. Kenarda bekleyen diğer hamur parçasını da streç filme sarın ve buzdolabında bu şekilde bekletin. Sıra geldi iç harcı hazırlamaya! İç harcı için; incecik rendelediğiniz elmaları önceden ısıttığınız tavaya alın. Elmalar hafif yumuşamaya başlayınca toz şeker ekleyin ve şeker eriyene dek karıştırın. Şeker eriyince tarçın ve cevizi de ilave edip karıştırın. Harcınız hala nemli kıvamdayken ocaktan alıp bir tabağa aktarın. Dolapta dinlendirdiğiniz hamuru streç içinden çıkarıp ardından iki yağlı kağıt arasına alın ve bastırın. Bir merdane kullanarak tart kalıbınızın şeklinde olacak şekilde hamurunuzu dikkatli şekilde açın. Açtığınız hamuru tart kalıbınıza yerleştirin. Ardından altındaki yağlı kağıdı çıkartın. Elinizle hamurun kenarlarını düzeltin bir çatal yardımıyla tabanına ufak delikler açın.

Pişirme işlemi için; fırın kağıdını tartınızın üzerine yerleştirin ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 10 dakika civarı pişirin. Fırından çıkardığınız tartınızın üzerindeki fırın kağıdını kaldırın. Kör pişirme için; tartınızı üzerinde hiçbir şey olmadan 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 10 dakika daha pişirmeniz gerekiyor. Ardından fırından çıkardığınız tartınızın içerisine hazırladığınız iç harcı ekleyin ve bir kaşık yardımıyla tartınızın üzerini düzeltin. Ayırdığınız parça hamuru buzdolabından çıkartın ve rendenizin kalın tarafıyla tartınızın üzerine dikkatlice rendeleyin. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 10 dakika daha üzeri kıtır olana dek pişirin. Fırından çıkan tartınızı 10 dakika civarı soğutun ve kalıptan çıkarın. Kalıptan çıkardığınız tartın üzerine pudra şekeri serpin ve ardından dilimleyerek servis edin. Yanına taze bir fincan çay harika olacaktır. Afiyet olsun.

2. Elma tatlısı

Malzemeler

1tatlı kaşığı tereyağı

4 adet büyük boy kırmızı elma

1 yemek kaşığı esmer şeker

Kuru üzüm

1/2su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı tarçın

1/2su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

Yapılışı

Öncelikle elmaları bol suda güzelce yıkayın. Yıkadığınız kırmızı elmaları sap kısımlarına yakın yerlerinden kesmelisiniz. Tatlı tarifini hazırladıktan sonra kapak olarak kullanmak için kestiğiniz parçaları bir kenarda saklayın. Elmaların çekirdekli iç kısımlarını kaşık yardımıyla çıkartın. Kenar kısımlarını dikkatli bir şekilde düzeltin. Dolma şeklini alacak elma tatlısı tarifinin iç harcını hazırlamak için; tereyağını küçük bir tavada eritin. Ardından esmer şekeri ekleyip, karamelize bir kıvam almasını sağlayın. Sıcak suyu ekleyip, kahve tonlarında olacak şekilde bir şerbet hazırlayın. Kuru üzüm ve ince çekilmiş ceviz içini kattıktan sonra 4 dakika civarı kısık ateşte pişirin. Ardından suyunu çeken iç harca tarçın ilave edin ve ocaktan alın. Soğuması için 5 dakika kadar bekletin ve ardından orta kısmını boşalttığınız kırmızı elmaların içine harcı doldurun. Kapak kısımlarını kapattığınız kırmızı elmaları artık fırın tepsisine alabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, 25/30 dakika kadar elma tatlılarını pişirin. Ardından servis tabağına alın. Servis tabağına aldığınız elmaların üzerine dilediğiniz şekilde pudra şekeri eleyebilirsiniz. Ardından ılık olarak servis edin. Afiyet olsun.

