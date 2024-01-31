Yeşil Hat Tüzüğü’ne yeni ürünler

Rum hükümetinin Kıbrıslı Türklere yönelik açıkladığı önlemler paketi çerçevesinde Yeşil Hat Tüzüğü’ne eklediği yeni ürünlerin “kahve, turşu, limonata, donmuş sebzeler, donmuş patates ve kurutulmuş molehiya” olduğu açıkladı

Güney Kıbrıs Sanayi ve Ticaret Odası (KEVE), Kıbrıs Rum yönetimi tarafından açıklanan önlemler arasında yer alan, Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesinde iki taraf arasında ticareti yapılan ürünlere yenilerinin eklenmesi kararı konusunda açıklamada bulundu.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros ve diğer gazeteler, KEVE’den önceki gün yapılan açıklamada, Rum hükümetinin Kıbrıslı Türklere yönelik geçtiğimiz Cuma günü açıkladığı önlemler paketi çerçevesinde yer alan altı yeni ürünün Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesinde karşılıklı ticaretine izin verilmesinin desteklendiği ancak bazı önlemlerin alınmasının talep edildiğini yazdı.

Gazete, “İşgal Bölgelerinden Kahve İçin Karşı Önlemler” başlığı altında verdiği haberinde, Rum hükümetinin “kahve, turşu, limonata, donmuş sebzeler, donmuş patates ve kurutulmuş molehiya” ticaretinin Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında izin verilen 6 yeni ürün olduklarını açıkladığını hatırlatırken bu ürünlerin geçişine izin verilmesi uygulamasının ne zaman hayata geçirileceğinin ise bilinmediğini vurguladı.

KEVE’nin açıklamasında ise özetle; “iki taraf arasında ekonomik iş birliğinin, iş birliği ruhunu güçlendireceği ve Kıbrıs sorununun bütünlüklü çözümüne katkı sağlayacağı konusunda hemfikir olduklarını ancak bu yöndeki çabanın karşılıklı olması gerektiği” vurgulanırken Kıbrıs Türk ürünlerinin Güney Kıbrıs’taki satışı miktarının, Rum ürünlerinin KKTC’deki satış miktarının “neredeyse 15 katı olması sebebiyle, bu iş birliğinin karşılıklı olması unsurunun sağlanamadığının görüldüğü” öne sürüldü.

Kıbrıs Rum ürünlerinin KKTC’de satışının az olmasının başlıca iki sebebinden birinin; Kıbrıs Türk makamları, Kıbrıslı Rum iş adamlarından ürün almak isteyen Kıbrıslı Türk tüccarlardan – “pek de kolay verilmeyen” – özel bir izin almalarını talep etmesi, ikinci sebebin ise, Kıbrıs Rum ürünlerinden yüzde 19 oranında KDV alınması sebebiyle rekabet edebilirlik unsurunun ortadan kalkması olduğu iddia edildi.

