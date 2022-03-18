'Yeşil Hat’ “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin iç sınırı” olarak söz edildi

Avrupa Parlamentosu Siyasi Özgürlükler Adalet ve İç Konular Komitesi Raportörü Peter Kofod’un rapor ve yasa taslağında Yeşil Hat’tın “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin iç sınırı” olarak söz edildiği bildirildi.

Alithia, Kofod’un raporunun ele alındığı Brüksel’deki toplantının ardından, Kıbrıs’ta, Schengen müktesebatı kurallarının Schengen Bilgi Sistemi (SIS) alanında uygulanmasına yeşil ışık yakma eğilimi oluştuğunu yazdı.

Habere göre, bu çerçevede Avrupa Komisyonu’na, Güney Kıbrıs’ın ilgili hükümlerini doğru uygulayıp uygulamadığını saptama olanağı sağlayacak Schengen Bilgi Sistemi verilerinin Güney Kıbrıs’a aktarılmasını öngören bir yasa taslağının onaylanması bekleniyor.

Gazetenin Rum Haber Ajansı’na (KİPE) dayandırdığı habede, raporda, mülteci akışındaki artış nedeniyle Rum makamlarının, Yeşil Hat üzerinden mülteci ve siyasi sığınmacı girişlerine dair bilgileri SIS’te doğrulayabilmesi gereğine işaret edildi.

Güney Kıbrıs’ın Schengen bölgesinde olmadığı, gelecekte bu bölgeye gireceğinde, SIS’e dâhil olup olmadığına bakılmaksızın dış sınırlarında güvenliği idame ettirme kabiliyeti bakımından değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Taslakta, raportörün düşüncesinin gerekçesi bölümünde Yeşil Hat için “iç sınırlar” tanımı yapıldı.