3. Elma şekeri

Malzemeler

1 su bardağı şeker

5 adet orta boy kırmızı elma

1 çay kaşığı gıda boyası (dilediğiniz renkte tercih edebilirsiniz)

2 su bardağı su

1/2 adet limon suyu

Yapılışı

Başlangıç olarak şeker ve suyu bir tencerenin içine alın ve ocağın üzerine koyun. Şeker iyice eriyip su kaynayana kadar karıştırın. Karışım kaynadıktan sonra ocaktan alın. Ardından karışımın içine limon suyunu ekleyin ve kıvam alması için 1.5 saat kadar dinlendirin. Bu esnada belli aralıklarla karıştırmaya devam edin. Ardından içine tercih ettiğiniz renkte gıda boyasını ekleyin. Genelde kırmızı tercih edilmekte. Yıkayıp dışını güzelce kuruladığınız elmaları hazırladığınız parlak ve renkli karışıma batırın. Yağlı kağıt serdiğiniz bir tepsinin üzerine hazırladığınız elmaları alın. Öncelikle şeker hafifçe katılaşana dek oda sıcaklığında dinlendirin. Bir süre oda sıcaklığında muhafaza ettikten sonra tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.

4. Elmalı cips

Malzemeler

4 adet orta boy elma

1 çay kaşığı tarçın

2 yemek kaşığı bal

Yapılışı

Elmaları güzelce yıkayıp kurulayın. Daha sonra bütün elmayı ince ince dilimleyin. Pişirme kağıdı serdiğiniz geniş tepsiye elma dilimlerini yerleştirin. Dilimlerin üzerine fırça yardımıyla eşit şekilde bal sürün. Tarçını küçük bir süzgeç kullanarak tüm dilimlerin üzerine serpin. Önceden ısıtılmış 120 derece fırında 1 saat civarı pişirin ve ılık hale gelince servis edin. Enfes elmalı cips hazır, afiyet olsun.

5. Elma reçeli

Malzemeler

2 kilogram kırmızı elma

4 su bardağı şeker

1 adet limon suyu

Yapılışı

Elmaları (yaklaşık 6 adet) güzelce yıkayın. Ardından yarım ay şeklinde dilimleyin. Şekerle ve 1 yemek kaşığı limonla elmaları ovun. Ocağa koymadan önce 2-3 saat civarı bekletin. Ardından reçeli kaynayana dek karıştırmadan pişirin. Kaynayınca limon suyunu sıkın ve 5 dakika daha kaynatma işlemini sürdürün. Kaynayan karışımı kavanozlara alın ve soğuyana dek oda sıcaklığında bekletin. Tarifimiz işte bu kadar pratik! Afiyet olsun. Elma reçeli tarifinin püf noktası elmaları şeker ve limonla dikkatlice ovmak. Bu işlem elmaların kararmasını önleyecek ve kendi suyunun reçelle özdeşleşmesine yardımcı olacaktır.

6. Elmalı kek

Malzemeler

3 adet yumurta

Süt (1 çay bardağı)

1 su bardağı toz şeker

⅔ su bardağı sıvıyağ

1 paket vanilya

2 su bardağı un

1 kabartma tozu

3 büyük boy elma

3 çorba kaşığı toz şeker

2 tatlı kaşığı tarçın

Yapılışı

Yumurtaları derin bir kaseye kırın. Şekeri de ilave edip şeker eriyene dek iyice çırpın. Sütü, sıvıyağı ve tarçını ekleyip çırpma işlemine devam edin. Unu ve kabartma tozunu ilave edin ve tahta bir kaşıkla karışımı karıştırın. Düz bir borcama ya da geniş bir kalıba hazırladığınız hamuru dökün. Üzeri için elmaların kabuklarını soyun ve büyük küpler halinde doğrayın. Ardından şeker ve tarçınla harmanlayın. Elmaları kek karışımının üzerine serpiştirin. 180 derece ısıtılmış fırında üzeri iyice kızarana dek pişirin. Afiyet olsun.

