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Yenilenmiş koronavirüs aşıları Güney Kıbrıs’a ulaştı

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Yenilenmiş koronavirüs aşıları Güney Kıbrıs’a ulaştı
 “Pfizer” şirketinin, koronavirüsün yeni varyantlarını da içeren aşısı Güney Kıbrıs’a dün ulaştı.
Politis gazetesi, “Pfizer” şirketinin yenilenen koronavirüs aşısından 50 bin adedin, dün Güney Kıbrıs’a ulaştığını yazdı.
Haberde, “Moderna” şirketinin yeni aşılarının da önümüzdeki günlerde Güney Kıbrıs’a ulaşacağı belirtilirken bu ay içinde gelecek aşı miktarının 240 bin olmasının öngörüldüğünü bildirdi.
Gazete, aşıların hangi yaş grupları veya kişilere uygulanacağının henüz netlik kazanmadığını, “Ulusal Aşı Komitesi’nin” toplanarak bu konuda karar üreteceğini aktardı.
 
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