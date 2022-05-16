Ananasın En Tatlı Hali

Dondurmalı Kızarmış Ananas Tarifi İçin Malzemeler
- 1adetbüyük boy ananas
- 500gramvanilyalı dondurma
Dondurmalı Kızarmış Ananas Tarifi Nasıl Yapılır?
- Tatlı isteğinizi bastıracak olan pratik tarif için; üşenmiyorsanız ananasın kabuklarını soyarak ananası enine daireler şeklinde dilimleyin.
- Kabuğunu soymasanız da piştikten sonra çok rahat bir şekilde kendisi ayrılıyor, panik yapmayın.
- Dilimlediğiniz ananasları eğer evde ızgaranız varsa tellerine dizin ve ızgaranızı açın. Eğer evde ızgara yoksa ve siz bu tarifi şahane bir mangal partisinden sonra yapacaksınız demektir.
- Ananas dilimlerini alüminyum folyoyla sardıktan sonra mangalın üzerine dizin. Yaklaşık 5 dakika kadar ananasların pişmesini bekleyin ve sonrasında pişen ananas dilimlerini sıcak sıcak servis tabaklarına alın.
- Bir dilim ananas üzerine derhal bir top vanilyalı dondurma bırakın ve o erimeden ananası yemek için programlanın.
- Ananasın en güzel hali artık sizin. Afiyetle hatta isterseniz bal ve toz şeker ilavesiyle tüketebilirsiniz. Ancak dikkat! Parmaklarınızı yememelisiniz.
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Dondurmalı Kızarmış Ananas Tarifinin Pişirme Önerisi
Alüminyum folyoya sardığınız ananas dilimlerini, ekstra bir baskı uygulamadan tost makinesinde de kısa sürede pişirebilirsiniz.
Dondurmalı Kızarmış Ananas Tarifinin Servis Önerisi
Arzu ederseniz; üzerine çilek, böğürtlen sosu, meyvenin kendisi hatta pudra şekeri veya tarçın ekleyebilirsiniz.