7. Elmalı kurabiye

Malzemeler

250 gr yumuşatılmış margarin

Yumurta 1 adet

1 paket kabartma tozu

Vanilya 1 paket

2 yemek kaşığı süt veya yoğurt

Yarım su bardağı pudra şekeri

3 buçuk su bardağı un

4 elma

1 yemek kaşığı tarçın

2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

1 su bardağı dövülmüş ceviz içi

4 yemek kaşığı toz şeker

Pudra şekeri

Yapılışı

Öncelikle tarife iç harcını hazırlayarak başlayın. Elmaları yıkayın ve kabuklarını soyup bir tavanın içerisine rendeleyin. Harca ayçiçeği yağı, şeker ve tarçını ilave edip suyunu çekinceye dek pişirin. Son olarak ceviz içi ilave edip 2 dakika civarı daha pişirin. Karışımı soğumaya bırakın. Hamurunu hazırlamak için, tüm malzemeleri bir kap içerisine ekleyerek yoğurun. Kurabiye hamurunu hazırlamak için, mutfak tezgahında 3 mm kalınlığında açıp üçgen şeklinde kesin. Kesilen parçaların geniş taraflarına hazırladığınız elmalı harcı paylaştırın ve ardından rulo şeklinde sarın. Fırın tepsisini tereyağı ile yağlayın veya yağlı kağıt tercih edebilirsiniz. Fırın tepsisinin içine hazırladığınız kurabiyeleri dizin. Ardından 180 dereceye ayarladığınız fırında 20-25 dakika kadar pişirin. Üstü pembeleşmeye başlayınca fırını kapatın. Fırından çıkardığınız kurabiyelerin üzerine bol miktarda pudra şekeri serpin. Artık servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

8. Elmalı kup

Malzemeler

4 adet orta boy elma

Yarım limon suyu

4 yemek kaşığı esmer şeker

200 gr yulaflı bisküvi

1/2 tatlı kaşığı tarçın

Vanilya 1 çay kaşığı

1/2 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

Muhallebisi için:

3 su bardağı süt

1 paket vanilya

2 yumurta sarısı

1 paket toz krem şanti

3 yemek kaşığı nişasta

1.5 çay bardağı toz şeker

Yapılışı

Başlangıçta elmaları 4’e bölün ve çekirdeklerini temizleyin. Elmaların kabuklarını soyarak küp küp doğrayın. Kararmamaları için limon suyu ile harmanlamanız önemli. Ardından dilim elmaları geniş bir tencereye aktarın. Esmer şeker eklediğiniz elmaları, suyunu salıp hafifçe renk alana dek orta ateşte soteleyin. Tarçın ve vanilyayı da ilave ederek elmaları ocaktan alın. Tarifin muhallebisi için süt, yumurta sarıları ve nişastayı bir tencereye alın ve çırpın. Toz şekeri ilave edin. Ardından karıştırarak orta ısılı ocakta muhallebi kıvamına gelene dek pişirin. Karışımı ocaktan alın ve hafif ılık hale geldikten sonra toz krem şantiyi ilave edin. Mikser yardımıyla çırpın. Yulaflı bisküvileri elinizle veya robot yardımı ile ufalayın. İnce çekilmiş ceviz içiyle bisküvileri harmanlayın. Cam servis bardaklarına, bir kat bisküvi, bir kat elma ilave ederek malzemeyi pay edin. Üzerine ılık muhallebiyi ve bisküvileri eşit şekilde pay edin. Son olarak buzdolabında soğutun. Ardından servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

9. Elmalı irmik helvası

Malzemeler

1 su bardağı irmik

2 su bardağı süt

1 su bardağı şeker

2 adet elma (rendelenmiş)

100 gram tereyağı ya da margarin

1 çay bardağı ceviz

2 tatlı kaşığı tarçın

Yapılışı

İlk adım olarak şeker ve rendelenmiş elmayı bir tavada rengi koyulaşana dek pişirin. Ayrı bir tavada ceviz ile irmiği yağ ile beraber altın sarısı bir ton alana kadar kavurun. İrmikli karışıma sütü ve elmalı karışımı ilave edin. İrmik, sütü iyice çekene dek tekrar pişmeye bırakın. Ardından ocağı kapatın ve helvayı demlenmesi için yaklaşık yarım saat kadar beklemeye bırakın. Servis ederken dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.

10. Elmalı crumble

Malzemeler

4 elma

1 paket vanilya

Yarım limon suyu

1 buçuk çay bardağı şeker

Yarım tatlı kaşığı tarçın

125 gr tereyağı (küp şeklinde doğranmış)

1+1/4 su bardağı un

Yarım su bardağı toz şeker

1 çay bardağı esmer şeker

1 tutam kadar tuz

Yapılışı

Her öğün keyifle tüketebileceğiniz elma ile hazırlayabileceğiniz tariflerden biri de elma crumble. Elmaların kabuklarını güzelce soyup yarım ay şeklinde doğrayın ve genişçe bir kaba alın. Limon suyu ekleyip elmaları harmanlayın. Şeker, vanilya ve tarçın ilave edip iyice karıştırdıktan sonra karışımı fırın kabına yayın. Hamurunu hazırlamak için tereyağı, un, şeker ve tuzu mutfak robotunda kısa aralıklarla çalıştırın. Karışım kırıntı kıvamına gelinceye dek işlemi sürdürün. Ardından hamur parçalarını elmaların üzerine yayın. 180 dereceye ayarlanmış fırında hamuru kızarıncaya kadar pişirin. Ardından servis yapın.

