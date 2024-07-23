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Yunan Meclis Binasında "unutmuyorum" sembolü

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Yunan Meclis Binasında "unutmuyorum" sembolü
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Kıbrıslı Rumların sembolü haline gelen ve  üzerinde "unutmuyorum" yazısının yer aldığı "kana bulanmış Kıbrıs haritası" fotoğrafının Yunanistan Meclis binası üzerine ışık şeklinde yansıtıldığı belirtildi.
Politis gazetesi ilgili kısa haberinde, bahse konu resmin, 14 Ağustos 1974 sabahı yazar Nikos Dimu tarafından yaratıldığını da anımsattı.
 
 
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