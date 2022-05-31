Cayır Cayır Yağ Yakan Ödem Attırıcı

Selülit Azaltıcı İçecek: Ananaslı Alkolsüz Dukkan Birası Nasıl Yapılır? Yaza fit girmek isteyenler, bu tarife bayılacaksınız!





Ödem Attırıcı, Selülit Azaltıcı İçecek: Ananaslı Alkolsüz Dukkan Birası Tarifi



1 adet ananasın kabukları

2 küçük yeşil elma

2 çubuk tarçın

1 ceviz büyüklüğünde zencefil

5-6 adet top karabiber

5 poşet yeşil çay

Bir avuç kiraz sapı(şart değil)

Yarım demet maydanoz

Limon dilimleri

2 litre su

Servis için;

Yarım limon suyu

1 şişe soda





Nasıl Yapılır?



Maydanoz harici malzemeleri tencereye alın ve üzerine 2 litre su döküp 10 dakika kaynatın. Kaynama işlemi sonunda maydanozları da ekleyip karışım ılıyana kadar demleyin. Karışımı süzüp kavanozlarda saklayın. İster sıcak ister soğuk tüketebilirsiniz. Afiyet olsun!





