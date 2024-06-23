banner913
banner932
Boğaziçi, İskele’yi tek geçti
Boğaziçi, İskele’yi tek geçti
6 0
BMW kül oldu
BMW kül oldu
30 0
 
Ernest, İsviçre 2. Lig’e transfer oldu
Ernest, İsviçre 2. Lig’e transfer oldu
30 0
Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partiler çarşamba günü ara bölgede bir araya gelecek
Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partiler çarşamba günü ara bölgede bir araya gelecek
42 0
46. Güzelyurt Portakal Festivali 24 Haziran’da başlıyor
46. Güzelyurt Portakal Festivali 24 Haziran’da başlıyor
45 0
Eğitim camiası bir değerini daha sonsuzluğa uğurladı
Eğitim camiası bir değerini daha sonsuzluğa uğurladı
513 0
Taklacı teklifleri değerlendiriyor
Taklacı teklifleri değerlendiriyor
43 0
banner1032

 Yunanistan Başbakanı Miçotakis de 20 Temmuz'da adaya gelecek

banner1020

Fileleftheros gazetesi: “Miçotakis ve Erdoğan Kıbrıs’ta – İşgalin Yarım Asır Sonraki Yıl Dönümü İçin Geliyorlar” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nın kınanması etkinliklerine katılmak üzere Güney Kıbrıs’a gideceğini yazdı

banner974
 Yunanistan Başbakanı Miçotakis de 20 Temmuz'da adaya gelecek
banner971
 Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in davetini üzerine 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı yıldönümü sebebiyle gerçekleştirilecek kınama etkinliğinde konuşma yapmak üzere Güney Kıbrıs’a gideceği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi: “Miçotakis ve Erdoğan Kıbrıs’ta – İşgalin Yarım Asır Sonraki Yıl Dönümü İçin Geliyorlar” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nın kınanması etkinliklerine katılmak üzere Güney Kıbrıs’a gideceğini yazdı.
Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in Miçotakis’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve bu görüşmede anti işgal etkinliklerine katılması yönünde Miçotakis’i davet ettiğini belirtirken ilk kez bir Yunan Başbakanın Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek bir anti işgal etkinliğine katılacağını vurguladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da 20 Temmuz’da KKTC’de düzenlenecek kutlama etkinliklerine katılacağını, böylece ilk kez Türkiye Cumhurbaşkanı ile Yunanistan Başbakanı’nın aynı anda adada olacaklarını ifade eden gazete, Miçotakis’in 20 Temmuz akşamı gerçekleştirilecek etkinliğin konuğu olacağını ifade etti.
-Erdoğan ve Miçotakis NATO zirvesinde görüşecekler
Gazete haberinin devamında, Erdoğan ve Miçotakis’in Kıbrıs’taki etkinliklere katılmalarının 10 gün öncesinde ABD’nin Washington kentinde düzenlenecek olan NATO liderler zirvesine görüşeceklerini de yazdı.
Habere göre Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde, iki liderin geçtiğimiz Mayıs ayında Ankara’da yaptıkları görüşme sonrasında yaşanan gelişmeler ele alınacak.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.