Cayır Cayır Yağ Yakan Ödem Attırıcı

Ödem Attırıcı, Selülit Azaltıcı İçecek: Ananaslı Alkolsüz Dukkan Birası Tarifi
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1 adet ananasın kabukları
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2 küçük yeşil elma
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2 çubuk tarçın
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1 ceviz büyüklüğünde zencefil
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5-6 adet top karabiber
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5 poşet yeşil çay
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Bir avuç kiraz sapı(şart değil)
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Yarım demet maydanoz
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Limon dilimleri
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2 litre su
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Servis için;
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Yarım limon suyu
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1 şişe soda
Nasıl Yapılır?
Maydanoz harici malzemeleri tencereye alın ve üzerine 2 litre su döküp 10 dakika kaynatın. Kaynama işlemi sonunda maydanozları da ekleyip karışım ılıyana kadar demleyin. Karışımı süzüp kavanozlarda saklayın. İster sıcak ister soğuk tüketebilirsiniz. Afiyet olsun!