Yunanlılardan, B Kategorisine düşürülmelerine tepki yağdı

Yunanistan Sağlık Bakanı Haris Teoharis ise dün yaptığı açıklamada, Rum hükümetinin kararını “yanlış bir karar” şeklinde nitelendirdi. Yunanistan’ın birçok ülkeden çok daha emniyetli olduğunu öne süren Teoharis, ülkesinin B Kategorisinde olmasının “mantıklı ve doğru olduğunu düşünmediğini” ifade etti

Güney Kıbrıs’ın Yunanistan’ı “A” kategorisinden “B” kategorisine düşürmesi Yunanistan’da tepkilere yol açarken, Güney Kıbrıs’ta dün yapılan testlerde 5 yeni Korona virüs vakasına rastlandı.

Alithia ve diğer gazeteler, son dönemde, Yunanistan’da Korona virüs vakalarının artması sebebiyle Yunanistan’ın 6 Ağustos tarihinden itibaren, “A” kategorisinden “B” kategorisine düşürülmesine Rum Turizm Bakanı’nın tepki gösterdiğini yazdı.

Gazete, Yunanistan’daki vaka sayısındaki artış ve Yunanistan’dan Güney Kıbrıs’a giden yolcularda Korona virüs vakalarının tespit edilmesinin, ülkenin gelişlerde negatif PCR testi istenen ülkeler kategorisi olan “B” kategorisine düşürülmesine sebep olduğunu vurguladı.

Yunan basınının dünkü haberlerinde bu konuya geniş yer verdiğini belirten gazete, Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu’nun dün konuya ilişkin açıklamasında ise “bu kararı kalbimiz sızlayarak, mecburiyetten aldık” dediğini aktardı.

Yunanistan Sağlık Bakanı Haris Teoharis ise dün yaptığı açıklamada, Rum hükümetinin kararını “yanlış bir karar” şeklinde nitelendirdi.

Yunanistan’ın birçok ülkeden çok daha emniyetli olduğunu öne süren Teoharis, ülkesinin B Kategorisinde olmasının “mantıklı ve doğru olduğunu düşünmediğini” ifade etti.

Gazete, Rum hükümetinin Yunanistan’ın düzeyini düşürmesinin ardından Güney Kıbrıs’tan Yunanistan’a yönelik birçok uçuşun iptal edilmeye başlandığını, uçak şirketlerinin de uçuşlarını seyrekleştirdiklerini duyurduklarını aktardı.

Öte yandan, Rum Sağlık Bakanlığı, 2 Ağustos tarihinden önce Yunanistan’a seyahat eden ve 6 Ağustos tarihinden sonra Güney Kıbrıs’a dönecek “Kıbrıs vatandaşı” ve Güney Kıbrıs’ta daimi olarak ikamet etmekte olanların ücretsiz PCR testine tabi tutulacaklarını da açıkladı.

İNGİLİZLER HERŞEYE RAĞMEN GELİYOR

Gazete bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs’taki havaalanlarında önceki gün yaşanan yoğunluk ve karmaşa sonrasında Rum yetkili makamlarının bazı ek önlemleri uygulamaya geçirdiğini yazdı.

Gazete, Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos ile Rum Polis Genel Müdürü Stelios Papateodoru’nun dün Larnaka Havaalanı’nda incelemelerde bulunarak bir toplantı gerçekleştirdiklerini, toplantıda havaalanlarında uygulanacak yeni tedbirlerin kararlaştırdıklarını aktardı.

Habere göre, Karusos konuya ilişkin açıklamasında, havaalanlarındaki yolcu yoğunluğunun her geçen gün artmakta olduğunu, günlük ortalama 8 bin 500 yolcuya hizmet verme noktasına geldiklerini belirterek, önceki gün yaşanalar gibi bazı sorunların yaşanmasının normal olduğunu ifade etti.

Önceki gün sosyal medyada yer alan görüntüleri doğrulayan Karusos, dün Larnaka havaalanına 50 uçuş gerçekleştiğini ve herhangi bir sorun yaşanmadığını belirtti.

İngiltere’den gelen uçaklarda büyük bir yoğunluk gözlemlendiğini, yolcuların sorularını yanıtlaması için hizmete konulan telefon numarasına sadece 2 saate 12 bin telefon geldiğini ifade eden Karusos, alınan önlemleri ise, havaalanlarında görevli emniyet mensupları ve sağlık personelinin sayıları ile pasaport kontrol noktalarının sayılarının arttırılması şeklinde sıraladı.

Karusos, ekspres kontrol noktalarının yeniden uygulamaya konmasının da gündeme alındığını ifade ederek, gerekmesi halinde başka önlemleri de uygulamaya koyacaklarını vurguladı.

Gazete, elde ettiği bilgilere göre ise, dün Baf Havaalanında, 6’sı geliş ve 6’sı gidiş olmak üzere toplam 16 uçuş gerçekleştirildiğini, bunlardan 6’sının İngiltere’ye geliş-gidişler olduğunu belirtti.