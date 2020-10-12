Birbirinden Lezzetli Lahmacun Tarifleri

Konu lahmacunsa akan sular durur. İşte Antep usulü lahmacundan sarımsaklı lahmacuna, en pratik ve lezzetli 9 lahmacun tarifi…

Türk mutfağının ne kadar zengin olduğunu söylememize gerek bile yok! Bu zengin mutfakta mantıdan kebaba, iskenderden çiğ köfteye çeşit çeşit lezzetler bulmanız mümkün. Ancak bu binlerce yemeğin arasında bir lezzet var ki hepimizin aklını başından alıyor. Neyden mi bahsediyoruz, elbette lahmacundan. Elbette lahmacunun da farklı çeşitleri var. Sarımsaklısından cevizlisine pek çok çeşit lahmacun tarifi görmeniz mümkün. Lahmacun aşıklarının yüzünü güldürecek çeşit çeşit lahmacun hamuru ve lahmacun tariflerini araştırdık ve derledik.



İşte Türk mutfağının vazgeçilmezi, en lezzetli 9 lahmacun tarifi…

Klasik lahmacun





Lahmacun tarifi verip de klasik lahmacun tarifi vermemek olmaz!

Lahmacun harcı için bir rondonun içerisine

2 adet kırmızı biber,

3 adet yeşil biber,

2 adet orta boy soğan,

2 adet domates ve

1/4 su bardağı su ekleyin.

Tüm malzemeleri güzelce çekin, ardından 1 demet maydanoz ekleyerek çekmeye devam edin.

Çektiğiniz malzemeleri büyük bir kaba alın, üzerine

1 yemek kaşığı domates salçası,

1 yemek kaşığı biber salçası,

1/2 çay kaşığı pul biber,

1 çay kaşığı toz biber,

1 çay kaşığı tuz ve

1 çay bardağı sıvıyağ ekleyin.

Güzelce yoğurun. Son olarak 500 gram yağlı dana kıymayı ekleyin ve tüm malzemeleri iyice harmanlayın. Harcınız cıvık bir kıvam alınca üzerini kapatın ve dinlenmesi için kenara alın.

Bu esnada lahmacun hamuru hazırlamak için

2 su bardağı suyu bir kaba alın, üzerine

1 tatlı kaşığı tuz ve

1 çay kaşığı şeker ilave edin.

Güzelce karıştırın. Ardından 5 su bardağı unu azar azar ekleyin.

Orta sertlikte bir hamur elde edene dek yoğurun.

Hamuru bir silindir haline getirip eşit parçalara bölün

Ardından bezelerin üzerini hafif nemli bir bezle kapatarak 1 saat dinlendirin.

Bu esnada fırını 250 derece, fanlı ayarda çalıştırın. İçeriye bir adet fırın tepsisi yerleştirin ve iyice ısıtın.

Mutfak tezgahını unlayın ve bezeleri teker teker açın. Mümkün olduğunca ince açmaya özen gösterin.

Açtığınız bezelerin üzerine harcınızı yayın. Isınan tepsinin üzerine yağlı kağıt serin lahmacunları yerleştirin.

Her bir lahmacunu 7-10 dakika kadar pişirin.

Fırından çıkarmadan önce altını kontrol etmeyi unutmayın.

Acılı lahmacun





Bir rondonun içerisine

2 adet kuru soğan,

6-7 adet acı sivri biber ve

4 adet kırmızı biber ekleyin, güzelce çekin.

Ardından 4-5 adet domates ve yarım demet maydanoz ilave edin, çekmeye devam edin.

Hazırladığınız harcı bir kaba aktarın, üzerine yarım çay bardağı sıvıyağ,

dilediğiniz kadar tuz ve

1 yemek kaşığı biber salçası ekleyin.

Dilerseniz daha acı olması için 1 yemek kaşığı isot ilave edebilirsiniz.

Tüm malzemeleri güzelce harmanlayın. Harcınız cıvık bir kıvam alınca üzerini kapatın ve dinlenmesi için kenara alın.

Bu esnada hamuru hazırlamak için

2 su bardağı suyu bir kaba alın, üzerine

1 tatlı kaşığı tuz ve

1 çay kaşığı şeker ilave edin. Güzelce karıştırın. Ardından 5 su bardağı unu azar azar ekleyin.

Orta sertlikte bir hamur elde edene dek yoğurun.

Hamuru bir silindir haline getirip eşit parçalara bölün.

Ardından bezelerin üzerini hafif nemli bir bezle kapatarak 1 saat dinlendirin.

