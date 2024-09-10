Yunanistan’da Güney Kıbrıs bağlantılı suç çetesi çökertildi

Yunanistan polisinin dün, Güney Kıbrıs’ta da bağlantısı bulunan bir suç çetesini çökerttiğini açıkladığı bildirildi.

Alithia gazetesi, polisten yapılan açıklamaya göre suç çetesinin paravan şirketler kurarak hem Yunanistan’da, hem de Güney Kıbrıs’ta çok sayıda sanal işlem yaptığını ve bu işlemlerin mali değerinin 150 milyon euronun üzerinde olduğunu yazdı.

Haberde, işlemlerin Katma Değer Vergisi (KDV) ödemeden yapıldığı ve 2019’dan beri faaliyet gösterdiği ifade edilen bu çetenin üyesi olan 21 kişinin tutuklandığı; 41 kişinin de aranmakta olduğu ifade edildi

