Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bir hastabakıcı pozitif

Makarios Hastanesi’nin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bir hastabakıcının daha Covid-19 pozitif çıktığı bildirildi.

Alithia gazetesi, yoğun bakım ünitesinde ikinci pozitif vakanın ardından yetkili birimlerin alarma geçtiğini ve pozitif çıkan hastabakıcının, diğer hastabakıcı gibi aşısız olduğunu yazdı.

Haberde, pozitif çıkan ikinci hastabakıcının yakın temaslı olmasından dolayı ev karantinasında bulunduğu kaydedildi.

PANDEMİNİN MALİYETİ 100 MİLYON EURO

Gazete, bir diğer haberinde ise Covid-19 pandemisinin Güney Kıbrıs’a maliyetinin 100 milyon Euro olduğunu yazdı.

Haberde, Rum Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü (OKİPİ) yetkilisi Hristis Loizidis’in, pandeminin başlangıcından bu yana 600’ü yoğun bakımda olmak üzere 6 binden fazla Covid-19 hastasının hastanelerde tedavi gördüğünü söylediği belirtildi.

Gazeteye göre Loizidis, toplam doktor sayısının 767, hastabakıcı sayısının da 3 bin 555 olduğunu ve Güney Kıbrıs’ta daha önce hiç bu kadar fazla sayıda hastabakıcının görev yapmadığını söyledi.

LİMASOL’DAKİ BİR İLKOKULDA 26 POZİTİF VAKA ÇIKTI, OKUL KAPATILDI

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise, Limasol’daki bir ilkokulda 26 pozitif vaka tespit edildiğini ve okulun önümüzdeki 3 gün boyunca kapalı olacağını yazdı.

Haberde, 26 vakadan 23’ünün öğrenci olduğu belirtildi.