Bu esnada fırını 250 derece, fanlı ayarda çalıştırın. İçeriye bir adet fırın tepsisi yerleştirin ve iyice ısıtın.

Mutfak tezgahını unlayın ve bezeleri teker teker açın.

Mümkün olduğunca ince açmaya özen gösterin

Açtığınız bezelerin üzerine harcınızı yayın.

Isınan tepsinin üzerine yağlı kağıt serin lahmacunları yerleştirin.

Her bir lahmacunu 7-10 dakika kadar pişirin.

Fırından çıkarmadan önce altını kontrol etmeyi unutmayın.

Antep lahmacun





Bir rondonun içerisine



1 yemek kaşığı biber salçası,

1 yemek kaşığı domates salçası,

2 adet kırmızı biber,

2 adet yeşil biber,

1/2 demet maydanoz,

4 diş sarımsak ve

1 adet domates ekleyin, güzelce çekin.

Hazırladığınız harcı bir kaba alın, üzerine

1 tatlı kaşığı sumaki

1 tatlı kaşığı kimyon,

1 tatlı kaşığı pul biber ve

1 tatlı kaşığı tuz ilave edin. Güzelce yoğurun.

Son olarak 100 gram ince çekilmiş kuyruk yağı ve

500 gram yağlı zırh kıyma ekleyin.

Hamur için

250 gram unu geniş bir kaba eleyin.

Üzerine 1 tatlı kaşığı kuru maya,

1 çay kaşığı tuz ve

1 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edin.

Oda sıcaklığındaki 1.5 bardak suyu hamura yavaş yavaş ilave edin, ele yapışmayacak bir hamur elde edene dek yoğurun.

Hamur kıvam aldığında üzerini kapatarak dinlenmesi için kenara alın.

Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve yuvarlayın.

Oklava yardımıyla hamurları incecik açın.

Harcı üzerine güzelce yayın.

Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine hazırladığınız lahmacunları dizin ve

önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin.

Fırının ızgara ayarını açmayı unutmayın! Afiyet olsun!

Fındık lahmacun





Konu lahmacun tarifi olduğunda misafirlerinize de ikram edebileceğiniz fındık lahmacunların yeri bir başka!

Geniş bir kaba 1.5 su bardağı ılık su,

1 tatlı kaşığı şeker ve

1.5 tatlı kaşığı instant mayayı alın.

Üzerine azar azar un ekleyin ve

1 çay kaşığı tuz da ilave ederek ele yapışmayacak yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini örtün ve 45 dakika kadar dinlenmeye bırakın.

1 adet küçük kuru soğan,

4 dal yeşil soğan,

2 adet domates,

3 diş sarımsak ve

1 demet maydanozu incecik kıyın.

Kıydığınız malzemeleri bir tahtanın üzerine alın,

1 tatlı kaşığı karabiber,

1.5 tatlı kaşığı tuz,

1 yemek kaşığı biber salçası ve

400 gram kuzu kıyma ekleyerek zırh yardımıyla karıştırın.

Eğer zırh yoksa ellerinizi kullanabilirsiniz.

Tezgahı unlayın ve mayalanan hamuru 2-3 dakika kadar yoğurun.

Ardından bezelere ayırın.

Bezeleri güzelce açın ve bir su bardağı kullanarak yuvarlaklar çıkarın.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve üzerini unlayın

Çıkardığınız yuvarlaklara harcı yayın ve her birini tepsiye dizin.

Ardından 250 derece önceden ısıtılmış fırında pişirin. İşte bu kadar!

Cevizli lahmacun





500 gram unu derin bir kaseye alın.

Üzerine yarım paket yaş maya,

2 tatlı kaşığı tuz ve

alabildiği kadar su ekleyin.

Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene dek yoğurun.

Ardından hamurunuzu dinlenmesi ve mayalanması için kenara alın.



Harcı hazırlamak için bir rondonun içerisine

1 adet domatesin rendesi,

1 adet kuru soğan,

2 diş sarımsak,

yarım demet maydanoz,

1 adet yeşil biber,

1 yemek kaşığı domates salçası,

1 yemek kaşığı biber salçası,

1 tatlı kaşığı karabiber,

1 tatlı kaşığı pul biber ve

1.5 çay kaşığı tuz ekleyin, güzelce çekin.

Hazırladığınız harcı bir kaba alın, içerisine

500 gram dana-kuzu kıyma ve

1 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi ilave edin.

Tüm malzemeleri harmanlayın.

Mayalanan hamuru bezelere bölün ve her bir bezeyi incecik açın.

Üzerine hazırladığınız harcı yayın.

Bu esnada fırını 250 derece, fanlı ayarda çalıştırın.

