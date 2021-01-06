Yeşil Hat'tın denetlenmesi amaçlı alım ihalesiz olunca tepki çekti

Rum Savunma Bakanlığı’nın, Yeşil Hat’tın elektronik teçhizatla denetlenmesi konusunda açık ihaleye çıkmak yerine İsrail’den doğrudan alım gerçekleştirme yoluna gittiğine dair iddialar bulunduğunu, bu iddiaların Rum Sanayi ve Ticaret Odası (KEVE) ile Rum İşverenler ve Sanayiciler Federasyonu (OEV) tarafından tepkiyle karşılandı

KKTC ile Güney Kıbrıs’ı ayıran Yeşil Hat’tın denetlenmesi için gerekli elektronik teçhizatların alımı konusunda Rum Savunma Bakanlığı’nın açık ihaleye çıkmak yerine İsrail’den doğrudan satın alma yoluna gitmesinin Güney Kıbrıs’ta örgütlü sanayi ve ticaret odalarının tepkisini çektiği bildirildi.

Politis gazetesi, Rum Savunma Bakanlığı’nın, Yeşil Hat’tın elektronik teçhizatla denetlenmesi konusunda açık ihaleye çıkmak yerine İsrail’den doğrudan alım gerçekleştirme yoluna gittiğine dair iddialar bulunduğunu, bu iddiaların Rum Sanayi ve Ticaret Odası (KEVE) ile Rum İşverenler ve Sanayiciler Federasyonu (OEV) tarafından tepkiyle karşılandığını yazdı.

Gazete, KEVE Başkanı Andreas Andreu ve OEV Başkanı Mihalis Andoniu’nun Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis’e gönderdikleri mektuplarda, Yeşil Hat’tın kontrol ve denetlenmesinde kullanılacak kamera, drone, radar vs gibi araçların Rum şirketlerin de katılabilecekleri ihalelerle alınmak yerine, doğrudan İsrail’den satın alınması yönüne gidilmesini protesto ettiklerini yazdı.

Andreu ve Andoniu söz konusu mektuplarında, İsrail’den 15 milyon Euro’ya satın alınma yöntemine gidilmesinin çok maliyetli olacağı ve güvenlik zafiyetleri de doğuracağını belirterek, Rum şirketlerin de katılabilecekleri bir ihalenin yapılmasının, hem daha düşük maliyet hem de güvenlik avantajlarını sağlayacağını vurguladılar.