11. Elmalı pankek

Malzemeler

2 su bardağı un

1 buçuk su bardağı süt

3 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı toz şeker

Tek paket kabartma tozu

1 adet yumurta

2 adet elma ( rende )

3 yemek kaşığı şeker

2 adet elma

1 çay kaşığı toz tarçın

3 yemek kaşığı su

Yapılışı

Bütün malzemeleri bir kaba koyun ve koyu bir kıvam alıncaya dek çırpın. Ardından elmaları rendeleyin. Hamurun içine ilave edin ve karıştırın. Yapışmaz tavayı önceden ısıtın. Bir damla sıvı yağ ile tavayı yağlayın ve peçete ile yağı tavaya iyice yayın. Bir kepçe yardımıyla harcı tavaya dökmelisiniz. Hafif rengi dönünce hemen ters yüz edin. Bütün harcı bu şekilde pişirerek pancake elde edeceksiniz. Elma sosu için; elmaları küp şeklinde doğrayın, üzerine şeker ve tarçın ilave edip pişirin. Eğer elmalar yumuşak bir kıvam almazsa 2-3 yemek kaşığı su ekleyin ve o şekilde pişirme işlemini sürdürün. Elmalar yumuşadıktan sonra dilerseniz çatal ile ezerek püre haline getirebilirsiniz. Tane tane de bırakabilirsiniz. Hazırladığınız minik kekleri üst üste dizin ve son olarak elma sosunu üzerine gezdirin. Afiyet olsun.

12. Elmalı turta

Malzemeler

125 gram tereyağı

Yarım paket kabartma tozu

10 yemek kaşığı toz şeker

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

Yarım paket vanilya

3 buçuk su bardağı un

4 adet büyük boy elma

Yarım tatlı kaşığı tarçın

3 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı dövülmüş ceviz

Yapılışı

Enfes bir elmalı turta yapımı için ilk adım nedir? Öncelikle büyük bir karıştırma kabına tereyağı, sıvıyağı, yumurtayı, vanilyayı ve kabartma tozunu ilave edin. Ardından az miktarda unu 30 dakika kadar buzlukta dinlendirin. Bu arada elmaları yıkayın ve kabuklarını soyup, rendeleyin. Geniş bir tavaya elmaları koyup üzerine şekeri, tarçını ve tereyağını ekleyip, elmalar suyunu iyice çekene dek pişirin. Pişen elmaların üzerine dövülmüş cevizleri ilave edin ve güzelce karıştırıp soğumaya bırakın. Turtanın hamurunu açabilmek için tezgaha biraz un serpin. Merdane yardımıyla tart kalıbınıza göre hamuru açın. Tart kalıbının kenarlarını güzelce yağlayın ve hamuru kalıba aktarın. Fazla kabarmaması için üzerine çatalla delikler açmayı ihmal etmeyin. Ardından hazırladığınız iç harcı hamurunuzun üzerine dökün. Süslemek için dondurucuya koyduğunuz hamuru açın ve şerit şeklinde kesin. Turtanın üzerine kestiğiniz şeritleri dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında turtanızı 35 dakika kadar pişirin. Servise hazır, afiyet olsun.

13. Elmalı çörek

Malzemeler

2 buçuk su bardağı un

60 gram tereyağı

2 adet yumurta

1 fincan ılık süt

Ceviz içi ( 1 çay bardağı)

1/2 yemek kaşığı kuru maya (10 g)

2 adet elma

1 çay bardağı pudra şekeri

Tarçın (1 tatlı kaşığı)

1 yemek kaşığı çekirdeksiz kuru üzüm

Yapılışı

Tatlının iç malzemesini hazırlamak için elmaları yıkayıp kabuklarını soyun ve irice rendeleyin. Kuru üzüm, tarçın ve ceviz içini de ekleyip karıştırın. Karışımı tavada birkaç dakika kavurduktan sonra soğumaya bırakın. Mayayı ılık sütün içinde eritin ve 15 dakika kadar bekletin. Pudra şekeri, 1yumurta, 1 yumurta akı ve oda ısısında yumuşamış tereyağını da ilave ederek karıştırın. Ardından elenmiş unu azar azar ilave edin. Pütürsüz ve yumuşak bir hamur elde edene dek güzelce yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bez ile örtüp oda ısısında mayalanması için yarım saat kadar bekletin. Hamur yeterince mayalandıktan sonra, un serpilmiş tezgahın üzerinde hazır yufkadan biraz daha kalın şekilde hamuru açın. Elde etmiş olduğunuz yuvarlak hamuru kenara alın ve sekiz eşit üçgen parçaya bölün. Parçaların geniş kısımlarına elmalı karışımdan paylaştırın. Ardından rulo şeklinde sarın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Ardından üzerlerine yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 180°C ye ayarladığınız fırında pişirin. Servise hazır, afiyet olsun.