İçeriye bir adet fırın tepsisi yerleştirin ve iyice ısıtın.

Isınan tepsinin üzerine yağlı kağıt serin lahmacunları yerleştirin.

Her bir lahmacunu 7-10 dakika kadar pişirin.

Fırından çıkarmadan önce altını kontrol etmeyi unutmayın.

Sarımsaklı lahmacun





Konu lahmacun tarifi olduğunda en merak edilen tariflerden biri de sarımsaklı lahmacun.



Bir rondonun içerisine

1 kilogram orta yağlı kıyma,

1 büyük demet maydanoz,

2 adet kırmızı biber,

4-5 adet domates,

2 baş sarımsak,

2 yemek kaşığı biber salçası,

2 yemek kaşığı domates salçası,

3 tatlı kaşığı karabiber ve

3 tatlı kaşığı tuz ilave edin, güzelçe çekin.

Hazırladığınız harcı bir kaba alın ve

1 su bardağı su ekleyerek güzelce yoğurun.

Harcınız cıvık bir kıvam alınca üzerini kapatın ve dinlenmesi için kenara alın.

Bu esnada hamuru hazırlamak için

2 su bardağı suyu bir kaba alın, üzerine

1 tatlı kaşığı tuz ve

1 çay kaşığı şeker ilave edin. Güzelce karıştırın.

Ardından 5 su bardağı unu azar azar ekleyin.

Orta sertlikte bir hamur elde edene dek yoğurun.

Hamuru bir silindir haline getirip eşit parçalara bölün.

Ardından bezelerin üzerini hafif nemli bir bezle kapatarak 1 saat dinlendirin.

Bu esnada fırını 250 derece, fanlı ayarda çalıştırın.

İçeriye bir adet fırın tepsisi yerleştirin ve iyice ısıtın.

Mutfak tezgahını unlayın ve bezeleri teker teker açın.

Mümkün olduğunca ince açmaya özen gösterin.

Açtığınız bezelerin üzerine harcınızı yayın.

Isınan tepsinin üzerine yağlı kağıt serin lahmacunları yerleştirin.

Her bir lahmacunu 7-10 dakika kadar pişirin.

Fırından çıkarmadan önce altını kontrol etmeyi unutmayın.

Kaşarlı lahmacun





Konu lahmacun tarifi olduğunda en zahmetsiz lahmacun çeşitlerinden biri de kaşarlı lahmacun!

Tek yapmanız gereken listemizde ilk sırada yer alan klasik lahmacun tarifini uygulamak ve lahmacunları fırından çıkarmadan birkaç dakika önce üzerlerine bir miktar kaşar peyniri rendesi serpmek. Bu lezzete bayılacaksınız

Peymacun



Klasik lahmacun tarifi ile sınırlı kalmak istemiyorsanız size harika bir önerimiz var: Peymacun!

550 gram unu ve

8 gram tuzu bir kaseye alın, ortasını açın.

Ortasına 240 ml ılık su ve

8 gram toz şekerle erittiğiniz 50 gram yaş mayayı ilave edin.

Tüm malzemeleri güzelce yoğurun.

Hamuru 1 saat kadar dinlendirin, ardından yumurta büyüklüğünde bezeler hazırlayın.

İç harcı hazırlamak için

200 gram labne peyniri,

220 gram rendelenmiş kaşar peyniri,

1 demet incecik kıyılmış maydanoz,

dilediğiniz kadar pul biber ve

1 adet yumurtayı güzelce karıştırın.

Bezeleri açın ve üzerine hazırladığınız harcı yayın.

Peymacunlarınızı önceden ısıtılmış 180 derece fırında

20-25 dakika pişirin. Afiyet olsun!

Ispanaklı ve peynirli lahmacun





Farklı bir lahmacun tarifi ile listemizi sonlandıralım

2.5 su bardağı unu derin bir kaba eleyin ve üzerine

1 tatlı kaşığı tuz ilave edin.

Unun ortasını açın ve

1 su bardağı ılık suyu yavaşça ekleyin.

Bu esnada hamuru yoğurmaya özen gösterin.

Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene dek yoğurun.

İç harcı hazırlamak için

500 gram ıspanağı güzelce yıkayın ve rondodan geçirin.

Ardından içerisine 400 gram beyaz peynir ufalayın.

1 çay kaşığı pul biber ve

1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyerek güzelce karıştırın.

Hamuru 8 eşit bezeye ayırın ve her bir bezeyi açın.

Üzerine hazırladığınız harcı yayın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-12 dakika kadar pişirin. Afiyet olsun!