Yeşillerden 24 kurum için tedbir çağrısı

Güney Kıbrıs’taki siyasi partilerden olan Çevreciler Hareketi -Vatandaş İşbirliği, bugün düzenlediği basın toplantısıyla Kuzey Kıbrıs’taki Kıbrıs Rumlarının mülklerini yağmaladığını iddia ettiği KKTC’deki 24 ticari kuruluşu kamuoyuna açıklayarak bunlarla ilgili Rum hükümetinden gerekli tedbirleri almasını talep etti.

Söz konusu Hareket, hükümeti şirketlere karşı harekete geçmeye ve bu tür ihlalleri önlemek için daha sıkı önlemler uygulamaya çağırdı.

Yeşiller, hükümetin Kıbrıs Rum mallarının sözde gaspına karşı politikasını tam olarak uygulamasını ve mevcut tüm kaynaklardan kanıt aramasını talep etti.

Çevre Hareketi - Yurttaş İşbirliği, tedbir alınmasını istediği KKTC’de turizm ve gayrımenkul sektöründe faaliyet gösteren 24 şirketi şöyle açıkladı:







LEWIS GÜVEN GRUBU

(Karpaz Gate Marina, Gillham Vineyard Hotel, Etel Vinary ve daha fazlası)

David Lewis

ARKIN GRUP

Erbil Arkın

Ahmet Arkın

Sinan Arkın

ARIKLI AİLESİ

Ayhan Arıklı (Kardeş) – Oray İnşaat

Erkan Arıklı (Oğul) – Emlakçı

DND EVLERİ

Ozan Dokmecioğlu

UZUN İNŞAAT (UZUN ŞİRKETLER GRUBU)

Gürsel Uzun

Şefik Uzun

AVRASYA İNŞAAT

Fuat Karatoprak

Suat Karatoprak

ÖZOK EMLAK (ÖZOK GRUP)

Ali Özok

KIBRIS GELİŞMELERİ

Çağatay Özbirim

Harper Özbirim

Çağla Özbirim

NOYANLAR ŞİRKETLER GRUBU

Ahmet Noyan

Denizhan Kanatlı

Gökhan Noyan

Mustafa Noyan

Sultan Noyan

DÖVEÇ İNŞAAT

Burçin Döveç

NORTHERLAND GROUP

Koral Bozkurt

AKOL GRUP

Niyazi Sanal

ÖZYALÇIN İNŞAAT

Yağmur Özyalçın

Yaprak Özyalçın

UMAY GRUP

Hüseyin Umay

FARZ ŞİRKETLER GRUBU

Erman Çitim

CARRINGTON GRUBU

Şükrü Karakaya

OMAĞ ŞİRKETLER GRUBU

Kemal Omag

Şaziye Omag

4ER İNŞAAT

Nihat Dörter

Metin Dörter

Begüm Dörter

LEWIS CLAYDON'DAKİ GELİŞMELER

Bryn Lewis

Alan Claydon

Handan Lewis

AROK İNŞAAT

Yusuf Turanlı

GAZİMAĞUSA İNŞAAT

Cafer Gürcafer (“Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği” Sözde Başkanı)

IMMOBILIEN NORD ZYPERN (ACCURATE GMBH)

Mesut Volkan

TEKCE YURTDIŞI GAYRIMENKUL

Bayram Tekçe

NORTH SKY EMLAK

Erdem Çıtıl