14. Elmalı cheesecake

Malzemeler

Tabanı için;

200 gr yulaflı bisküvi

75 gr eritilmiş tuzsuz tereyağı

Peynirli dolgu için;

2 adet elma

150 gram şeker

25 gram tereyağı

750 gr labne peyniri

50 gr un

6 adet yumurta

1/4 çay kaşığı tarçın

2 çay kaşığı vanilya özüt

Üzeri için;

1 adet büyük tatlı elma

25 gram esmer şeker

1/4 çay kaşığı tarçın

Yapılışı

Tarife başlamadan önce fırını 160 derece olacak şekilde önceden ısıtın. 22 cm kelepçeli kek kalıbını tereyağı ile yağlayın. Tabanına pişirme kağıdı serin. Tabanını hazırlamak için; bisküvileri kırarak ufaltın ve tereyağı ile beraber rondodan geçirin. Ardından kalıba eşit olarak yayın. Bardak altı yardımı ile bastırarak hem düzeltebilir hem de eşit olarak yayabilirsiniz hatırlatalım. Önceden ısıtılmış fırında taban rengi hafifçe kahverengileşene dek 10 dakika kadar pişirin. Ardından fırından çıkartın ve en az 5 dakika kenarda soğumaya bırakın. Bu aşamanın ardından fırınınızın sıcaklığını 150 dereceye düşürün. Sıra geldi peynirli dolguyu hazırlama; elmaların kabuklarını soyun ve küp şeklinde doğrayın. Tereyağını sos tavasında eritin. Kıvamı güzel bir renk alana kadar elma küplerini tavada pişirin. Labne peynirini büyük bir karıştırma kabına yerleştirin ve spatula ile mümkün olduğu kadar yumuşak bir şekilde karıştırın. Karıştırmaya devam ederken şekeri ve unu da ilave edin. Ardından birer birer yumurtaları ekleyin. Tarçın ve vanilyayı da ilave ettikten sonra, pişmiş elmaları da ekleyin ve beraber karıştırın. Karışımı pişirmiş olduğunuz tabanın üzerine dikkatlice dökün.

Üzerini süsleme adımına geçelim. İlk olarak elmaları soyun ve ince dilimler halinde dilimleyin. Karışımın üzerine nazikçe elmaları yerleştirin. Üzerine kahverengi şeker ve tarçın serpmeyi unutmayın. Kek altın rengine ulaşıncaya kadar yaklaşık 1 saat 15 dakika, 150 derecede önceden ısıtılmış fırında pişirin. Kekin tam ortasına batırdığınız bıçak ya da kürdan temiz çıkana dek pişirme işlemini sürdürün. Fırından keki aldıktan sonra kalıbından çıkarmadan bir tel rafa koyup soğumaya bırakın. Soğuduğunda biraz çökebilir bu sizi endişelendirmesin. Oda sıcaklığına geldikten sonra keki kalıptan çıkarın ve servis tabağına alın. Elmalı cheesecake oda sıcaklığına ulaşınca servis etmeden önce buzdolabında iyice soğutun. Afiyet olsun.

