Yunanistan’da yakılan ateş Güney'e getirildi

Sınır olaylarında hayatını kaybeden İsaak ve Solomu'yu anma törenlerinde Yunanistan’ın desteğini göstermek amacıyla Yunanistan’da yakılan bir ateş Güney Kıbrıs’a getirildi ve Rum motosikletiler, yüzücüler ve bisikletliler tarafından Güney Kıbrıs’ın çeşitli yerlerine dolaştırıldı

Derinya bölgesinde 1996 yılında meydana gelen olaylarda ölen Tassos İsaak ve Solomos Solomu bu yıl da gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle anıldı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, “İsaak-Solomu Anı İnisiyatifi’nin”, 1996 yılında Derinya’daki olaylarda ölen Tassos İsaak ve Solomos Solomu’yu bu yıl da gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle andıklarını yazdılar.

Gazete, söz konusu inisiyatif tarafında yapılan organizasyon neticesinde, Yunanistan’ın desteğini göstermek amacıyla Yunanistan’da yakılan bir ateşin Güney Kıbrıs’a getirildiğini ve Rum motosikletiler, yüzücüler ve bisikletliler tarafından Güney Kıbrıs’ın çeşitli yerlerine dolaştırıldığını belirtti.

Rum motosikletlilerin her yıl olduğu gibi Cumartesi günü de “Ayios Demetios” (Metehan), “Ledra Palace” ve “Ledra Yolu” (Uzun Yol) sınır kapılarını sembolik olarak geçişlere kapattıklarını belirten gazete, İsaak ve Solomu için önceki gün de kilisede bir ayin düzenlendiğini de aktardı.

Alithia gazetesi ise İsaak ve Solomu için önceki Cumartesi sabah gerçekleştirilen anma töreninde yapılan konuşmalara geniş şekilde yer verirken, motosikletlilerin önceki Cumartesi günkü eylemi sırasında sınır kapılarında önlemlerin arttırıldığını, özellikle Derinya bölgesinde BM üyelerinin de devriyelerini sıklaştırdıklarını aktardı.

