Yeni Rum Müzakereci Menelaos Menelau oldu

Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos yazılı bir açıklama yaparak 15 Mayıs itibarıyla Rum müzakereciliğe, Dışişleri Bakanlığı personeli olan Menelaos Menelau’nun atanacağını duyurdu.

Rum haber kaynaklarına göre Hükümet Sözcüsü Pelekanos, müzakereci Andreas Mavroyannis’in istifası ve bu göreve atanacak olan Menelaos Menelau hakkında yazılı açıklama yaptı.

Pelekanos açıklamasında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Mavroyannis’in istifa mektubuna yönelik yanıtında, katkılarından ve gösterdiği işbirliğinden ötürü Mavroyannis’e yönelik teşekkürlerini sunduğunu belirtti.

Pelekanos ayrıca Anastasiadis’in 15 Mayıs’tan itibaren Mavroyannis’in yerine Menelaos Menelau’nun Kıbrıs Rum tarafının müzakerecisi olarak atanmasına da karar verdiğini söyledi.

Haberde Menelaos Menelau’nun, geçmişte, şu anda hayatta bulunmayan Tasos Papadopulos ve Dimitris Hristofyas’ın başkanlık dönemlerinde, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakere grubu üyesi olarak görev yaptığı da ifade edildi.