15. Elmalı profiterol

Malzemeler

2 adet elma

1 paket petibör bisküvi

Yarım su bardağı dövülmüş ceviz

1 çay kaşığı tepeleme tarçın

1 su bardağı süt

Yarım paket çikolata sosu

Toz Antep fıstığı

Yapılışı

İlk olarak elmalarımızın kabuklarını soyalım. Çekirdek kısımlarını temizleyelim ve rendenin ince tarafı ile elmaları rendeleyelim. Ardından kilitli poşete bisküvileri alalım ve merdane yardımı ile un kıvamına getirelim. Un haline getirdiğimiz bisküvilerimizi derin bir kap içerisine alalım. Üzerine önceden rendelediğimiz elmaları ilave edelim. İsteğe bağlı olarak tarçın, ceviz gibi malzemeler de ekleyebilirsiniz. Ardından kıvam alana kadar elimizle yoğuralım. Hazırladığınız harçtan kaşık yardımı ile alıp, elimizde yuvarlayalım. Bu aşamada profiterollerinizi istediğiniz boyutta hazırlayabilirsiniz. Şekil vererek servis tabağına dizdiğiniz profiterollerin üzerinin kurumaması için, streç film ile kapatmalısınız. Ardından yaklaşık 30 dakika civarı dolapta dinlenmeye bırakın. Hazırladığınız profiterolün sosu için; uygun bir tencereye sütü ve çikolata sosunu alın ve karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Daha sonra çikolata sosunu ocaktan alın ve soğuması için ayrı bir kaseye aktarın. Dinlenen tatlıyı dolaptan çıkartın ve kaşık yardımı ile çikolata sosundan üzerine dökün. Dilediğiniz şekilde süsleyebileceğiniz enfes elmalı profiteroller servise hazır. Afiyet olsun.

16. Kaymaklı elma tatlısı

Malzemeler

8 adet elma

1 kutu kaymak

2/3 su bardağı toz şeker

Nane (taze)

2 su bardağı su

Taze mevsim meyveleri)

Yapılışı

İlk olarak elmaları düzgünce soyun. Çekirdekli orta kısımlarını sebze oyacağı yardımıyla oyarak çıkarın. Orta ateşte, şeker ve suyu karıştırarak şerbetinizi hazırlayın. Elmaları kaynayan şerbete atın. Yumuşayıncaya kadar pişirin ve şerbetini süzerek fırına aktarın. Elmaları, üst kısımları kızarıncaya kadar fırınlayın. Fırından çıkardıktan sonra elmaların orta kısımlarına kaymak ilave edin. Son olarak taze mevsim meyveleri ve nane ile süsleyip servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

Bonus: Elmanın saymakla bitmeyen faydaları

Kırmızı ve yeşil çeşitleri ile meyve olarak her öğün keyifle tüketebileceğiniz elmanın faydaları saymakla bitmez. Hatta gün içerisinde tükettiğiniz bir adet elma ile daha sağlıklı bir vücuda sahip olabilirsiniz. Sindirim sisteminden cilt hastalıklarına, kalp damar sisteminden beyin fonksiyonlarına kadar birçok şeye faydalı olan bir meyveden söz ediyoruz. Kabuğundan çekirdeğine tümüyle şifa deposudur elma. Elmanın faydalarını anlatmak gerekirse ilk olarak vücuda enerji verdiğini söyleyebiliriz. Spor yapan insanların çoğunlukla elma tükettiğini duymuşsunuzdur. Vücuda enerji verdiği gibi spor öncesi veya sonrasında da tüketilmesi oldukça faydalı. Üstelik hafızanızı güçlendirir ve ilerde alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltır. Elma düzenli tüketildiğinde beyin işlevine de fayda sağlayarak, hastalıklara yakalanmanızı engeller. Bunun yanında astım riskini de azaltır ve diş sağlığına iyi gelir. Hatta ısırılarak tüketildiğinde diş beyazlığında etkili olduğu söyleniyor. Diş aralarında kalan bakteri ve mikropları arındırıp, diş çürümelerini azaltır.

Yüksek oranda lif içeren besinlerin Parkinson hastalığına iyi geldiği bilinmekte. Elmada da yüksek oranda lif bulunması nedeniyle bu hastalığa faydası olan en iyi meyvelerden biri olduğu aşikar. Elma içeriğindeki yüksek antioksidan özelliğinden dolayı metabolizmanızın hastalıklarla mücadele etmesine fayda sağlar. Yapılan araştırmalar sonucunda elmanın kanser riskini de azalttığı görülmekte. Elmanın içerdiği bileşenler sayesinde karaciğer, kolon ve meme kanserine yakalanma riskini azalttığı da görülmekte. Buna ek olarak diyabet riskini azaltır. Elmanın içerdiği liflerin kan şekerini düşürme üzerinde etkili olduğu bilinmektedir. Düzenli tüketilen elmanın da diyabete yakalanma riskini yüksek oranda azalttığı görülmekte. Elma, kalp ve damar sağlığı için de oldukça faydalıdır. İçinde bulundurduğu liflerin damarlar içerisindeki plakları çözdüğü ortaya çıkmıştır. Bu sayede damar tıkanıklığını önleyerek, kalp sağlığına da fayda sağlar. Kolesterolü düşürür ve kemik erimesini önler. Bunun yanında hücre yenilenmesine de yardımcı olur.