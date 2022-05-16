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Ananasın En Tatlı Hali

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Dondurmalı Kızarmış Ananas Tarifi Bir dilim ananas üzerine derhal bir top vanilyalı dondurma bırakın ve o erimeden ananası yemek için programlanın. Ananasın en güzel hali artık sizin. Afiyetle hatta isterseniz bal ve toz şeker ilavesiyle tüketebilirsiniz.

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Ananasın En Tatlı Hali



Dondurmalı Kızarmış Ananas Tarifi İçin Malzemeler

  • 1adetbüyük boy ananas
  • 500gramvanilyalı dondurma
 

Dondurmalı Kızarmış Ananas Tarifi Nasıl Yapılır?

  1. Tatlı isteğinizi bastıracak olan pratik tarif için; üşenmiyorsanız ananasın kabuklarını soyarak ananası enine daireler şeklinde dilimleyin.
  2. Kabuğunu soymasanız da piştikten sonra çok rahat bir şekilde kendisi ayrılıyor, panik yapmayın.
  3. Dilimlediğiniz ananasları eğer evde ızgaranız varsa tellerine dizin ve ızgaranızı açın. Eğer evde ızgara yoksa ve siz bu tarifi şahane bir mangal partisinden sonra yapacaksınız demektir.
  4. Ananas dilimlerini alüminyum folyoyla sardıktan sonra mangalın üzerine dizin. Yaklaşık 5 dakika kadar ananasların pişmesini bekleyin ve sonrasında pişen ananas dilimlerini sıcak sıcak servis tabaklarına alın.
  5. Bir dilim ananas üzerine derhal bir top vanilyalı dondurma bırakın ve o erimeden ananası yemek için programlanın.
  6. Ananasın en güzel hali artık sizin. Afiyetle hatta isterseniz bal ve toz şeker ilavesiyle tüketebilirsiniz. Ancak dikkat! Parmaklarınızı yememelisiniz.
 

  • Dondurmalı Kızarmış Ananas Tarifinin Pişirme Önerisi

    Alüminyum folyoya sardığınız ananas dilimlerini, ekstra bir baskı uygulamadan tost makinesinde de kısa sürede pişirebilirsiniz.

     

    Dondurmalı Kızarmış Ananas Tarifinin Servis Önerisi

    Arzu ederseniz; üzerine çilek, böğürtlen sosu, meyvenin kendisi hatta pudra şekeri veya tarçın ekleyebilirsiniz.

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