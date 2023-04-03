Yorgallas: “Avrupa Birliği Kıbrıs sorununda belirleyici rol oynamalı”

Rum Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas, 25 Mart 1821 Yunan ayaklanması ve 1 Nisan 1955'te EOKA’nın silahlı saldırılara başlamasının yıl dönümü kutlamak için Yeri’deki Ayiu Mina Kilisesi’nde yapılan dini etkinlikte “Avrupa Birliği Kıbrıs sorununda belirleyici rol oynamalı” dedi.

Alithia ve diğer gazetelere göre “Kıbrıs’taki mevcut durumun ülkenin geleceği olamayacağını” söyleyen Yorgallas “Özellikle Türk işgali sağlamlaşamaz. Zorluklar olduğunu çok iyi biliyoruz. Zorlukları ortadan kaldırmak, diyaloğun yeniden başlaması için gerekli şartları yaratmak, çok arzu edilen kurtuluş ve AB ilke ve değerleri zemininde adil, sürdürülebilir bir çözüm ile yeniden birleşme hedefini başarmak zorundayız” ifadelerini kullandı. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve hükümetinin, AB’nin belirleyici rol oynayabileceğine, oynaması gerektiğine inandığını ekledi.

