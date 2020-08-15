Yunanistan'a Almanya-Borell engeli

Yunanistan’ın, AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısında, Almanya ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in engeliyle karşı karşıya kaldığını, bu nedenden dolayı Yunanistan’ın Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki provokasyonları için önerdiği AB ortak açıklamasının da gerekli desteği görmediği bildirildi

Yunanistan’ın, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili olarak dün video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısında, Almanya ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in olumsuz tavrıyla karşılaştığı belirtildi.

Rum basını, toplantıda yaşanan gelişmelere bugün geniş yer ayırdı.

Fileleftheros gazetesi “Almanya-Borrell’den Blok-Ortak Açıklama İçin Yunanistan’ın Taslağı Geçmedi” başlıklarıyla verdiği haberinde, Yunanistan’ın, AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısında, Almanya ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in engeliyle karşı karşıya kaldığını, bu nedenden dolayı Yunanistan’ın Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki provokasyonları için önerdiği AB ortak açıklamasının da gerekli desteği görmediğini belirtti.

AB dışişleri bakanlarının konuyu, 27-28 Ağustos’ta yapılacak gayriresmî Avrupa Konseyi’ne havale ettiğini belirten gazete, oradaki toplantıda Borrell’in, Türkiye’ye karşı AB tarafından daha fazla tedbire yönelik seçenekler belgesini de sunacağını yazdı.

AB Dış İlişkiler Konseyi’nin dünkü toplantısında, AB’nin daha önce Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri konusundaki sonuç bildirgelerinin teyit edildiğini kaydeden gazete, Avrupalı dışişleri bakanlarının, dayanışma ve desteklerinin yanı sıra uluslararası hukuk temelinde diyaloğun sürdürülmesi isteklerini de ifade ettiğini belirtti.

Atina’nın elbette ki bu gelişmeden ve özellikle Almanya’nın tutumundan memnun kalmadığını belirten gazete, bir önceki inisiyatifi nedeniyle Almanya’nın, Türkiye ile Yunanistan hükümetleri arasındaki genişletilmiş temasların başlamasından önce Yunanistan-Mısır arasındaki anlaşmanın ilan edilmesinden rahatsızlık duyduğunun görüldüğünü de yazdı.

Gazete aynı haberinde, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “gemilerimize karşı yapılabilecek en ufak saldırının yanıtsız kalmayacağı” şeklindeki açıklamasına da geniş yer verirken, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin de Doğu Akdeniz’de Yunan kara sularına girip çıkarak, rotasını sürdürdüğünü belirtti.

Öte yandan Politis gazetesi ilgili haberi “Bir Yandan Destek Ancak… Diyalog ve Gerilimden Kaçınma İstiyorlar” başlığıyla aktarırken AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in toplantı sonrasındaki açıklamasına ve toplantıda yaşanan gelişmelere yer verdi.

Gazete haberinde Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin 27-28 Ağustos’taki toplantıya havale edilmesi, Yunanistan’ın ortak açıklama önerisinin (özellikle Almanya’nın itirazları nedeniyle) kabul görmemesi gibi olguları aktardı.

Haravgi gazetesi ise ilgili haberi “Türkiye’ye Karşı Ne Karar Ne Yaptırım” başlığıyla verirken dünkü toplantı kapsamında Türkiye’ye karşı ne bir kararın ne de bir tedbirin açıklandığına dikkati çekerken toplantıda Almanya’nın, sorunları çözmek adına Türkiye ve Yunanistan’ın diyaloğa girmesine atıfta bulunan tutumunun hakim olduğunu da yazdı.