Yunanistan'dan 20 Temmuz'a "Türk barbarlığı" nitelendirmesi

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Barış Harekatı’nın yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Gazeteye göre Miçotakis, “46 yıl geçse de, zamanın çözüme engel olmasına izin vermeyeceklerini” belirtirken, Avrupa topraklarının “yasadışı işgaline” şimdi de “ardışık saldırgan faaliyetler” eklendiğini ve “Kıbrıs Cumhuriyeti” ile Yunanistan’ın egemenlik haklarına itiraz edildiğini iddia etti.

Miçotakis, Türkiye’nin ayrıca “tarih dışı kararlar” da alarak, Ayasofya Müzesi’ni camiye dönüştürdüğünü ifade etti.

Habere göre Miçotakis, yeniden birleşmiş ve Avrupalı bir Kıbrıs için mücadele edeceklerini de sözlerine ekledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da, Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın gittikçe artan bir “Türk saldırganlığının” odağında bulunduğunu öne sürerek, bunun Doğu Akdeniz bölgesindeki güvenliği ve istikrarı büyük tehlike altına soktuğunu iddia etti.

Dendias, “Türk işgalinin” getirdiklerine hiçbir zaman rıza göstermeyeceklerini ve Yunan dış politikasının değişmez önceliğinin kapsamlı, karşılıklı kabul edilebilir ve adil bir çözüm çerçevesinde “işgalin sona ermesi, işgal askerinin çekilmesi” ve garantörlük sisteminin sonlandırılması olduğunu belirtti.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu ise 20 Temmuz 1974’ün bu seneki yıl dönümünde, “ilk defa bu denli bir Türk saldırganlığıyla” karşı karşıya olduklarını ve bunun, tüm Doğu Akdeniz’de gözlemlendiğini öne sürdü.

Sakellaropulu, Kıbrıs’taki “Türk işgalinin” üzerinden 46 yıl geçtiğini, ancak acının azalmadığını ve “Türk barbarlığının, işlenen suçların, bunların getirilerinin”, göçmenliğin, kayıp ailelerinin devam etmekte olan dramının, kültürel mirasın “yağmalanmasının”, Kıbrıslı Türklerle Rumların “zorla ayrılmasının” ve “Türk kolonizasyonunun” unutulmadığını söyledi.