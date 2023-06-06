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“Yunanistan’ın her silahlı çatışmasında kararlılıkla varız”

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Rum Savunma Bakanı Yorgallas: “Kıbrıs Helenizmi, etkin dayanışma ve ulusal yükümlülüğünün göstergesi olarak, Yunanistan’ın milli haklarını savunmak için her türlü silahlı çatışmasında kararlılıkla varım der”

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“Yunanistan’ın her silahlı çatışmasında kararlılıkla varız”
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Rum Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas, “Kıbrıs Helenizmi, etkin dayanışma ve ulusal yükümlülüğünün göstergesi olarak Yunanistan’ın, ulusal haklarını savunmak için her türlü silahlı çatışmasında varım der” ifadesini kullandı.
Politis’in haberine göre Lefkara’da ELDİK (Yunan Alayı) onuruna düzenlenen bir etkinlikte konuşan Yorgallas, “Yunanistan Kıbrıs Kuvveti’nin ‘Büyükada’daki (Kıbrıs) kesintisiz varlığı, millî birliği güçlü tutmasının ötesinde Kıbrıs halkı için güvenlik ve önleme unsuru oluşturur ve Yunanistan’la sarsılmaz ve istikrarlı ilişkilerin güçlü göstergesidir” dedi.
Yorgallas, “özgürlük ve varoluş mücadelesi vermekte olduklarını” öne sürerek bu “mücadelelerinde her türlü desteği” verdiği için Yunanistan’a müteşekkir olduklarını söyledi, şunları ekledi:
“Kıbrıs Helenleri ulusun kurtuluş mücadelelerine sürekli ve kesintisiz aktif katılmıştır. Kıbrıs Helenizmi, etkin dayanışma ve ulusal yükümlülüğünün göstergesi olarak, Yunanistan’ın milli haklarını savunmak için her türlü silahlı çatışmasında kararlılıkla varım der.”
Alithia haberi “Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas: ELDİK Kıbrıs Cumhuriyeti Modern Tarihinin Kopmaz Parçasıdır” başlığıyla aktardı.
 
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