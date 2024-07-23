Yunan Meclis Binasında "unutmuyorum" sembolü

Kıbrıslı Rumların sembolü haline gelen ve üzerinde "unutmuyorum" yazısının yer aldığı "kana bulanmış Kıbrıs haritası" fotoğrafının Yunanistan Meclis binası üzerine ışık şeklinde yansıtıldığı belirtildi.
Politis gazetesi ilgili kısa haberinde, bahse konu resmin, 14 Ağustos 1974 sabahı yazar Nikos Dimu tarafından yaratıldığını da anımsattı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.