Yunan Meclis Binasında "unutmuyorum" sembolü

Kıbrıslı Rumların sembolü haline gelen ve üzerinde "unutmuyorum" yazısının yer aldığı "kana bulanmış Kıbrıs haritası" fotoğrafının Yunanistan Meclis binası üzerine ışık şeklinde yansıtıldığı belirtildi.

Politis gazetesi ilgili kısa haberinde, bahse konu resmin, 14 Ağustos 1974 sabahı yazar Nikos Dimu tarafından yaratıldığını da anımsattı.



