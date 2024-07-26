Yılda ortalama 30 kişi denizde boğularak ölüyor

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanı Mihalis Damianos, ülkesinde yılda ortalama 30 kişinin denizde boğularak öldüğünü açıkladı.

Alithia ve diğer gazetelere göre “25 Temmuz Deniz Kazalarını ve Boğulmalarını Önleme Ulusal Günü” nedeniyle düzenlenen törende konuşan Damianos, Güney Kıbrıs’ta yılda ortalama 30 boğulmaya bağlı ölüm meydana geldiğini, ölenlerin büyük çoğunluğunun 60 yaş üzeri erkekler olduğunu söyledi.

Damianos boğulma ve deniz kazalarına bağlı ölümleri sıfırlama hedefiyle merkezi Yunanistan’da bulunan “Safe Water Sports” isimli sivil toplum örgütünün iş birliğinde bir eylem planı yürütmekte olduklarını da açıkladı.

