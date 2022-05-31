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Cayır Cayır Yağ Yakan Ödem Attırıcı

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Selülit Azaltıcı İçecek: Ananaslı Alkolsüz Dukkan Birası Nasıl Yapılır? Yaza fit girmek isteyenler, bu tarife bayılacaksınız!

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Cayır Cayır Yağ Yakan Ödem Attırıcı



Ödem Attırıcı, Selülit Azaltıcı İçecek: Ananaslı Alkolsüz Dukkan Birası Tarifi
 

  • 1 adet ananasın kabukları

  • 2 küçük yeşil elma

  • 2 çubuk tarçın

  • 1 ceviz büyüklüğünde zencefil

  • 5-6 adet top karabiber

  • 5 poşet yeşil çay

  • Bir avuç kiraz sapı(şart değil)

  • Yarım demet maydanoz

  • Limon dilimleri

  • 2 litre su

  • Servis için;

  • Yarım limon suyu

  • 1 şişe soda

     

Nasıl Yapılır?
 

Maydanoz harici malzemeleri tencereye alın ve üzerine 2 litre su döküp 10 dakika kaynatın. Kaynama işlemi sonunda maydanozları da ekleyip karışım ılıyana kadar demleyin. Karışımı süzüp kavanozlarda saklayın. İster sıcak ister soğuk tüketebilirsiniz. Afiyet olsun!


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