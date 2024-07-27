Yeşil kaplumbağa “Lusi” doğaya bırakıldı

Ağrotur’daki İngiliz üs Çevre Eğitimi Merkezi ekiplerince bitkin halde bulunan “Lusi” isimli yeşil kaplumbağanın, dün doğaya salıverildiği bildirildi.



Haravgi ve diğer gazeteler bitkin halde bulunduktan sonra Balıkçılık ve Deniz Araştırmaları Merkezi’nde 3 ay tedavi gören Yeşil Kaplumbağa Lusi”nin, Ada’daki iki yeşil kaplumbağa cinsinden biri olduğunu yazdı.



