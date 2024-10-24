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Yeşil Hat’tan kuzeye bakış

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Avrupa Konseyi Başkanlığı'na yeni seçilen ve görevi Aralık 2024’te devralacak Antonio Costa, Güney Kıbrıs’ı ziyaret etti, Lefkoşa Surlariçi’nin Güneyini ve Yeşil Hat boyunu gezdi

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Yeşil Hat’tan kuzeye bakış
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Avrupa Konseyi Başkanlığı'na yeni seçilen ve görevi Aralık 2024’te devralacak Antonio Costa dün Güney Kıbrıs’ı ziyaret etti.
Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis, Antonio Costa’nın “BM Genel Sekreteri’nin müzakerelerin yeniden başlaması yönündeki yeni inisiyatifinde AB’nin güçlenmiş rolü belirleyici ve özlüdür” ifadesini kullandı.
Rum Sözcü Letimbiotis, Costa’nın Güney Kıbrıs ziyaretinin AB’nin önümüzdeki dönemde ana önceliklerini belirlemesi gereken ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlatma hedefiyle inisiyatif aldığı bir zamana denk geldiğine işarete etti.
Letimbiotis, Costa’nın Avrupa Konseyi başkanlığına hazırlık çerçevesinde, AB açısından önümüzdeki kritik döneme dair ortak yaklaşım ve politika belirlemek üzere AB üyesi devletleri ziyaret etmekte olduğunu, Güney Kıbrıs’a da bu amaçla geldiğini söyledi.
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Antonio Costa’yı dün saat 10.00’da Rum Başkanlık Sarayı’nda ağırladı. Ardından Lefkoşa Surlariçi’nin Güney Kıbrıs’ta kalan tarafını ve Yeşil Hat boyunu gezdirdi. Hristodulidis ayrıca Costa ve heyeti onuruna akşam yemeği verdi.
 
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