Yeşillerden 24 kurum için tedbir çağrısı

Güney Kıbrıs’taki siyasi partilerden olan Çevreciler Hareketi -Vatandaş İşbirliği, bugün düzenlediği basın toplantısıyla Kuzey Kıbrıs’taki Kıbrıs Rumlarının mülklerini yağmaladığını iddia ettiği KKTC’deki 24 ticari kuruluşu kamuoyuna açıklayarak bunlarla ilgili Rum hükümetinden gerekli tedbirleri almasını talep etti.
Söz konusu Hareket, hükümeti şirketlere karşı harekete geçmeye ve bu tür ihlalleri önlemek için daha sıkı önlemler uygulamaya çağırdı.
Yeşiller, hükümetin Kıbrıs Rum mallarının sözde gaspına karşı politikasını tam olarak uygulamasını ve mevcut tüm kaynaklardan kanıt aramasını talep etti.
Çevre Hareketi - Yurttaş İşbirliği, tedbir alınmasını istediği KKTC’de turizm ve gayrımenkul sektöründe faaliyet gösteren 24 şirketi şöyle açıkladı:
LEWIS GÜVEN GRUBU
(Karpaz Gate Marina, Gillham Vineyard Hotel, Etel Vinary ve daha fazlası)
David Lewis
ARKIN GRUP
Erbil Arkın
Ahmet Arkın
Sinan Arkın
ARIKLI AİLESİ
Ayhan Arıklı (Kardeş) – Oray İnşaat
Erkan Arıklı (Oğul) – Emlakçı
DND EVLERİ
Ozan Dokmecioğlu
UZUN İNŞAAT (UZUN ŞİRKETLER GRUBU)
Gürsel Uzun
Şefik Uzun
AVRASYA İNŞAAT
Fuat Karatoprak
Suat Karatoprak
ÖZOK EMLAK (ÖZOK GRUP)
Ali Özok
KIBRIS GELİŞMELERİ
Çağatay Özbirim
Harper Özbirim
Çağla Özbirim
NOYANLAR ŞİRKETLER GRUBU
Ahmet Noyan
Denizhan Kanatlı
Gökhan Noyan
Mustafa Noyan
Sultan Noyan
DÖVEÇ İNŞAAT
Burçin Döveç
NORTHERLAND GROUP
Koral Bozkurt
AKOL GRUP
Niyazi Sanal
ÖZYALÇIN İNŞAAT
Yağmur Özyalçın
Yaprak Özyalçın
UMAY GRUP
Hüseyin Umay
FARZ ŞİRKETLER GRUBU
Erman Çitim
CARRINGTON GRUBU
Şükrü Karakaya
OMAĞ ŞİRKETLER GRUBU
Kemal Omag
Şaziye Omag
4ER İNŞAAT
Nihat Dörter
Metin Dörter
Begüm Dörter
LEWIS CLAYDON'DAKİ GELİŞMELER
Bryn Lewis
Alan Claydon
Handan Lewis
AROK İNŞAAT
Yusuf Turanlı
GAZİMAĞUSA İNŞAAT
Cafer Gürcafer (“Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği” Sözde Başkanı)
IMMOBILIEN NORD ZYPERN (ACCURATE GMBH)
Mesut Volkan
TEKCE YURTDIŞI GAYRIMENKUL
Bayram Tekçe
NORTH SKY EMLAK
Erdem Çıtıl
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