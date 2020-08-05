Yunanistan’ın yönelik seyahatlerde kaos

Güney Kıbrıs tarafından “B” kategorisine indirilen Yunanistan’ın, 14 gün zorunlu karantina gerektiren “C” kategorisine indirileceği yönündeki söylentilerin, Yunanistan’a yönelik seyahatlerde kaos ortamının oluşmasına sebep olduğu yazıldı

Güney Kıbrıs’ın, artan vakalar sebebiyle Yunanistan’ı, zorunlu PCR testi istenen ülkelerin yer aldığı “B” kategorisine indirmesi ve önce Limasol, ardından da tüm Güney Kıbrıs’ta görülen korona virüs vakalarındaki artışın kaos ortamı yarattığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi: “Seyahatlerde Panik Zinciri” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, “B” kategorisine indirilen Yunanistan’ın, 14 gün zorunlu karantina gerektiren “C” kategorisine indirileceği yönündeki söylentilerin, Yunanistan’a yönelik seyahatlerde kaos ortamının oluşmasına sebep olduğunu yazdı.

Gazete, Yunanistan’a seyahat etmeyi planlayan birçok Kıbrıslı Rum’un, dönüşte mecburi PCR testine tabi tutulacakları ve bunun da bir aileye büyük ek maliyet getireceği gerekçesiyle seyahatlerini iptal ettiklerini belirtirken, Yunanistan’dan Güney Kıbrıs’a gidecek birçok kişinin de özellikle Limasol’daki otellerdeki rezervasyonlarını iptal etmeye başladıklarını aktardı.

ANASTASİADİS İLE MİÇOTAKİS TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Alithia gazetesi, Yunanistan’ın “B” kategorisine indirilmesi kararında Rum Sağlık Bakanlığı’nın görüşünün etkili olduğunu, Bakanlığın, ilgili sağlık komitelerinin bu konuda görüşlerini almadan bu kararı verdiğini iddia etti.

Gazete, Rum hükümetinin karar konusunda Yunan makamlarını zamanında bilgilendirmediğini de belirterek, dün konuya ilişkin açıklamada bulunan Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios’un bu durumu kabul eden bir açıklamada bulunduğunu aktardı.

Kusios bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, “onları bilgilendirmiş olsaydık daha iyi olurdu” şeklinde konuştu.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ise, pazartesi akşamı Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’i telefonla arayarak, Yunanistan’ın “B” kategorisine indirildiğinin bilgisini verdiğini de belirtti.

Telefonla görüşme talebinin Miçotakis’ten geldiğini ifade eden gazete, telefon görüşmesinin ayrıntılarına dair bir bilgiye ise sahip olmadıklarını aktardı.