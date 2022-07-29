Yunanistan’la şimdi de ‘Abdülhamid Han’ gerilimi

Yunanistan’la ilişkilerde son dönemde artan gerilim, son olarak Ankara’nın "Abdülhamid Han sondaj gemisini Doğu Akdeniz’e gönderme” kararıyla tırmandı. Güney’de görüşen Yunan ve Güney Kıbrıslı bakanlardan Türkiye karşıtı açıklamalar geldi



Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yeni doğalgaz arama faaliyetleri Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ta paniğe yol açtı.

TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, önceki gün “Abdülhamid Han sondaj gemisini 9 Ağustos’ta Mersin’den ilk görev yerine uğurlayacağız” demişti.

Türkiye'nin bu hamlesi, Ankara-Atina hattında son dönemde hızla artan tansiyonun yeniden fırlamasına yol açtı. Yunan basını Türkiye'nin sondaj gemisinin Doğu Akdeniz'e gönderme kararını manşetlere taşırken, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Türkiye'yi bölgede tansiyonu artırmakla suçladı.

Lefkoşa'yı ziyaret eden Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'la görüşen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Ioannis Kasulidis, “Bunun gerçekleşmesini bekliyorduk. Bu durumun münhasır ekonomik bölgelerimizde tansiyona yol açmaması için atılacak adımları görüştük” dedi. Kasulidis, bu konuda Avrupa Birliği'ndeki ortaklarla beraber çalışacaklarını ve atılacak adımları beraber belirleyeceklerini de ifade etti.

Rum bakan, Türkiye'nin bölgede provokatif bir söylem benimsediğini öne sürerek “Biz yumuşak üslubumuzu koruyoruz” dedi.

